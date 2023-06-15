В России потратят 4,8 миллиарда на специальный «интернет для властей»

Федеральный бюджет потратит до 2024 г. 4,8 млрд руб. на развитие сегмента интернета Rsnet, через который выходят в Сеть органы госвласти. В том числе предполагается обеспечить защиту от DDoS-атак и обеспечить хранение переданного трафика для расследования компьютерных инцидентов.

Сколько средств нужно для развития Rsnet

Обеспечение развития, поддержания и эксплуатации инфраструктуры российского государственного сегмента интернета (сети Rsnet) обойдется в 3,7 млрд руб. Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», данную сумму федеральный бюджет выделит в 2019-2024 гг.

Кроме того, еще 1,13 млрд руб. федеральный бюджет за указанный период выделит на создание распределенной системы управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети интернет с высокой производительностью системы очистки трафика. Это следует из федерального проекта «Информационная безопасность», также входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика».

Планируется сформировать систему, реализующую меры по обеспечению информационной безопасности при взаимодействии государственных органов с сетью интернет сеть Rsnet, в том числе обеспечивающую доступность, целостность, защиту от компьютерных атак (включая от DDoS-атак) и мониторинг состояния. Также должна быть создана система хранения сетевого трафика, позволяющая оперативно проводить аналитические исследования при расследовании компьютерных инцидентов и разбор конфликтных ситуация и противодействовать информационным воздействиям на сеть Rsnet.

Фото: Image by wirestock on Freepik На развитие спецсегмента интернета, через который выходят в интернет органы госвласти, потратят 4,8 млрд рублей

Таким образом, всего на развитие сети Rsnet в 2019-2024 гг. будет потрачено 4,83 млрд руб. Получателем средств выступает Федеральная служба охраны (ФСО).

Как работает Rsnet

Rsnet была создана в конце 1990-х годов для обеспечения выхода в интернет федеральных органов власти. С начала 2000-х возможность подключения к Rsnet получили и региональные власти. За работу сети отвечает Главный центр управления сетью (УИТО) Спецсвязи ФСО.

К сети RSnet также относится домен gov.ru. Помимо доступа в интернет, сеть Rsnet также обеспечивает своим пользователям возможность публикации материалов на серверах в домене gov.ru.

Обязательное подключение органов госвласти через Rsnet

В 2015 г. Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий до конца 2017 г. обеспечить выход в интернет по зашифрованным каналам связи через сеть Rsnet для всех федеральных и региональных органов власти, Администрации Президента, Правительства, Государственной Думы, Совета Федерации, Следственного комитета, прокуратуры, судебных органов, а также организаций, созданных для выполнения возложенных на указанные органы задач.