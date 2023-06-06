Российский суверенный GitHub построят десятки банков и госстуктур, но только не ИТ-гиганты. «Яндекс» и VK остались не у дел

Российский заменитель GitHub станет плодом совместного труда госструктур, частных компаний и физлиц. Всего набралось 82 участника, но крупнейших ИТ-компаний России среди них не оказалось – ни «Яндекс», ни VK свою лепту в создание хранилища открытого ПО не внесут. Пробный запуск состоится до конца сентября 2023 г., финальный релиз назначен приблизительно на начало 2024 г.

Один проект, десятки участников

Минцифры России сформировало список участников проекта по созданию отечественного аналога репозитория ПО с открытым кодом GitHub (принадлежит Microsoft). Свой вклад в разработку этого ресурса в той или иной степени внесут несколько десятков организаций – как частных компаний, так и госструктур. Физлицам тоже разрешено участвовать в проекте, и они тоже есть в списке.

Итоговый перечень участников состоит из 82 пунктов, из которых 62 – это компании и органы власти, а оставшиеся 20 – это физлица.

Строить и тестировать российский GitHub будут, помимо прочих «Мосбиржа», компания «Сбертех» («дочка» Сбербанка), «Тинькофф банк» и Ozon. При этом основных участников российского рынка ИТ и информационной безопасности не позвали – VK, «Яндекс», «Лаборатория Касперского» в проекте участия не принимают.

Представители Минцифры сообщили «Ведомостям», что в итоговый список вошли участники и пользователи ПО с открытым кодом. Издание пишет, что ни VK, ни «Яндекс» заявку на участие не подавали.

Пятилетку за год

Создание российского репозитория открытого ПО будет проходить в рамках эксперимента, который, по информации «Ведомостей», начался в конце марта 2023 г. Тогда же открылся прием заявок на участие в нем. Эксперимент завершится во II квартале 2024 г., то есть будет длиться около одного год, и при этом за этот сравнительно небольшой отрезок времени участники проекта планируют выполнить все этапы разработки.

В частности, одним из промежуточных этапов будет запуск тестовой версии репозитория – это должно произойти до конца III квартала 2023 г., то есть не позднее 30 сентября. К концу 2023 – началу 2024 гг. долна быть готова финальная версия репозитория, пишет «Коммерсант».

Без крупных финансовых вливаний этот проект, вероятно, не обойдется. Ранее Минцифры выступало с предложением вложить в аналог GitHub 1,3 млрд руб., которые, как сообщал CNews, планировалось позаимствовать из фонда «Росинформинвест». Эти деньги планировалось отдать Российскому фонду развития интернет-технологий (РФРИТ), чтобы тот выделил их АНО «Открытый код». Перед АНО «Открытый код» будет поставлена задача по разработке техзадания по созданию репозитория.

В конце марта 2023 г. замглавы Минцифры Максим Паршин подчеркнул, что 1,3 млрд руб. – это максимальный размер сметы, и что увеличиваться она не будет. Деньги будут расходоваться на разработку непосредственно самого хранилища и на все дополнительные работы, которые потребуется выполнить для запуска и отладки сервиса.

Зачем России свой GitHub

На июнь 2023 г. GitHub был крупнейшим в мире репозиторием открытого ПО. Это американский сервис, который последовал примеру корпорации Microsoft и весной 2022 г. ввел санкции против россиян. Как сообщал CNews, он начал без разбора блокировать аккаунты пользователей из России – пострадали как физлица, так и крупные организации, в том числе Сбербанк.

Это происшествие стало толчком к ускоренной разработке суверенного репозитория, чтобы Россия могла не зависеть от прихотей других государств. В апреле 2022 г. Максим Паршин заявил, что ресурс заработает до конца 2022 г., но этого в итоге не произошло. Теперь запуск ожидается в конце 2023 – начале 2024 гг.

Разработка заменителя GitHub – это история, начавшаяся задолго до 24 февраля 2022 г. и всех событий, которые произошли после этой даты. Власти еще в начале 2020 г. говорили о необходимости наличия в стране такого ресурса – об этом высказывались представители Минэкономразвития.

На тот момент никто за разработку репозитория не взялся. Спустя почти два года, в сентябре 2021 г., тему суверенного GitHub поднял российский премьер-министр Михаил Мишустин, но и на этот раз все осталось на уровне предложения.

В середине февраля 2022 г. о российском хранилище открытого ПО заговорили снова – на этот раз представители Минцифры. Упоминался эксперимент по его созданию, который планировалось инициировать 1 мая 2022 г. и завершить к 30 апреля 2023 г. В итоге все было сдвинуто на год вперед.