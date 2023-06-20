Microsoft оставит пользователей Windows 11 без «Почты» и «Календаря»

Прощайте, «Почта» и «Календарь»

Microsoft исключит почтовый клиент и календарь из состава стандартной поставки операционной системы Windows 11. Об этом корпорация сообщила на своем портале поддержки.

Начиная с 2024 г., новые персональные компьютеры под управлением Windows 11 будут поставляться с предустановленным приложением Outlook вместо «Почты» (Mail) и «Календаря» (Calendar).

Приложения «Почта» и «Календарь» будут доступны для установки из магазина Microsoft Store вплоть до сентября 2024 г, после чего «Гигант из Редмонда» полностью прекратит поддержку этих программных продуктов. К этому моменту Outlook, совмещающий в себе функции календаря и email-клиента, станет инструментом Windows для планирования событий и работы с электронной почтой по умолчанию.

«Нелюбимое дитя» Microsoft

Как отмечает Windows Central, Microsoft фактически забросила приложения «Почта» и «Календарь», причем достаточно давно – эти программные продукты не получали хоть сколько-нибудь значимых обновлений едва ли не с момента релиза Windows 11, который состоялся в октябре 2021 г.

Фото: Microsoft В недалеком будущем Outlook станет почтовым клиентом Windows 11 по умолчанию

Многие из пользователей не воспринимают эти программы в качестве серьезного инструмента, который можно было бы использовать в работе или даже дома. Приложения не могут похвастаться наличием обширного набора функций, который свойственен более «продвинутым» коммерческим решениям.

Новая же версия приложения Outlook основана на одноименном почтовом веб-клиенте Microsoft, входящем в состав набора облачных бизнес-приложений Microsoft 365, доступ к которому компания предоставляет по подписке. Новый email-клиент поддерживает работу с личными и бизнес-аккаунтами, а также позволяет принимать и отправлять почту с использованием сторонних сервисов – в частности, Gmail.

Можно попробовать, но велик шанс разочароваться

Приложение Outlook в настоящий момент находится на стадии готовности preview, то есть подходит для ознакомления опытными пользователями и разработчиками. Получить к нему доступ можно запустив приложение «Почта» и активировав переключатель «Попробуйте новую версию Outlook» в верхнем правом углу окна. Кроме того, почтовый клиент можно загрузить из Microsoft Store вручную.

Стоит отметить, что пользователи пока не слишком довольны новым Outlook. Средняя оценка “Outlook for Windows” в магазине приложений Microsoft Store составляет 2,5 звезды из 5 возможных на основании 362 оценок.

Отзывы включают такие претензии к продукту как отсутствие уведомлений о поступившей почте на рабочем столе при закрытом приложении, наличие рекламы; а также замечание по поводу того, что новая программа является не чем иным, как PWA-оберткой для UWP-версии клиента Outlook (приложения, работающего в браузере).

Переосмысление классических инструментов

На протяжении всего жизненного цикла Windows 10 и Windows 11 Microsoft предпринимает попытки актуализировать и модернизировать классические стандартные приложения в составе этих операционных систем.

Так, в 2017 г. компания надумала исключить из Windows 10 графический редактор Paint (в прошлом Paintbrush), мотивируя свое намерение тем, что приложение сильно устарело и обрело значительное число более функциональных конкурентов, в том числе Paint 3D. Однако разработчики столкнулись с волной негодования со стороны пользователей. В результате компания изменила свое решение в пользу удаления Paint из состава Windows 10, но с сохранением его в магазине, однако и оно позднее было пересмотрено.

Весной 2021 г. Microsoft решила превратить простейший текстовый редактор «Блокнот» (Notepad), поставлявшийся в составе Windows с самой ее первой версии, в самостоятельное приложение, распространяемое через магазин Microsoft Store, отдельно от Windows 10. Одновременно с этим программа «переехала» из привычной папки «Стандартные» (Windows Accessories) в корневой раздел меню «Пуск» и получила обновленную пиктограмму, более гармонично, по мнению дизайнеров Microsoft, вписывающуюся в официальный стиль оформления графического интерфейса Windows 10 – Fluent Design.

Осенью 2021 г. Microsoft решила радикально переработать «Блокнот» для Windows 11. После тестирования добровольцами из числа участников программы предварительной оценки Windows Insider в феврале 2022 г. обновленная версия редактора стала доступна всем пользователям.

Кроме того, разработчики Windows неспешно переносят функции «Панели управления» в сравнительно новое меню «Параметры» (Settings).