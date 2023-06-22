Россиянам хотят разрешить смотреть пиратские кинотеатры без ограничений. Возможна амнистия

В России могут снять блокировку с пиратских онлайн-кинотеатров. Чтобы освободиться от оков, им нужно будет удалить из каталога все экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ, а также убедиться, что их контент не совпадает с тем, что предлагают легальные онлайн-кинотеатры. О планах провести амнистию сообщило Минцифры.

Блокировки останутся в прошлом

В России в обозримом будущем может быть отменена блокировка нескольких пиратских онлайн-кинотеатров, пишет РБК со ссылкой на представителей Минцифры. Ведомство сообщило, что такие планы действительно есть, однако владельцам пиратских ресурсов придется выполнить ряд условий, чтобы их исключили из «черного списка» Роскомнадзора.

Пока те или иные сайты находятся в реестре запрещенных ресурсов, зайти на них с российского IP-адреса невозможно – провайдеры блокируют такие подключения. Чтобы не отказывать себе в удовольствии посещать нужные сайты, россияне используют средства подмены IP-адреса – на конец июня 2023 г. в России не существовало закона запрещающего это.

Фото: FreePik Не платить за контент - любимое развлечение россиян

Однако пользоваться подобными сервисами хотят или умеют не все. И если онлайн-кинотеатры хотят, чтобы их аудитория в России выросла через исключение из «черного списка» РКН, им потребуется провести чистку своего контента. Как сообщили изданию в Минцифры, размещенный на таких сайтах контент не должен содержать запрещенную в России информацию, в том числе экстремистские материалы.

Не менее важное требование

Отказ от демонстрации посетителям запрещенного контента – это лишь одно из условий, которые власти предъявят претендующим на разблокировку пиратским онлайн-кинотеатрам. Второе, впрочем, тоже касается наполнения – на них не должно быть материалов, представленных в российских официальных веб-кинотеатрах.

И, что не менее важно, никакой ЛГБТ-пропаганды на пиратских сайтах тоже не должно быть – в противном случае блокировка отменена не будет.

Условие, связанное с запретом дублирования контента легальных веб-кинотеатров в современных реалиях вполне выполнимо. В течение всего 2022 г. и первой половины 2023 г. западные киностудии одна за одной отбирали лицензии у таких сайтов на виртуальный прокат своей интеллектуальной собственности.

Список таких студий довольно внушительный, и среди них есть как малоизвестные, так и те, о которых слышали если не все, то почти все. К последним следует отнести как минимум Walt Disney Pictures, Warner Bros. И Sony Pictures. Также после 24 февраля 2022 г. Россию покинули многие стриминговые сервисы, снимающие свой эксклюзивный контент, например, Netflix. Притом сделал он это спустя всего полтора года после официального выхода на российский рынок, с локализацией контента и тарифных планов.

Белоруссия передает привет

Тема легализации пиратства в России обсуждается властями с марта 2022 г., но пока что дальше разговоров дело не идет. Это касается, как фильмов и сериалов, так и программного обеспечения компаний и студий, которые под тем или иным предлогом покинули Россию.

Белоруссия в этом плане ушла вперед – власти страны еще в начале 2023 г. приняли закон, разрешающий, не опасаясь преследования, пиратить софт и контент из недружественных государств.

Против принудительного лицензирования контента ушедших из страны компаний летом еще не так давно выступали легальные онлайн-кинотеатры. В августе 2022 г. в Думу на рассмотрение был внесен соответствующий законопроект, но из-за давления онлайн-кинотеатров и критики Минцифры он был возвращен автору – депутату Дмитрию Кузнецову. При этом обычные офлайновые кинотеатры поддержали инициативу – им возможность показывать иностранные фильмы без разрешения правообладателя несет прямую выгоду.

Планируемого никто не ждет

Запрет на пиратское ПО и прочую интеллектуальную собственность, действующий в России, жителей страны в последнее время не смущает. Западные компании, особенно Microsoft, сделали все, чтобы россияне, привыкшие к их программам и готовые платить за лицензии на них, начали пользоваться пиратскими версиями. Одни компании принудительно запрещают россиянам легально пользоваться их продуктами, другие не могут принять оплату из-за ухода из России Visa и MasterCard. Результат – еще в конце весны 2022 г. россияне начали активно переходить на продукцию пиратов, и к осени того же года ситуация лишь усугубилась. К концу 2022 г. стали приблизительно понятны масштабы происходящего – как сообщал CNews, в России рекордно обрушились продажи ноутбуков с предустановленной Windows. Россиянам стало проще купить ноутбук без ОС и не переплачивать за операционку Microsoft, после чего скачать ее со всем известных сайтов и установить самостоятельно.