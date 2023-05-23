CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Техника
|

WhatsApp уступил многолетнему натиску пользователей и разрешил редактировать сообщения

Мессенджер WhatsApp добавил функцию редактирования сообщений. Она давно доступна в других мессенджерах, например в Telegram. При этом Пввел Дуров разрешает исправлять сообщения в течение двух суток. WhatsApp же на исправление дал пользователям всего 15 минут.

Все поправимо

WhatsApp, принадлежащий признанной в России экстремистской организации Meta, объявил о добавлении функции редактирования отправленных сообщений. Это следует из объявления сервиса.

WhatsApp появился на рынке в 2009 г. Компания думала о внедрении возможности редактирования сообщений еще в 2017 г. Однако тогда разработчики отказались от этой идеи. Снова о ней заговорили только в конце мая 2022 г. В мае 2023 г. WhatsApp, наконец, выпустил новую десктоп-версию, в которой тестировал функцию исправления отправленных сообщений.

Пользователь WhatsApp сможет исправить сообщение только в течение 15 минут после его отправки. В Telegram Павла Дурова эта опция доступна в течение 48 часов, а во «Вконтакте» редактирование сообщение ограничено сутками с момента отправки. В iOS 16 компания Apple в 2022 г. также ввела возможность редактировать и отменять отправку сообщений, отправленных через iMessage. Twitter ввел эту функцию также в 2022 г., но только для платных пользователей.

Сейчас функция редактирования постепенно распространяется среди пользователей в разных странах и станет доступна для мобильной и веб-версии приложения в течение нескольких недель. На момент выхода материала как минимум на некоторых платформах и в ряде браузеров для мобильных и веб-пользователей из России эта опция оставалась недоступна.

Как это будет работать

Для того чтобы изменить сообщение в WhatsApp, нужно нажать и удерживать его. Затем появится функция редактирования, которую необходимо выбрать. В целом механизм схож с тем же Telegram.

wa7.jpg
Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика
WhatsApp добавил функцию редактирования сообщений

На исправленных сообщениях появится отметка «отредактировано» вместе с указанием времени исправления. По заверению разработчиков, приложение не будет сохранять историю исправлений, и другие пользователи не смогут увидеть предыдущие версии отредактированных сообщений.

Ранее, не имея возможности редактировать сообщение, пользователям WhatsApp приходилось просто удалять его, либо отправлять исправления в отдельном сообщении.

«Исчезли поводы для шуток "пока вы строите метавселенные, редактирование сообщений в WhatsApp так и не появилось"», – сообщил CNews CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Андрей Врацкий.

Уязвимости WhatsApp

В феврале 2023 г. CNews писал о том, что WhatsApp позволяет получить доступ к чужой переписке и даже участвовать в ней. Проблема крылась в функции замены номера в профиле без его удаления: после того, как оператор продавал старый номер новому владельцу, у него появлялся полный доступ ко всем диалогам предыдущего владельца.

WhatsApp тогда решил обвинить в этой проблеме операторов связи, которые перепродают «подержанные» номера. Единственное решение , которое может помочь в этой ситуации, это полное удаление профиля при смене номера и создание нового.

Это не единственная «брешь» в защите популярного мессенджера. Например, весной 2021 г. CNews сообщал о способе удаленной блокировки в принципе любого аккаунта в WhatsApp.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сгенерированное ИИ фото атаки на Пентагон обрушило финансовые рынки

Созданный выходцами из Google платный поисковик без рекламы оказался не нужен пользователям и будет закрыт

Абрамович, Потанин и Алекперов могут купить «Яндекс» за $7 млрд

Россиянина посадили на 3 года за хакерскую атаку на Кремль и Минобороны на стороне Украины

Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

В России построен ЦОД за полтора миллиарда без принудительного охлаждения. За ним стоит Wildberries

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Как выбрать электросамокат для города: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат
Показать еще