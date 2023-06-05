Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров

Сайты госведомств и университетов США, а также некоторых вузов и частных компаний из Европы в течение нескольких лет использовались хакерами для рекламы своих услуг и фишинговых сайтов. Они размещали на них PDF-файлы с нужными им ссылками, используя найденные уязвимости или легальные формы загрузки документов. Как долго это продолжалось, неизвестно. Эксперты сходятся во мнении, что масштабную спам-компанию вполне мог устроить всего один хакер.

Государство и вузы работают на хакеров

Мошенники в течение длительного времени использовали государственные сайты для открытой рекламы своих «услуг», в том числе и хакерских. Как пишет портал TechCrunch, они работали на широкую ногу, используя в качестве бесплатной рекламной площадки госсайты в нескольких американских штатах, а также публикуя объявления на веб-порталах американских вузов и федеральных агентств, и это могло продолжаться годами. Ссылки на такие файлы затем выводились в выдаче поисковиков.

Рекламные объявления содержались в файлах PDF, загруженных на официальные веб-сайты в доменной зоне .gov. В числе пострадавших – госструктуры штатов Калифорния, Северная Каролина, Нью-Гэмпшир, Огайо, Вашингтон и Вайоминг, а округов Сент-Луис в Миннесоте, Франклин в Огайо и Сассекс в Делавэре. Не обошли злоумышленники и официальные сайты ведомств в городе Джонс-Крик (Джорджия) и портал Федерального управление общественной жизни (Federal administration for Community Living).

Фото: geralt / Pixabay Держаться подальше теперь нужно не только от сомнительных сайтов, но и от порталов унверситетов и госструктур

Образовательные учреждения тоже попали во внимание хакеров. Спамом были Заражены» сайты Калифорнийского университета в Беркли, Стэнфорда, Йельского университета, Калифорнийского университета в Сан-Диего, Университета Вирджинии, Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Университета Колорадо в Денвере, Колледжа Метрополитен, Университета Вашингтона, Университета Пенсильвании, Юго-западного Техасскиого университета, Университета штата Джексон, Колледжа Хиллсдейл, Университета Организации Объединенных Наций, Университета Лихай, Общественных колледжей Спокан, Университета Эмпайр-стейт, Смитсоновского института и Университета штата Орегон.

Международная экспансия хакеров

Злоумышленники, разместившие на госсайтах и порталах учебных заведений свою рекламу, решили не ограничиваться одними только США. Например, следы их присутствия были обнаружены на сайте Букингемского университета в Великобритании, то есть зона их действий охватывает как минимум Северную Америку и Европу. На это указывает и их незримое присутствие на сайте испанского представительства «Красного креста» и неназванной туристической компании в Ирландии.

Но все же основной упор сделан именно на США, и пока неясно, с чем именно это может быть связано. Как пишет TechCrunch, хакеры рекламировались даже на сайте американского оборонного подрядчика и производителя аэрокосмической техники Rockwell Collins – дочерней компании военно-промышленного гиганта Raytheon.

Что скрывается внутри

Хакерские PDF-файлы, неизвестно каким образом оказавшиеся в составе сайтов перечисленных организаций, сами по себе опасности не представляют, в отличие от их содержимого. Они включают в себя ссылки на различные сайты, где пользователям предлагают воспользоваться средствами взлома популярных в интернете веб-сервисов, включая мессенджер ShapChat и запрещенные в России социальные сети американского миллиардера Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg).

Но не всех интересует взлом чужих профилей, и чтобы расширить аудиторию потенциальных клиентов, хакеры рекламируют и другие сервисы. Среди них – средства для читерства в видеоиграх и сервисы накрутки подписчиков в соцсетях.

Фото: TechCrunch Один из рекламируемых хакерами сайтов по взлому известной соцсети

О столь оригинальном способе рекламы хакерских услуг стало известно лишь в начале июня 2023 г., но, похоже, эта схема используется годами. Неопровержимых доказательств этому пока нет, но есть косвенные – некоторые из обнаруженных документов имеют дату создания и изменения, и это, как пишет TechCrunch, может указывать на то, что эти файлы находятся на серверах в течение многих лет.

