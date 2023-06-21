Власти списали все деньги со счетов Google в России

Приставы перевели все деньги российской дочки Google на специальный счет в качестве обеспечительной меры. Компания задолжала около 30 млрд руб. государству в качестве оборотных штрафов. К концу 2022 г. на счетах ООО «Гугл» находилось около 376 млрд руб.

Денег больше нет

Российская «дочка» интернет-гиганта Google (ООО «Гугл») лишилась всех без исключения денег на своих счетах. Как пишет «Интерфакс», это случилось в апреле 2023 г. – Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) вывела все оставшиеся у компании средства.

Деньги были переведены на специальный депозитный счет ФССП в качестве обеспечительной меры против Google по судебным тяжбам в России, в которые втянутое ее российское представительство. Информация об этом также доступна в финансовом отчете «Гугл» за 2022 г.

Согласно отчету, к концу 2022 г. на счетах компании находилось около 375,5 млн руб., и на тот момент на всю сумму был наложен арест. Для сравнения, годом ранее у ООО «Гугл было 3,09 млрд денежных средств и их эквивалентов, а на конец 2020 г. – и вовсе 11,4 млрд руб.

2022 г. оказался для «Гугл» провальным в финансовом плане. За этот период выручка компании достигла 24,17 млрд руб., что на 82% меньше, чем годом ранее, и все это без чистой прибыли – вместо нее зафиксирован чистый убыток в размере 10,18 млрд руб.

Санкции в ответ на санкции

Google – в числе компаний, которые не желают иметь ничего общего с Россией после 24 февраля 2022 г. она, как и Apple, удаляет приложения попавших под санкции российских банков из своего магазина, но это ничего не значит ввиду возможности скачивать утилиты на Android из любых других источников, в том числе и из российского каталога RuStore. Ее бегство из России началось еще в марте 2022 г – CNews писал, что она стала тайно вывозить за рубеж сотрудников своего российского офиса.

В мае 2022 г. «Гугл» инициировала процесс банкротства, но тот почти сразу застопорился – компания к тому моменту была должна государству крупную сумму денег. За повторное неудаление запрещенной в России, в том числе и на YouTube, информации «дочка» Google получила оборотный штраф в размере почти 22 млрд руб. В сентябре 2022 г. на основании невыплаты штрафа по решению Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы банкротство было приостановлено.

Месяц спустя выяснилось, что Google в России должна сотни миллионов рублей нескольким десяткам кредиторов, и это не считая двух оборотных штрафов в сумме примерно на 30 млрд руб.

Очень выгодный должник

Глава российской ФССП Дмитрий Аристов назвал Google «самым большим должником» – об этом он сообщил «Интерфаксу» во время проведения Петербургского международного юридического форума. Он подтвердил, что компания еще должна государству «порядка 30 млрд руб.».

При этом Аристов подчеркнул, что большая часть этих средств уже была взыскана с компании. «Без ответа они не остались, и все, что у них было в России, а было немало – мы все забрали и отдали государству», – заявил он изданию.

Аристов подчеркнул также, что ФССП не может в полной мере воздействовать на «Гугл» из-за процедуры банкротства, которая хоть и приостановлена, но пока не отменена.

Тучи сгущаются все сильнее

30 млрд руб. штрафа – не единственная проблема Google в России. CNews писал, что в концу марта 2023 г. «коллекция» судебных исков против ее российской «дочки» вплотную приблизилась к 900 экземпляров, и все они – от отечественных компаний – кредиторов, в том числе весьма крупных.

В список кредиторов вошли ООО «ВК», ООО «Доксвижн», ООО «Скилфэктори», ООО «Диасофт», ООО «Эпам систэмз», ООО «1С-битрикс», ООО «Геоскан» и др. К концу марта 2023 г. лишь Роскомнадзору удалось взыскать с «Гугл» деньги, и то далеко не всю сумму, а лишь 1,6 млрд руб., и оставалось еще около 19,6 млрд руб. По словам представителей регулятора, это тот самый оборотный штраф, который «Гугл» получила в 2022 г.