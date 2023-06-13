Придется учить английский. Slack отключает поддержку русского языка назло всем россиянам

Slack отключит поддержку русского языка в интерфейсе 28 июня 2023 г. спустя два года с ее появления. Корпоративный мессенджер продолжает третировать россиян всевозможными ограничениями, вынуждая их переходить на отечественные решения, которых становится все больше. Ранее Slack начал без предупреждения и видимой причины удалять профили россиян.

Смахнуть пыль со словаря

Американский корпоративный мессенджер Slack готовится отключить поддержку русского языка, о чем разработчики сообщили в разделе поддержки на официальном сайте сервиса. Объявление датировано 12 июня 2023 г., а день «икс» назначен на 28 июня 2023 г. Из этого следует, что россиянам, которые все еще пользуются Slack и не желают работать в не переведенном на русский язык интерфейсе, дали всего две недели, чтобы сменить мессенджер.

В качестве альтернативы разработчики Slack предложили россиянам пользоваться веб-версией своего сервиса. В этом случае, если в браузере есть расширение – переводчик, интерфейс вновь станет понятен без англо-русского словаря.

Поддержка русского языка – это, в целом, новая функция Slack, которую в нее встроили совсем недавно – в конце июня 2021 г. Таким образом, просуществует она немногим менее двух лет, хотя самому Slack в августе 2023 г. исполнится 10 лет с момента запуска.

Удаление русского языка из интерфейса можно считать очередной антироссийской санкцией со стороны как самого Slack, так и компании Salesforce, которой он принадлежит с 2020 г. Salesforce покинула Россию еще в марте 2022 г. в знак несогласия с событиями, которые начались 24 февраля 2022 г.

Россиян в тайну не посвятили

Информация о том, что из Slack вот-вот лишится поддержки русского языка, нужна в первую очередь оставшимся русскоязычным пользователям этого сервиса, однако именно у них к ней нет доступа. Редакция CNews убедилась, что уведомление, расположенное по адресу slack.com/help/articles/4426294050451-Slack-feature-retirements, недоступно при подключении с российского IP – попытка перехода по этой ссылке приводит к автоматическому открытию главной страницы официального сайта Slack.

Уведомления на русском языке пока нет

Другими словами, для многих российских пользователей Slack отключение русского языка в мессенджере может оказаться сюрпризом. В начале марта 2022 г., когда Salesforce заявляла о своем уходе из России, про то, что у россиян совсем скоро начнутся проблемы с работой в Slack, она ничего не говорила.

«Удаление русского языка ударит не по россиянам (из России Slack ушел более года назад), а по русскоговорящим жителям мира вне России, включая как релоцировавшихся соотечественников, так и Казахстан и Узбекистан», – сообщил CNews CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Андрей Врацкий.

Один тревожный звоночек за другим

Нежелание Slack видеть в числе своих пользователей россиян впервые проявилось всего через неделю после ухода из страны Salesforce. В середине марта 2022 г., как сообщал CNews, мессенджер стал без разбора удалять российские профили, не обращая внимание ни на что, даже на размер компании, которой принадлежит тот или иной аккаунт.

В результате пострадали и представители малого бизнеса, и гигантские корпорации. К числу последних относится и Сбербанк. Через какое-то время Slack прекратил удалять профили, и шумиха вокруг этого улеглась, но, как оказалось в итоге, разработчики просто взяли тайм-аут для подготовки к новому удару.

Локализованная версия сайта Slack все еще функционирует

Подготовка длилась до середины февраля 2023 г. CNews писал, что тогда российские пользователи бесплатной версии Slack получили уведомления о грядущей блокировке аккаунтов с последующей их аннигиляцией. Защититься, в теории можно путем создания ящика электронной почты на иностранном сервисе и привязать к нему профиль.

Грядущая расправа над русским языком в интерфейсе Slack – третий удар по россиянам. Когда настанет черед четвертого, и что разработчики придумают в следующий раз, предугадать невозможно.

Главный конкурент не отстает

Основным соперником Slack на мировом рынке корпоративных мессенджеров является сервис Teams корпорации Microsoft, заработавший в марте 2017 г. и активно переманивающий аудиторию Slack. К моменту выхода материала Teams особо жесткие санкции против россиян не вводил, но тут важно помнить, кому принадлежит этот мессенджер.

Microsoft – в числе рекордсменов среди иностранных ИТ-компаний по числу ограничений, направленных против граждан России. Она ежемесячно усложняет им жизнь, запрещая тестировать ее программные продукты, скачивать ОС Windows и устанавливать обновления к ней, тренировать ChatGPT и т. д.

Выход есть всегда

Средства корпоративного общения – это одна из сфер, где Россия преуспела в создании полноценных альтернатив западным решениям. За последние годы в стране появилось множество импортонезависимых сервисов, как от крупных корпораций, так от небольших компаний-разработчиков.

В России альтернативой Teams могут стать отечественные корпоративные мессенджеры. Например, летом 2022 г. в стране появился мессенджер Omega Chat от компании «Омега-софт», который позиционировался разработчиками как замена иностранным сервисам.Планируется запуск корпоративного мессенджера от разработчика платформы для бизнес-коммуникаций Webinar Group — бета-тестирование решения уже началось. Также в стране, в числе прочих, существуют платформы для корпоративных коммуникаций Trueconf и eXpress, мессенджер в составе веб-сервиса «Яндекс 360 для бизнеса», а также сервис «VK мессенджер» от холдинга VK, владеющего соцсетью «Вконтакте» и ранее называвшегося Mail.ru Group.