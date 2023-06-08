WhatsApp «украдет» главную «фишку» Telegram. Но со странными особенностями

Каналы в WhatsApp

В WhatsApp появится возможность создавать каналы и подписываться на них, подобно тому, как это реализовано в мессенджере Telegram. Об этом разработчики сервиса сообщили в официальном блоге.

Каналы в мобильном приложении WhatsApp отображаются в отдельной вкладке «Актуальное» (Updates). Упорядочить их по своему усмотрению нельзя. Администраторы имеют возможность отправлять в каналы текстовые сообщения, изображения, видеоролики и опросы.

В Meta* (владелец WhatsApp и соцсети Facebook) заявляют, что каналы станут «самым приватным способом общения»: администраторы, по задумке разработчиков, не смогут получить какую-либо информацию о подписчиках посредством WhatsApp. Те, в свою очередь, не увидят номер телефона администратора.

Присоединиться к конкретному каналу можно при помощи специальной ссылки. Подходящий источник информации по интересам можно найти в подготовленном разработчиками каталоге каналов. По желанию владельца канал может быть исключен из поиска.

Фото: WhatsApp Визуальное воплощение каналов в WhatsApp

Важно отметить, что, каналы в WhatsApp – инструмент односторонних коммуникаций. Другими словами, комментировать посты владельца канала подписчики не могут. В этом отношении WhatsApp уступает Telegram, где подобная функция реализована и может быть включена по инициативе администратора.

Еще одна особенность, существенно ограничивающая применение нового инструмента, – автоматическое удаление сообщений с канала по истечении 30-дневного срока с момента их публикации. В будущем появится возможность удаления публикаций с устройств подписчиков еще раньше. Разработчики утверждают, что сообщения исчезают бесследно – доступа к ним лишаются не только подписчики канала и администратор, но также и Meta.

В Meta также обещают добавить функцию, которая позволит администраторам запрещать делать снимки экрана при просмотре канала и пересылать его содержимое.

В Telegram-каналах без явного волеизъявления администратора сообщения сами по себе не исчезают. Однако канал в Telegram как единица может быть автоматически удален из-за бездействия администратора по истечении определенного срока (по умолчанию – шести месяцев).

В Telegram, напомним, функция «Каналы» появилась в сентябре 2015 г., раньше голосовых и видесообщений.

Придется подождать

На старте функция создания каналов в WhatsApp будет доступна исключительно в Колумбии и Сингапуре. Компания Цукерберга планирует позволить создавать каналы жителям ряда других стран в ближайшие месяцы. Полный список государств, в которых в конечном счете заработают каналы, и очередность их подключения в компании не уточняют.

Среди тех, кто уже использует новую функцию и создал собственные каналы – Singapore Heart Foundation – сингапурская благотворительная общественная организация, в задачи которой входит борьба с заболеваниями сердца; колумбийская Columbia Check, занимающаяся фактчекингом (проверкой информации на правдивость, точность и достоверность; – прим. CNews).

Кроме того, собственные каналы в числе первых получат глобальные партнеры Meta: НКО «Международный комитет спасения», Всемирная организация здравоохранения, а также популярные спортивные команды, такие как ФК «Барселона» (Испания) и «Манчестер сити» (Великобритания).

Заработать на каналах

Meta рассматривает различные варианты коммерциализации новой функции. В будущем владельцам каналов из числа предпринимателей могут предложить платные возможности, в частности, связанные с продвижением контента.

В Бразилии и Сингапуре в течение уже нескольких месяцев WhatsApp функционирует в качестве одного из каналов продаж, который позволяет пользователю оплачивать товары и услуги не закрывая мессенджер.

Вдохновляясь Telegram

Множество представленных сегодня в WhatsApp функций позаимствовано у других мессенджеров и социальных платформ. К примеру, «Каналы» пришли в WhatsApp транзитом через сервис Instagram (принадлежит и управляются корпорацией Meta), где они появились несколько раньше – в феврале 2023 г.

Помимо каналов, в WhatsApp, позже чем в других приложениях, появилась возможность редактирования отправленных сообщений. Как сообщил CNews в конце мая 2023 г., внесение правок в сообщения пользователь может в течение лишь 15 минут с момента его отправки. Отредактированное сообщение маркируется сервисом так, чтобы получателю было ясно, что оно отличается от исходного.

В ноябре 2022 г. CNews писал о том, что пользователи WhatsApp получат возможность подключения к одному профилю нескольких мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

По сообщению Webetainfo, в ближайшем будущем WhatsApp может разрешить отправлять фотографии в высоком качестве и сохранением оригинального размера. На момент публикации данного материала эта возможность доступна ограниченному числу бета-тестеров в приложениях для iOS и Android версий 23.11.0.76 и 2.23.13 соответственно.

*в России признана экстремистской организацией и запрещена