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Россиянина посадили на 3 года за хакерскую атаку на Кремль и Минобороны на стороне Украины

Суд в Ростове приговорил россиянина к трем годам колонии-поселения за DDoS-атаку на отечественные ресурсы. Гражданин России решил совершать хакерские атаки на стороне Украины. ИТ-шника также оштрафовали и изъяли его технику в пользу государства.

У действий есть последствия

Ростовский областной суд приговорил ИТ-шника Евгения Котикова к трем годам колонии-поселения. Он участвовал в DDoS-атаке на информационные ресурсы России на стороне Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ростовской области.

Котиков не только проведет в местах лишения свободы следующие три года, он также оштрафован на 800 тыс. руб. Техника, которую хакер использовал для атаки, изъята в собственность государства.

Злоумышленник атаковал информационные системы субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) страны.

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Фото: Фотобанк Pixabay
Россиянина приговорили к тюремному заключению за кибервойну на стороне Украины

По данным ФСБ, после начала специальной военной операции России на Украине Котиков перешел на сторону последней. И участвовал в атаке на информационные ресурсы Министерства обороны и сайт Кремля.

Арест за попытку взлома

Котиков не единственный, кого поймали в России за противоправные ИТ-деяния. Например, в феврале 2022 г. суд вынес приговор участникам российской хакерской группы Lurk. Группа использовала одноименный компьютерный вирус для взлома сетей финансовых учреждений. Ее глава получил 14 лет колонии строгого режима, другие проведут за решеткой до 13 лет. Хакеры были арестованы еще в начале 2017 г. К тому моменту они смогли украсть у банков около 1,7 млрд руб. Свою деятельность преступники вели как минимум с 2011 г.

В феврале 2023 г. тамбовская ФСБ задержала 38-летнего кибервзломщика. Он пытался проникнуть в сеть кредитной организации путем запуска в ней вредоносного ПО. Атака была совершена в июне 2022 г. В Ульяновске также в феврале был задержан молодой человек, взломавший профиль школьника в соцсетях.

Атаки на российские ресурсы

DDoS-атаки остаются одним из самых популярных инструментов хакеров. Также злоумышленники использует стилеры и анализируют слитые в сеть базы данных, в которых можно обнаружить рабочую почту и пароль сотрудников.

Однако за I квартал 2023 г. пыл хакеров угас, и они стали атаковать российские ресурсы гораздо реже. При этом злоумышленники стали экономить не только свое время, но и деньги. В феврале 2023 г. CNews писал о том, что количество кибератак хакеров-любителей на российскую инфраструктуру сократилось до минимума.

И все же хакеры отнюдь не бросили свое дело. В марте 2023 г. злоумышленники смогли выкрасть данные десятков российских компаний даже без взлома. Киберперступники не использовали ни фишинг, ни вредоносное ПО. Они просто притворились сотрудниками компаний. Также в марте стало известно о новой технике атак. Киберпреступники стали использовать программы CommonMagic и PowerMagic, которые позволяют делать скриншоты с устройства сотрудника атакуемой компании и отправлять их в облако. Таким образом они атаковали Крым и Донбасс.

Кристина Холупова

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