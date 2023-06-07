Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос20 июня пройдет крупнейшее ИТ-мероприятие лета — «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». В ходе мероприятия глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы от ИКТ-отрасли, читателей CNews и участников форума. Отправить вопрос можно уже сейчас.
20 июня 2023 г. в ходе крупнейшего ИТ-мероприятия «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев ответит на вопросы от ИКТ-отрасли, читателей CNews и участников форума.
Прислать вопрос можно заранее через форму ниже или по адресу review@cnews.ru, и министр ответит на ваш вопрос со сцены форума 20 июня 2023 г.
Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM Кейсы 20 июня 2023 г. откроется в четвертый раз.
Мероприятие примет более 700 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 100 докладов.
Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.
Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.