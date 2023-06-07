«Народная» российская профессия на грани исчезновения. «Яндекс» запустил в Москве такси, которому не нужны водители

В Москве началось публичное тестирование беспилотного такси «Яндекса». Водитель таким автомобилям не нужен – они способны самостоятельно ориентироваться в пространстве и обеспечивать безопасность пассажиров и других участников движения. Машины ездят каждый день почти круглосуточно, стоимость любой по длительности и расстоянию поездки составляет 100 руб.

Таксисты больше не нужны

«Яндекс» сообщил CNews о запуске публичного тестирования сервиса беспилотных такси на дорогах общего пользования. Теперь возможность прокатиться в качестве пассажира на автомобиле, в котором нет водителя, появилась, теоретически, у каждого россиянина.

На первом этапе тестирования роботакси дейсвует несколько ограничений, главное из которых заключается в том, что оценить работу беспилотных технологий «Яндекса» смогут только те, кто ранее подал соответствующую заявку. Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросом о количестве поступивших заявок и ожидает ответа.

Второе ограничение – территориальное: такси, не нуждающиеся в водителе, курсируют только по столичному району Ясенево. Скоро первое ограничение будет снято, и воспользоваться услугами роботизированного такси смогут все жители района. Машины ездят по дорогам Ясенево по будням и выходным с семи часов утра и до часа ночи по Москве.

Фото: Яндекс Чтобы вызвать роботакси, достаточно лишь пары касаний экрана смартфона

На момент выхода материала вызвать роботакси можно было из приблизительно 45 точек, размещенных на территории Ясенево. Эти же места являются точками высадки пассажиров. Выбрать подходящую можно по нажатию кнопки вызова беспилотного автомобиля – она появится в приложении «Яндекс Go».

Водителя нет, но он есть

Действующее российское законодательство не предусматривает полное отсутствие в салоне движущего автомобиля человека, который будет контролировать процесс перемещения. По этой причине в роботакси «Яндекса» во время каждой поездки будет находиться водитель-испытатель, в обязанности которого входит обеспечение безопасности пассажиров и других участников движения, если что-то пойдет не так.

Следует отметить, что из-за некоторых событий, ставших следствием 24 февраля 2022 г., в Москве периодически сбоит система навигации GPS. В «Яндексе» на вопрос, как это влияет на работу электроники роботакси, к моменту публикации материала ответить не смогли. А тем, кто привык ездить по Москве за рулем, используя навигатор, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прямым текстом порекомендовал «учить матчасть и карты».

За деньги, и никаких детей

На этапе тестирования беспилотного такси «Яндекса» нужно будет выполнить еще несколько условий, чтобы стать его пассажиром. В первую очередь придется смириться, что в салоне придется ехать в одиночестве, если не считать водителя-испытателя – действующие правила запрещают брать в роботакси больше одного пассажира.

Фото: Яндекс Пассажиры смогут прокатиться на седане бизнес-класса Sonana восьмого поколения от корейского бренда Hyundai , отвернувшегося от России

Также беспилотный автомобиль не будет везти ребенка или подростка. Клиенту, заказывающему машину, должно быть минимум 18 лет.

Наконец, бесплатно прокатиться по Ясенево, не слушая при этом шансон и не общаясь с таксистом, не получится, но заплатить за поездку потребуется лишь исключительно символическую сумму. Каждое перемещение на роботакси из точки А в точку Б обойдется в 100 руб., вне зависимости от длины маршрута.

Дополнительные ограничения могут обеспечить и власти. Например, еще в сентябре 2021 г. CNews писал о планах Федеральной службы безопасности России (ФСБ) запретить беспилотникам перемещаться у стен Кремля, а также вблизи ЦУМа и ГУМа.

Шесть лет на разработку

Появление роботакси «Яндекса» на дорогах Ясенево и возможность публичного их тестирования – это результат шести лет труда специалистов интернет-гиганта. К работе в этом направлении «Яндекс» приступил в 2017 г., и спустя всего год в Иннополисе (Татарстан) прошли первые закрытые испытания автомобилей. Немного позже аналогичные тесты были проведены и в Москве.

За шесть лет беспилотники «Яндекса» проехали свыше 24 млн километров. Жители Иннополиса совершили более 60 тыс. тестовых поездок.

Параллельно «Яндекс» вел тестирование беспилотного такси и за пределами России – с 2018 г. в Израиле, а с лета 2020 г. – на дорогах США. Но всем известные события не могли не внести в процесс свои коррективы – в марте 2022 г. «Яндекс» уволил более 20 своих американских сотрудников, тестирующих беспилотные автомобили в Мичигане (США), объяснив это приостановкой лицензий для испытаний властями штата. Однако американские власти заявили, что не делали этого.

В августе 2022 г., как сообщал CNews, «Яндекс» на фоне санкционных рисков решил перенести разработку беспилотных автомобилей за рубеж, в частности, в Сирию и Израиль. Это стало следствием сложностей при закупке оборудования для беспилотных автомобилей, с которыми столкнулись многие работающие в этой сфере компании. В частности, возникли проблемы с приобретением лидаров (это технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем), видеокамер и гироскопов.

На дорогах Москвы роботакси «Яндекса» могло появиться намного раньше – о соответствующих планах стало известно еще в летом 2021 г. А о том, что тестовым полигоном станет именно Ясенево, CNews писал в сентябре 2021 г.