Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций

Московская биржа понизила уровень листинга акций кикшерингового сервиса Whoosh с первого до второго. Это связано с тем, что в свободном обращении находится только 10% акций компании при минимальном требовании для первого уровня – 19%.

Акции Whoosh переведены из первого на второй уровень MOEX

Московская биржа (MOEX) сообщила о принятии решения о переводе акций кикшерингового сервиса Whoosh (юридическое лицо «Вуш холдинг») – из первого уровня на второй. Такое решение было принято в связи с несоблюдением требований к эмитенту относительно количества акций, находящихся в свободном обращении (free float).

Кроме того, отмечается в сообщении MOEX, окончился срок действия решения совета директоров Центробанка от 23 декабря 2022 г. в части неприменения основания для перевода ценных бумаг эмитента из первого уровня в случае невыполнения требований по free float.

Как пояснили CNews в пресс-службе Whoosh, в ходе IPO (первичное размещение акций) компании, прошедшем в конце 2022 г., было продано 11,3 млн акций компании. Free float составил 10%. На тот момент действовал мораторий Центробанка на соблюдение требований о количестве акций, находящихся в свободном обращении.

Фото: Freepik Московская биржа понизила уровень листинга акций кикшерингового сервиса Whoosh с первого до второго

Данный мораторий закончился 30 июня 2023 г. По правилам MOEX, для включения в первый уровень котировального списка уровень free float эмитента должен составлять чуть более 19%. Соответственно, у Whoosh этот показатель почти в два раза меньше.

В то же время в компании уверены, что она соответствует всем остальным параметрам листинга первого уровня, включая корпоративное управление. Переход во вторую категорию листинга в компании считают технической мерой и ожидают, что в будущем, с ростом free float, акции вернутся в первый уровень котировального списка.

Чем отличаются уровни листинга

На российских биржах есть три уровня листинга. Чем выше уровень листинга, тем более серьезные требования и условия предъявляются для выполнения эмитентом. Первый уровень – ценные бумаги крупных компаний, например, «голубые фишки» и гособлигации. Второй уровень – более рисковые бумаги, которые принадлежат компаниями, прошедшим проверку с меньшими требованиями.

Третий уровень – бумаги вне котировального списка, которые прошли не полный, а частичный отбор. Сделки с ними могут быть связаны с более высокими рисками, их могут совершать только квалифицированные инвесторы или инвесторы, прошедшие тестирование у брокеров.

Факты о Whoosh

IPO Whoosh проходило на отметке 185 руб. за одну акцию. Объем размещения составил 2,1 млрд руб., капитализация компания составила 20,6 млрд руб.

Размещение прошло по нижней границе ценового коридора – 185-225 руб. за одну акцию. Изначально планировалось, что размещение произойдет в два этапа. На первом сама компания продаст допэмиссию своих акций на сумму до 2,5 млрд руб., на втором существующие акционеры продадут свои ценные бумаги также в пределах 2,5 млрд руб. Однако от второго этапа было решено отказаться.

В 2022 г. выручка Whoosh составила 6,38 млрд руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) – 3,28 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 51%, чистая прибыль – 831 млн руб. Чистый долг компании составляет 3,5 млрд руб. ,соотношение чистый долг/EBITDA – 1,1.

Основным акционером компании является ее гендиректор Дмитрий Чуйко. На конец 2022 г. ему принадлежало 42,8% акций. Другим основателям компании Сергею Лаврентьеву и Егору Баяндину принадлежало 10,2% и 11,6% акций соответственно. В настоящее время акции Whoosh на MOEX котируются на отметке 216 руб, рост с момента проведения IPO составил 16%.