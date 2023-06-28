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VK получил права на полвека аренды легендарного исторического здания в центре Санкт-Петербурга

Холдинг VK приобрел компанию, владеющую правами долгосрочной аренды на «Дом Зингера». В этом историческом здании в центре Санкт-Петербурга располагается офис социальной сети «Вконтакте».

VK приобрел права аренды «Дома Зингера»

Интернет-холдинг VK приобрел 100% акций ЗАО «Зингер», которая владеет правами долгосрочной аренды «Дома Зингера» - исторического здания в центре Санкт-Петербурга. Об этом представители холдинга сообщили CNews.

Сумма сделки не разглашается. Факт сделки подтверждается и данными базы «Контур.Фокус»: с конца июня 2023 г. ЗАО «Зингер» находится под управлением «Управляющей компании ВК», входящей в состав VK. Договор аренды «Дома Зингера» был заключен в 1999 г. сроком на 49 лет. Площадь здания составляет 8 тыс кв. м.

Интерес VK к данному зданию связан с тем, что с 2010 г. часть площадей в нем арендует социальная сеть «Вконтакте», принадлежащая VK. Решение о размещении офиса «Вконтакте» в этом здании было принято еще основателем социальной сети Павлом Дуровым.

История и тяжбы вокруг Дома Зингера

Дом Зингера был построен в 1904 г. по проекту архитектора Павла Сюзора для американской компании «Зингер», занимавшейся производством швейных машин.

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Фото: © yulenochekk / Фотобанк Фотодженика
Холдинг VK приобрел компанию, владеющую правами долгосрочной аренды на «Дом Зингера»

В 1919 г. здание было национализировано, в 1938 г. в нем разместился книжный магазин «Дом книги». В здании также размещались офисы различных издательств, например, «Молодая гвардия».

В 1999 г. администрация Санкт-Петербурга отдала здание в долгосрочную аренду «Петербургскому агентству недвижимости» (ПАН), обвязавшемуся провести его реконструкцию. «Дом книги» покинул здание.

ПАН была связана с Балтийским банком, принадлежащим Олегу Шигаеву и Андрею Исаеву. Договор аренды был передан паевому фонду «Северная столица», находившемуся под управлением ПАН.

В 2014 г. Балтийский банк был подвергнут санации, которую проводил Альфа-банк. В процессе санации выяснилось, что паи «Северной столицы» были переданы структурам Андрея Исаева. Также ПАН заключила договор субаренды с «Книжным магазином №1», связанным с Исаевым.

После серии судебных разбирательств Альфа-банк смог восстановить контроль над ЗАО «Зингер» (бывшая ПАН), а также расторг договор субаренды с «Книжным магазином №1». В конце 2022 г. в «Доме Зингера» вновь открылся магазин «Дом книги», принадлежащий властям города. В «Доме Зингера» также находится кафе Rene.

Интерес VK к офисной недвижимости

VK не в первый раз скупает бизнес-недвижимость. Весной 2023 г. связанная с холдингом структура «Линдер» купила компанию «Ахилл», которая владеет одной из башен бизнес-центра Skylight, расположенным в Москве на Ленинградском шоссе.

В этой башне с 2012 г. находится офис VK. Площадь башни составляет 49,29 тыс. кв. м., в ней 27 этажей. По данным газеты «Ведомости», сумма сделки составила 12 млрд руб.

Игорь Королев

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