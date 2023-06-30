Пользователям массово запретят смотреть видео на YouTube. И власти тут ни при чем

YouTube задумал ограничивать доступ к видеороликам тем, кто пользуется блокировщиками рекламы, после просмотра трех роликов. Именно реклама – основной источник дохода сервиса. У людей будет два варианта на выбор – или отключить блокировщик, или заплатить YouTube деньги за платную подписку, где рекламы нет в принципе. В России такая опция недоступна.

Новые санкции YouTube

Пользователи со всего мира в очень скором будущем потеряют доступ к YouTube – самому популярному на планете видеосервису. Как пишет Bleeping Computer, ограничения никак не зависят от страны проживания пользователей – они не смогут смотреть видеоролики, если не отключат на своем устройстве блокировщик рекламы или не внесут YouTube в список исключений. Санкции наступят после просмотра трех видео.

По словам представителей YouTube, нововведение уже внедрено в сервис, что может указывать на приближающийся день его запуска. Фактически, некоторые пользователи уже могут оценить изменения – YouTube проводит некий «маленький глобальный эксперимент» (small experiment globally), утверждают представители сервиса. Сколько людей оказались против своей воли вовлечены в него, и в каких именно странах они живут, в YouTube уточнять не спешат.

Цель мероприятия очевидна, и в YouTube косвенно раскрывают ее, при этом не говоря ничего прямыми словами. Реклама – основной источник дохода как YouTube, так и Google, а также она приносит значительную часть выручки всему холдингу Alphabet, в который входят эти компании. YouTube ставит пользователей перед выбором – или сразу заплатить компании деньги и перейти на платную подписку, где рекламы нет в принципе, или отказаться от блокировщиков реклама, чтобы компании платили рекламодатели.

Фото: Reddit Пример сообщения о блокировке

Блокировщики рекламы, меж тем, становятся все более популярными во всем мире. Для примера, еще в 2016 г., семь лет назад, сервис AdBlock сообщил о преодолении отметки в 100 млн пользователей, а его аналогов у него множество. Россияне тоже не желают видеть на своих экранах рекламу – еще в сентябре 2019 г., как пишет РБК, сервисами по ее блокировке пользовались 44% российских интернет-пользователей.

Мягкое принуждение по-американски

YouTube пока не уточняет, как именно будет работать ее новая система отслеживания фанатов Adblock и подобных ему сервисов, а также как именно будет осуществляться блокировка. Смотреть YouTube можно как через фирменное мобильное приложение, так и через сторонние клиенты, а также через браузер, притом в этом случае пользователю совершенно не обязательно авторизовываться – можно смотреть видео без ввода логина и пароля. Более того, в таком режиме пользователь будет видеть исключительно ту рекламу, которую встроил в ролик непосредственно сам автор (их можно перемотать) – так называемые «прероллы», то есть реклама, которую демонстрирует сам YouTube перед началом основного видео, пользователь не увидит.

Авторизация на YouTube - дело добровольное

YouTube не станет запрещать ценителям очищенного от рекламы интернета смотреть видео с первого же подключения – вместо этого сервис будет бомбардировать их предупреждениями о необходимости следовать их новым правилам – или отключить блокировщик рекламы, или пополнить бюджет компании со своего личного счета. Непослушание действительно приведет к блокировке, но только после третьего просмотренного видео.

Не исключено, что все будет реализовано через cookie-файлы. Но современные браузеры позволяют отключать их прием. Также можно настроить автоматическое удаление cookie при каждом закрытии обозревателя.

Непрекращающееся противостояние

Вопрос блокировки рекламы конкретно на YouTube для многих людей в последнее время стоит очень остро. YouTube постоянно стремится увеличить объем рекламы и помешать пользователям в их попытках пропустить принудительную рекламу. Например, сентябрь 2022 г. ознаменовался ростом количества «рекламных пауз», встраиваемых непосредственно в ролик, без возможности их пропуска. В этом плане YouTube стал очень напоминать современное телевидение.

Решив не ограничиваться на этом, в конце весны 2023 г. YouTube предупредил пользователей о скором появлении на портале нового вида рекламы – видеороликов длительностью в 30 секунд, которые будут видеть пользователи, подключившиеся к сервису со своих смарт-ТВ и приставок.

Зачем давать выбор россиянам

Принуждение пользователей к регулярным выплатам в обмен на отсутствие рекламы весьма выгодно для YouTube с точки зрения финансов. У компании есть несколько платных сервисов – это как минимум YouTube Premium и YouTube Music, число подписчиков которых к концу 2022 г. достигло 80 млн.

Для каждой страны стоимость подписки на эти сервисы разная – американцы, к примеру, платят по $12 в месяц (1045 руб. по курсу ЦБ на 30 июня 2023 г.) или $120 в год (10,45 тыс. руб.). Отключение рекламы – это одно из двух основных преимуществ платной подписки. Второе – возможность скачивать ролики на свое устройство для просмотра без подключения к интернету.

Россиян, которые решат подчиниться новым правилам и заплатить YouTube за официальное отключение рекламы и возможность скачивать ролики, будет ждать большое разочарование – на 30 июня 2023 г. подписка YouTube Premium для жителей России была недоступна. На посвященной подписке на YouTube странице сказано, что премиум-подписка доступна «пока лишь в некоторых странах», но редакция CNews выяснила, что таких стран к моменту выпуска материала было 96.

Россияне могут сэкономить на платной подписке

С другой стороны, из-за санкций YouTube полностью отключил монетизацию российским блогерам, тем самым автоматически убрав свою рекламу из роликов – осталась только та, которую авторы встраивают самостоятельно. Но это пока не означает, что новое требование отключать блокировщики рекламы не распространится на пользователей из России. Впрочем, YouTube и вовсе может быть заблокирован на всей территории России – эта угроза существует относительно давно, и крупные российские компании активно готовятся к этому, развивая аналогичные отечественные сервисы.

По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, едва ли не единственная причина, по которой россияне все еще могут посещать YouTube без использования дополнительных программных средств – это отсутствие в стране достойного конкурента этому сервису. Как пишут РИА «Новости», в ходе панельной дискуссии «Цифровая диктатура vs цифровой суверенитет: проблемы, риски, возможности», состоявшейся ПМЭФ 2023 г., Хинштейн подчеркнул, что говорить о том, что тот или иной российский видеосервис «вышел на уровень адекватной конкуренции с YouTube, наверное, было бы преувеличением». Он добавил также, что оснований для блокировки YouTube на всей территории России уже накопилось «выше крыши».