Авторитетного криптовалютного сыщика обвинили в клевете. Поклонники перевели ему $1 млн, чтобы помочь отбиться от иска

Криптотрейдер MachiBigBrother, которого ZachXBT год назад обвинил в присвоении крупных средств, подал иск о клевете. Бой грозит быть смертоносным. Крупные криптобиржи уже выразили свою поддержку ZachXBT и перевели ему значительные суммы денег для покрытия судебных издержек.

Давид против «Криптоголиафа»

Крупный NFT-трейдер MachiBigBrother, чьё реальное имя - Джеффри Хуан (Jeffrey Huang), подал в суд на популярного «блокчейн-сыщика», известного под псевдонимом ZachXBT, обвиняя того в клевете. Год назад ZachXBT опубликовал у себя в аккаунте Twitter и на платформе Medium расследование, в котором прямо обвинил MachiBigBrother в махинациях с криптовалютами, в результате которых тот мог незаконно обогатиться на десятки миллионов долларов.

Иск о диффамации, поданный в окружной суд Западного округа штата Техас, утверждает, что своим расследованием ZachXBT «нанёс серьёзный репутационный и финансовый ущерб» истцу.

«Абсолютно не принимая во внимание разрушительное воздействие, которое публичные обвинения в преступной деятельности могут оказывать на обвинённое лицо, (ZachXBT - прим. CNews) не только опубликовал свою диффамационную статью на Medium.com, но также злонамеренно продвигал её на свою аудиторию в Twitter, насчитывающую более 300 тысяч пользователей», - говорится в иске.

Фото: © master1305 / Фотобанк FreePik Биржи и энтузиасты скинулись на миллион долларов, чтобы помочь знаменитому расследователю защититься от иска в клевете

Истец требует от ответчика возместить «реальный ущерб», выплатить «компенсационную сумму» и покрыть все судебные расходы. От суда истец также требует наложить на ответчика показательные штрафные санкции.

ZachXBT утверждает, что MachiBigBrother активно занимался манипуляциями на рынке криптовалют и присвоил себе около 22 тысяч единиц криптовалюты Ether, что на тот момент составляло примерно $38 млн.

Сам расследователь заявил, что иск со стороны обидевшегося дельца - это типичная история про Давида и Голиафа.

«Я так понимаю, что Machi очень богат. А я нет. И он использует свои деньги, чтобы попытаться заткнуть мне рот, - написал ZachXBT у себя в Twitter.

Далее он отметил, что судебный процесс может обойтись ему более чем в миллион долларов и попросил своих читателей помочь ему финансово, чтобы он мог покрыть расходы на судебный процесс.

Помощь не заставила себя ждать

Спустя считанные дни на криптокошельки ZachXBT были переведены средства от жертвователей на сумму более миллиона долларов. Крупнейшие донаты составили от $10 тыс. до $50 тыс. Пожертвования поступили с кошельков, связанных с криптобиржами Binance, Bitfinex, Bybit, Coinbase, Kraken, OKX, Uniswap и 1inch, - фактически это означает их прямую поддержку ZachXBT.

Глава Binance Чан-Пен Чжао (Changpeng Zhao) открыто призвал ZachXBT не сдаваться и продолжать добиваться прозрачности всей отрасли (интересно, что именно сейчас против Binance и лично Чжао возбуждено дело в США).

Также открытую поддержку - словом и финансами - выразил Джастин Сунь (Justin Sun), основатель Tron и советник криптобиржи Huobi. «Я высоко ценю значительный вклад ZachXBT в безопасность блокчейна и его огромную помощь нашим клиентам в обеспечении безопасности их средств», - написал Сунь.

ZachXBT на протяжении нескольких лет исследовал новые криптопроекты со скептических позиций, выявлял случаи мошенничества и изобличал недобросовестных деятелей в сфере децентрализованных финансов и Web3. Он также занимался расследованием крупных киберинцидентов и их технической подоплёки - уязвимостей, которые позволили злоумышленникам красть средства.

Результаты своих расследований он публикует в Twitter, где его аудитория уже превысила 400 тыс. читателей, и Medium. Он пользуется огромным авторитетом и его работа уже неоднократно приводила к возбуждению уголовных дел и арестам.

«Очевидно, это будет бой насмерть, поскольку на кону для обеих сторон конфликта поставлено всё, - указывает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. - Проигравшей стороне, вполне вероятно, придётся сменить сферу деятельности: если обвинения против Machi подтвердятся, то следующим этапом станет уголовное дело. Если проиграет ZachXBT, он рискует лишиться не только больших денег, но и авторитета и доверия».

Эксперт добавил также, что внесудебное урегулирование представляется ему маловероятным. Обе стороны сражаются за доверие, а это в криптоотрасли - главный капитал.