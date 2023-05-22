Созданный выходцами из Google платный поисковик без рекламы оказался не нужен пользователям и будет закрыт

Эксперимент не удался

Платный поисковый сервис Neeva прекратит свою работу 2 июня 2023 г. Компания обещает вернуть подписчикам неиспользованные денежные средства. Об этом сообщило издание The Verge.

Сервис не сумел сформировать достаточно большую пользовательскую базу для того, чтобы поддержание его работы оставалось коммерчески целесообразным. В своем официальном блоге стартап сообщает о намерении заняться технологиями искусственного интеллекта после закрытия поисковой системы. Опыт работы с большими языковыми моделями у компании, чей штат составляет 50 человек, уже имеется.

По сообщению The Information, Neeva может быть продана американской компании Snowflake, которая предлагает облачные сервисы по работе с данными.

Платить готовы, отказываться от привычного – нет

Для Neeva, по признанию ее представителей, продать идею платного поиска в Сети пользователю оказалось менее сложной задачей, чем убедить его отказаться от привычных инструментов вроде Google или Bing.

Иначе говоря, многие люди вовсе не против отдавать небольшую сумму на регулярной основе за пользование поисковой системой, в которой нет рекламы, но не желают решать проблемы, сопряженные с переходом на новый инструмент, например менять поисковый движок по умолчанию в веб-браузере.

Как Neeva свой поисковый сервис развивала

Компания Neeva была основана в 2019 г. Шридхаром Рамасвами (Sridhar Ramaswamy), который ранее занимал должность старшего вице-президента Google по рекламе и коммерции, и экс-вице-президентом по инженерным вопросам корпорации Вивеком Рагхунатханом (Vivek Raghunathan).

Основной продукт Neeva – одноименный сервис для поиска информации в интернете. Сервис опирался на подписную бизнес-модель, взимая с пользователей плату в размере $5,99 в месяц или $49,99 в год. Взамен пользователи также получали доступ к дополнениям для браузеров Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, менеджеру паролей и VPN-сервису.

Сервис официально заработал в 2021 г., однако лишь в одном регионе – в США. В 2022 г. Neeva начала расширение за пределы родной для себя североамериканской страны. Ощутить на себе все прелести платного поиска смогли жители Канады, Великобритании, Франции, Австралии и Новой Зеландии.

Neeva попыталась сделать предоставляемые ею услуги более привлекательными для потенциальных клиентов. Так, в январе 2023 г. компания запустила подсистему NeevaAI, которая, подобно Google Bard и Microsoft Bing Chat, позволяла пользователям получать не просто ссылки на веб-ресурсы в качестве реакции на поисковый запрос, но и ответы на вопросы, сформулированные алгоритмом искусственного интеллекта.

В середине февраля 2023 г. NeevaAI научилась искать ответы на пользовательские вопросы по базе популярной дискуссионной интернет-площадки Reddit, самостоятельно обобщая найденную информацию и подавая ее в форме лаконичного и связного текста со ссылками на источники.

В конце февраля 2023 г. разработчики Neeva добавили в NeevaAI функцию Bias Buster, которая позволила легко находить информацию о событиях в мире, поданную с позиций носителей различных политических убеждений.

В начале марта 2023 г. поисковик запустил бета-версию мобильного приложения для устройств на базе операционной системы iOS под названием Gist.

Ситуация на рынке интернет-поиска

Согласно данным StatCounter, по состоянию на апрель 2023 г. Google остается самым популярным в мире поисковым сервисом с рыночной долей в 92,61%. Его главными конкурентами являются Microsoft Bing (2,79%), «Яндекс» (1,65%) и Yahoo! (1,1%). Четвертое и пятое место за собой застолбили DuckDuckGo и Baidu, набравшие мене одного процента – 0,52% и 0,44% соответственно.

В Google сочли диалоговый чат-бот ChatGPT на основе модели GPT компании OpenAI и ему подобные неиллюзорной угрозой своему рекламно-поисковому бизнесу. Несмотря на наличие у ChatGPT ряда серьезных изъянов, ИИ все же дает четкие и понятные ответы на большую часть вопросов и не раздражает пользователей рекламой, которая является основным источником доходов американской корпорации. Размер этих доходов напрямую зависит от занимаемой поисковиком Google доли на рынке. Утрата лидерских позиций на нем может обернуться для Google финансовыми трудностями.

Ответом на ChatGPT со стороны Google стал чат-бот Bard, который на старте показал себя не самым лучшим образом. Он выдавал заведомо ложную информацию и распространял теории заговора. Сотрудники Google просили руководство не запускать бота, которого называли «патологическим лжецом».