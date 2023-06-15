Обязательное обновление Windows 11 запретило запускать браузер Chrome. Как это исправить

Обновление Windows, ломающее Chrome

Установка недавнего пакета обновлений Microsoft Windows 11 может приводить к выходу из строя веб-браузера Chrome на ПК пользователей.

По сообщению Bleeping Computer, пользователи и администраторы массово жалуются на неработоспособность обозревателя корпорации Google после применения патча KB5027231 от 13 июня 2023 г. Апдейт предназначен для Windows 11 версии 22H2, устраняет проблемы безопасности и является обязательным к установке.

«Развернул KB5027231 на куче ПК, и везде поломался Chrome… Последний патч у нас получило около 400 машин, и определенно не все из них подверглись проблеме, возможно, штук 30», – написал пользователь Reddit с никнеймом HighPingofDeath в теме, посвященной последнему вторнику патчей Microsoft.

Chrome на протяжении многих лет остается самым популярным браузером на всех мейнстримных платформах. Согласно данным Statcounter, по состоянию на конец мая 2023 г., размер доли обозревателя Chrome на глобальном рынке браузеров составляла 62,82%.

Примечательно то, что попытка запуска Chrome на проблемной машине не приводит к «падению» браузера или выводу на экран сообщений о каких-либо ошибках.

При этом процесс приложения Chrome (chrome.exe) можно наблюдать в «Диспетчере задач» или утилите Process Explorer. Таким образом, как отмечает Bleeping Computer, в действительности браузер работает, но нечто не дает приложению продолжить запуск и отобразить пользовательский интерфейс из-за программного конфликта.

Виновник найден

Одной из «сторон конфликта», как выяснилось, является популярная антивирусная программа Malwarebytes, разработку которой ведет одноименная американская корпорация. Соответственно затрагивает проблема исключительно пользователей этого решения.

Наличие связи между отказом Chrome при установленном патче KB5027231 и работой Malwarebytes подтвердили представители разработчика антивируса на официальном форуме поддержки пользователей. Виновником специалисты компании назвали модуль защиты от эксплойтов.

Удалить апдейт привычным способом непросто

Первой реакцией многих администраторов Windows, столкнувшихся с багом, в том числе упомянутого выше HighPingofDeath, была попытка выполнить откат апдейта KB5027231. Однако сделать привычным для себя способом удалось далеко не каждому.

В частности, такие инструменты как «Автономный установщик обновлений Windows» (WUSA) и «Служба обновления Windows Server» (Windows Server Update Services; WSUS) с этой задачей не справились. Причем WUSA отрапортовала о «катастрофической ошибке» (”catastrophic error”) – факт ее возникновение HighPingofDeath зафиксировал с помощью утилиты «Просмотр событий» (Event Viewer).

Как решить проблему

Пользователям Malwarebytes, испытывающим сложности с запуском Chrome, разработчики рекомендуют для начала назначить разработку Google браузером по умолчанию в Windows 11.

Отключение защиты Chrome в настройках антивируса Malwarebytes

Следующим шагом, если предыдущий не помог, следует временно отключить защиту приложения Chrome в настройках антивируса – пока не выйдет официальное исправление. Сделать это можно перейдя в «Настройки»->«Безопасность»->«Управление защищенными приложениями» центра управления Malwarebytes и деактивировав переключатель “Google Chrome (and plug-ins)”.

Некоторые из пользователей отмечают, что эти временные меры в их случае не сработали, однако помогло полное отключение модуля защиты от эксплойтов.

Конфликты антивирусов и браузеров

Конфликты компонентов Windows с антивирусными решениями, в результате которых один или несколько браузеров оказывались неработоспособными, случались и раньше.

Так, в сентябре 2022 г. CNews писал о том, что фирменный антивирус Microsoft, встроенный в операционную систему Windows, принял приложения на базе фреймворка Electron и Chromium, за вымогательское ПО жестокой киберпреступной группировки Hive. Опасность оказалась мнимой, а странное поведение Defender вызвало неудачное обновление определений угроз. Microsoft решила проблему очередным обновлением баз Defender, но уже после того, как вызвала переполох среди пользователей Windows в разгар выходных.

В апреле 2022 г. после очередного обновления Windows 10 и Windows 11 у некоторых пользователей перестали запускаться Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox. Причина – конфликт Windows с антивирусами словацкой компании Eset. В перечень «проблемных» программных продуктов попали Eset Smart Security Premium и Eset Internet Security.