Найден надежный способ запрета импортных смартфонов на территории страны

Жители и гости Турции могут столкнуться с блокировкой сотового модуля в своих смартфонах, если не перечислят в бюджет 20 тыс. лир или около 70 тыс. руб. Это «налог» на пользование мобильником, купленным за границей, и его нужно заплатить в течение 120 дней с момента пересечения устройством турецкой границы. Сделать это могут только граждане страны и те, у кого есть вид на жительство. При кратковременном отбытии из Турции счетчик дней не обнуляется.

Заплатить налоги и звонить спокойно

В Турции ужесточаются требования к туристам и местным жителям по части пользования сотовыми телефонами и смартфонами. Действующая в стране обязательная регистрация мобильника, купленного за границей, стала стоить 20 тыс. лир (70,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 июля 2023 г.).

Новые правила уже действуют – расценки подскочили более чем втрое – ранее «налог» составлял около 6090 лир или 21,4 тыс. руб. Регистрация мобильного устройства, приобретенного за пределами Турции, в этой стране обязательна, и отдать государству сумму, за которую можно купить новый iPhone 14 (в США версия на 128 ГБ стоит $800 или в пределах 73 тыс. руб.), необходимо как можно скорее.

У всех, кто попадает на территорию Турции с купленным за рубежом мобильником, будет ровно 120 дней, чтобы отдать государству эти деньги. Если этого не сделать, то ответной реакцией будет удаленная блокировка модуля сотовой связи, после чего отключатся голосовые звонки, SMS и мобильный интернет. Другими словами, звонить и выходить в Сеть можно будет только через Wi-Fi.

Обмануть систему нельзя. Или можно

Система пополнения бюджета Турции за счет владельцев «иностранных» телефонов построена на IMEI – уникальном идентификационном номере мобильного устройства. Первое же подключение к сетям турецких операторов приведет к тому, что IMEI будет передан в базу управления ИТ и связи страны.

Фото: rawpixel.com / FreePik С такими налогами выгоднее купить новый мобильник в Турции, а не везти старый смартфон из-за границы

Что еще более важно, власти Турции регулярно повышают «налог» на ввезенные в страну смартфоны и телефоны. Сейчас он составляет более 70 тыс. руб., а всего год назад платить нужно было лишь в в пределах 2730 лир или 9600 руб.

К моменту выхода материала существовало несколько способов обойти систему и не пополнять бюджет Турции за счет личных средств. Первый и доступный подавляющему большинству владельцев устройств на Android – это установка SIM-карты в другой слот, поскольку у смартфонов с двумя SIM-картами столько же IMEI-номеров. Это даст еще 120 дней защиты от «налога», после чего процедуру, вероятно, можно будет повторить.

Те, кто пользуется iPhone, тоже могут воспользоваться такой лазейкой. В некоторых странах Apple продает iPhone с двумя физическими слотами под SIM, но большинству эти телефоны доступны с одной физической и одной виртуальной (электронной) SIM-картой. Ее тоже можно задействовать.

Обнуление невозможно

Турецкая блокировка распространяется только на сотовый модем в смартфоне – SIM-карты остаются полностью работоспособными. Как пишет «Тинькофф журнал», если пользоваться в стране российским номером, то уведомления о скорой блокировке приходить не будут – это возможно только с картами местных операторов.

По информации издания, решить вопрос путем кратковременного возвращения в Россию и затем нового перелета в Турцию нельзя – такое «обнуление» не работает. Впрочем, блокировка срабатывает не всегда – кому-то удается пользоваться смартфоном без регистрации даже по истечении 120-дневного срока пребывания на территории Турции.

Дополнительный подвох

Согласно действующему в Турции законодательству, россияне могут находиться на территории страны без визы не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода или не более 60 дней подряд, после чего придется выехать из страны и вернуться обратно.

Как пишет «Тинькофф журнал», есть вероятность, что россияне столкнутся с блокировкой телефона, если проведут в Турции 180 безвизовых дней в году. При этом зарегистрировать свой мобильник смогут далеко не все из них, потому что сделать это имеют право лишь те, у кого есть вид на жительство в этой стране. Наличие документа открывает возможность отдать государству более 70 тыс. руб. через местные госуслуги или во время личного посещения ближайшего отделения налоговой службы.