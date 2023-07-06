Сотрудницу Amazon, с помощью хитрой схемы укравшую $10 млн, посадили в тюрьму на 16 лет

Обокрасть Amazon на $10 млн и оказаться в тюрьме

Бывший операционный менеджер регионального отделения онлайн-ритейлера Amazon Кайрика Уортэм (Kayricka Wortham) приговорена к 16 годам лишения свободы за мошенничество, пишет The Register.

Жительница штата Джорджия (США) вместе с соучастниками похитила почти $10 млн с применением мошеннической схемы, включающей подделку документов и осуществление деловых операций с фиктивными поставщиками, следует из пресс-релиза, опубликованного Министерством юстиции США.

Свою вину Уортэм, также фигурирующая в деле под фамилиями Дюпри (Dupree) и Янг (Yong), признала в суде 30 ноября 2022 г. Примечательно, что, выйдя на свободу под залог, женщина, по данным Минюста, нарушила условия соглашения с судом и была арестована.

Фото: senivpetro / freepik.com Экс-менеджера Amazon отправили в тюрьму на 16 лет за мошенничество

Помимо Уортэм, которую суд охарактеризовал как автора и основное действующее лицо в мошеннической схеме, шестерым ее сообщникам предъявлены различные обвинения.

Суть схемы

В своей должности 32-летняя управляющая Amazon Warehouse в городе Смирна (Джорджия) пребывала в период с августа 2020 по март 2022 г. За это время онлайн-ритейлер заплатил $9,4 млн по поддельным счетам, выставленным несуществующими компаниями за оказание неполученных услуг и отгрузку недоставленных товаров.

Внести эти компании в электронный перечень поставщиков Amazon распорядилась сама Уортэм, в задачи которой, в частности, входило одобрение новых поставщиков и проведение очередных платежей в их адрес. Подчиненные, выполнявшие ее указания, как показало следствие, не имели ни малейшего представления о том, что являются невольными участниками мошеннической схемы.

Один из соучастников мошенницы и одновременно ее очень близкая подруга Бриттани Хадсон (Brittany Hudson) помогала Уортэм с выставлением счетов, управлением банковскими счетами. Хадсон также оказалась владелицей легального логистического бизнеса – компании Legend Express LLC, которая сотрудничала с Amazon по вопросам доставки заказов клиентам площадки.

Женщины также привлекли к участию в схеме еще нескольких коллег. Среди них Деметриус Хайнс (Demetrius Hines), сотрудник службы предотвращения убытков и Лакеттиа Бланшар (Laquettia Blanchard), старший помощник руководителя отдела кадров.

За вознаграждение они предоставляли мошенницам персональные данные физических лиц, которые в дальнейшем фигурировали в качестве учредителей выдуманных в рамках схемы компаний – поставщиков Amazon.

Данные, в частности, включали имена и номера социального страхования (SSN). При этом Бланшар снабжала подельников сведениями родственников сотрудников Amazon, а Хайнс приобретал их на черном рынке.

Роскошная жизнь мошенниц

Вырученные деньги Уортэм и Хадсон тратили в том числе на дорогостоящую недвижимость и транспортные средства.

Так, на полученные преступным путем средства женщины приобрели автомобили Lamborghini Urus модели 2019 г., Tesla Model X 2022 г., Porsche Panamera 2018 г., а также мотоцикл Kawasaki ZX636. Кроме того, как выяснило следствие, часть похищенного была вложена в покупку жилого дома в городе Смирна.

Все упомянутое выше имущество будет конфисковано по решению суда. Уортэм также придется выплатить Amazon компенсацию в размере почти $9,5 млн. Остатки «грязных» денег на счетах предприимчивой американки – более $2,7 млн – будет также изъято в пользу онлайн-ритейлера.

Одного преступления мало

В сентябре 2022 г. Уортэм была отпущена судом из-под стражи под залог в $5 тыс. Одним из условий ее пребывания на свободе до завершения процесса было отсутствие новых правонарушений. Однако соблазн преступить закон оказался слишком велик, и женщина предстала перед судом задолго до назначенного срока – уже 1 февраля 2023 г. залог был отменен, а правонарушительница была отправлена в следственный изолятор.

Уортэм и Хадсон, будучи на свободе, приняли решение инвестировать оставшиеся деньги в легальный бизнес – собственное заведение в соседней Атланте по франшизе федеральной сети кальянных Cru Lounge.

В ходе процедуры дью-дилидженс юристы Cru Franchising Company выяснили, что у потенциальных франчайзи есть проблемы с законом – незакрытое дело о мошенничестве в отношении Amazon.

Чтобы убедить компанию в том, что все обвинения против них уже сняты, Уортэм и Хадсон передали Cru Franchising Company сфальсифицированные документы с поддельной подписью федерального судьи. За это правонарушение мошенниц, вероятно, ожидает отдельное наказание.

В октябре 2021 г. CNews писал о другом предприимчивом американце – Кириакосе Капирисе (Kyriakos Kapiris). Мужчина, который работал в некоммерческой организации из Массачусетса менеджером по информационным технологиям, в течение нескольких лет приобретал у самого себя несуществующее «железо» с помощью платформ Amazon и Square, используя при этом принадлежащие организации кредитные карты.