Техническая реализация

Несколько жертв хакеров сообщили TechCrunch, что эти инциденты не обязательно являются признаками взлома, а скорее результатом того, что мошенники использовали уязвимость в онлайн-формах или программном обеспечении системы управления контентом (CMS), что позволило им загружать PDF-файлы на свои сайты. Представители трех пострадавших — города Джонс-Крик в Джорджии, Вашингтонского университета и муниципальных колледжей Спокана — заявили, что проблема связана с системой управления контентом под названием Kentico CMS.

Эксперты пока не выяснили весь список методов, какими пользовались хакеры для загрузки своих файлов на сайты. Но представители Калифорнийского департамента рыбы и дикой природы и Букингемского университета в Великобритании описали методы, которые кажутся одинаковыми, но без упоминания Кентико. «Похоже, что постороннее лицо воспользовалось одним из наших механизмов отчетности для загрузки PDF-файлов вместо изображений», — сказал TechCrunch Дэвид Перес (David Perez), специалист по кибербезопасности Департамента рыбы и дикой природы Калифорнии.

У департамента на сайте есть несколько страниц, на которых граждане могут, среди прочего, сообщать о случаях браконьерства и раненых животных. Заместитель директора департамента по связям с общественностью Джордан Траверсо (Jordan Traverso) сказал, что на странице была неправильно настроена форма для сообщения о больных или мертвых летучих мышах, но сайт «фактически не был скомпрометирован», и проблема была решена – департамент удалил документы.

Масштабная спам-компания

Документы с рекламой услуг хакеров были найдены Джоном Скоттом-Рейлтоном (John Scott-Railton), старшим научным сотрудником компании Citizen Lab. Неясно, являются ли сайты, которые он нашел полным списком ресурсов, затронутых этой масштабной спам-кампанией – не исключено, что их может оказаться больше.

На ком лежит ответственность за столь масштабный взлом, пока неизвестно. Но с учетом того, как много веб-сайтов против воли их владельцев показывали или одну и ту же, или очень похожую рекламу, за всеми ними может стоять одна хакерская группа или вовсе один человек.

«Загрузка SEO PDF подобна оппортунистическим инфекциям, которые процветают, когда ваша иммунная система подавлена. Они появляются, когда у вас неправильно настроены службы, неисправленные ошибки CMS [системы управления контентом] и другие проблемы с безопасностью», – сказал Скотт-Рейлтон.

Хотя эта кампания кажется сложной, масштабной и в то же время, казалось бы, безобидной SEO-игрой для продвижения мошеннических услуг, по словам Скотта-Рейлтона, злоумышленники могли использовать те же недостатки, чтобы нанести гораздо больший ущерб. «В этом случае в загружаемых ими PDF-файлах просто был текст, указывающий на мошенническую службу, которая, насколько нам известно, также могла быть вредоносной, но они вполне могли загружать PDF-файлы с вредоносным содержимым. Или вредоносные ссылки», – сказал он.

Все из-за денег

Эксперты TechCrunch на свой страх и риск проверили некоторые из веб-сайтов, рекламируемых в PDF-файлах. Выяснилось, что это лишь часть очень запутанной мошеннической схемы получения денег с помощью кликов. Киберпреступники, похоже, используют инструменты с открытым исходным кодом для создания всплывающих окон, чтобы убедиться, что посетитель является человеком, но на самом деле зарабатывают деньги в фоновом режиме. Обзор исходного кода веб-сайтов позволяет предположить, что рекламируемые хакерские услуги, вероятно, являются подделкой, несмотря на то, что по крайней мере на одном из сайтов отображаются изображения профилей и имена предполагаемых жертв.

Схема проверена и сбоев не дает

Хакеры вполне способны заставить бесплатно рекламировать свои услуги и фишинговые сайты далеко не только небольшие госведомства и порталы университетов, пусть и всемирно известным. Им по силам «завербовать» и веб-ресурсы гораздо более крупных организаций, к примеру, Евросоюза.

О том, что сайт ЕС – это рекламная площадка для киберпреступников, стало известно в конце 2022 г. Как сообщал CNews, он был вовлечен в точно такую же схему – неизвестные воспользовались легальной возможностью загрузки на сайт документов и разместили на нем множество файлов с ключевыми словами. Счет шел на тысячи документов, и дополнительным успехом стало то, что в результате ссылки на эти файлы долгое время выводились в первых строках поисковой выдачи.

По сути, хакеры не взламывали сайт Евросоюза – они лишь воспользовались функцией, которую он предоставлял всем без исключения посетителям. Это означает, что никакого нарушения закона в данном случае не было.