У недружественных правообладателей не примут в России иски за нарушение копирайта

Разработан законопроект об использовании в России фильмов и музыки без разрешения недружественных правообладателей. Он накладывает мораторий на иски и перевод невостребованных лицензионных отчислений в казну. Оплата за контент будет проводиться на спецсчет, по аналогии с использованием «пиратского» ПО. Отраслевые эксперты считают, что у инициативы нет никаких перспектив. Кроме того, она может обернуться ответными мерами.

Суда не будет

Глава и первый заместитель главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и Алексей Синицын разработали законопроект, который предлагает не применять положения Гражданского кодекса России о защите прав правообладателей зарубежных фильмов из недружественных стран при их показах на территории России до 2025 г.

Документ будет направлен на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет ТАСС. В связи с тем, что кино не является товаром, проект закона предлагает не применять ряд норм ГК РФ в отношении аудиовизуальных произведений авторов из зарубежных недружественных государств и территорий, которые отказались от предоставления прав на использование своих произведений в России или совершают недружественные действия в отношении России и ее граждан. Однако это будет действовать только при условии, что такие произведения будут введены в оборот за пределами России.

Предложенная норма аналогична той, которая разрешает параллельный импорт товаров в Россию. Это позволит кинотеатрам сохранить уровень безубыточности и необходимые отчисления в Фонд кино и Российское авторское общество со стороны кинотеатров и телеканалов, сообщил Кутепов ТАСС.

В Минэкономразвития ранее заявляли, что не поддерживают другое предложение сенаторов - разрешить российским кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. В ведомстве уточняли, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать результаты его интеллектуальной деятельности или интеллектуальную собственность.

При этом в официальном ответе Минкультуры обращали внимание сенаторов на то, что гражданское законодательство России охраняет права на результаты интеллектуальной деятельности и интеллектуальную собственность. Там заявляли, что ограничение исключительного права на произведение науки, литературы или искусства может быть введено только в виде прямой нормы закона, устанавливающей вид произведения либо объекта смежных прав и конкретные способы его использования, допускаемые без согласия правообладателей.

Очередная странная инициатива

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин сказал CNews, что с юридической стороны предложенная инициатива неадекватна, потому что нигде в мире нет механизмов, которые принудительно применяли лицензию к объектам авторского права. Он также отметил, это механизм, который лишит часть правообладателей права на защиту, но если оставаться в рамках правового поля, то такие конструкции попадают под ГК РФ, отметил Бырдин. Даже если менять ГК, нужно будет отменять членство России в нескольких международных конвенциях, которые имеют обратное действие, предупредил эксперт. Он не видит у инициативы никаких перспектив.

Зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин сказал CNews, что предлагаемая инициатива позволяет разрешить возникший казус. С одной стороны, зарубежный контент, в том числе премьерный, доступен в России на пиратских ресурсах, с другой, его использование и распространение в легальном поле затруднено. Принятие подобной инициативы создаст условия для показа фильмов в России и может стимулировать зарубежных недружественных правообладателей менять свой статус. Речь идет о заключении лицензионных договоров с российскими компаниями, возвращении на рынок или выстраивании иных схем, которые бы позволяли получать поящим засвой контент, сказал эксперт.

Кроме этого, должен быть разрешен вопрос с показом произведений на пиратских сайтах без отчислений в специальный фонд или на специальный счет, считает Едидин. По его словам, важно также понимать, что легальный показ зарубежных фильмов недружественных правообладателей - это усиление конкуренции для российских производителей. При наличии мировых премьер, российские фильмы должны быть на уровне, чтобы выдерживать конкуренцию за зрителя. «Представляется, что в условиях недружественных действий, отчисления от распространения фильмов могли бы также направляться на поддержку отечественной индустрии», - предлагает эксперт.

Юрист Геннадий Уваркин сказал CNews, что новая инициатива может коснуться широкого круга правообладателей и производителей контента, в том числе тех, которые в условиях ухода недружественных правообладателей приняли решение инвестировать в российское производство или в приобретение контента у правообладателей из дружественных стран.

По его словам, с юридической точки зрения прокомментировать инициативу сложно, так как текст законопроекта пока не обнародован, однако речь идет о беспрецедентных решениях в сфере авторского права. Платный характер использования контента является положительным моментом, не допускающим возникновения прямого «пиратства», отметил эксперт. Однако между использованием ПО и использованием контента есть принципиальное различие: ПО как правило нельзя заменить в моменте, в то время, как аудиовизуальный и музыкальный контент принципиально заменим».

Член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков сказал CNews, что все санкционное право не имеет аналогов в истории российского правоприменения. Даже во времена СССР страна в итоге присоединилась к международным соглашениям и действовала по большей части в лицензионном поле.

Давняя история

В мае 2022 г. стало известно, что в России собираются ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных государств. Предполагалось, что российские юридические и физические лица, а также все, кто имел лицензионные контракты с правообладателями из стран, попавших в список недружественных, могут продолжать расплачиваться за использование контента. Делать они это будут через рублевый счет в банках России до тех пор, пока санкции и запреты не отменят.

В апреле 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что министерство разрешит использование российскими компаниями иностранного программного обеспечения (ПО) без позволения правообладателя. Предложение направлено на софт, аналогов которого нет в стране.

«Оставлять здесь такую серую зону не удастся, поэтому сейчас у нас уже согласованы основные условия, и мы надеемся, что соответствующий документ тоже до конца, наверное, апреля у нас появится в публичном поле. И дальше он будет согласовываться, но уже будет путь понятный», - говорил Шадаев.

Согласно плану Минцифры, компании, использующие иностранный софт, должны будут делать отчисления на специальные счета. Собранные средства будут использоваться для предоставления субсидированных кредитов российским разработчикам. Отечественные компании не будут получать иностранное ПО бесплатно. Министр подчеркнул, что это лишь временная мера, она будет действовать до тех пор, пока не появится конкурентоспособное отечественное ПО и российские пользователи не перейдут на него.