В России создан «убийца» Outlook с поддержкой Microsoft Exchange. Он бесплатный и не следит за пользователями

В России разработан почтовый клиент RuPost Desktop на замену Outlook. Он имеет схожий дизайн для простоты перехода, распространяется бесплатно и, в отличие от Outlook, не содержит инструментов для слежки за пользователями. RuPost Desktop существует под Windows и отечественный Astra Linux, но осенью 2023 г. выйдут версии для других Linux-дистрибутивов, а также под Apple macOS.

Российский Outlook

Российская компания «Рупост» (входит в ГК «Астра») сообщила CNews о создании почтового клиента для настольных ПК RuPost Desktop. По словам разработчиков, это полноценная замена американскому Microsoft Outlook, получившая схожий интерфейс для более быстрой адаптации пользователей при отказе от Outlook.

Проект разрабатывался не с нуля – в основе RuPost Desktop лежит почтовый клиент Thunderbird Supernova, комплексное решение для работы с электронной почтой и календарем. На вопрос CNews, почему было решено задействовать готовый клиент вместо того, чтобы создать полностью независимое решение, разработчики ответили: «Мы знаем, что такое создание почтового решения с нуля. Это сотни человеко-лет для базовой функциональности. Мы давно делаем это в WorksPad и обладаем соответствующим уровнем экспертизы, охватывающим всю функциональность почты, календарей и контактов, а не только отправки и получения почты. Учитывая необходимость обеспечить не просто получение-отправку почты, но и календари с корпоративными функциями, контакты, поддержку множества разнородных серверов, это было оптимальным решением, чтобы обеспечить достойную альтернативу Outlook в сжатые сроки, ожидаемые российскими пользователями на всех базовых настольных платформах».

Российская замена Outlook

По словам авторов проекта, разработка RuPost Desktop заняла около года.

Когда важно, чтобы не было отличий

При разработке дизайна RuPost Desktop авторы остановили свой выбор именно на Outlook, поскольку это один из самых известных почтовых клиентов в мире. Microsoft добилась этого путем интеграции его в офисный пакет Office, а через него – в Windows, свою операционную систему, которая за десятилетия своего существования стала самой популярной во всех странах. В глобальном плане ее доля среди настольных ОС составляет 68,15% против 21,38% у macOS, в России – 84,51% и 7,57% соответственно (StatCounter, июнь 2023 г.).

«Outlook – де-факто корпоративный стандарт в мире и исторически в России. Outlook (как часть Microsoft Office) – почтовый клиент, над юзабилити которого работало столько, сколько ни работали ни над одним настольным клиентом в мире», – сообщили CNews представители «Рупост», добавив, что «к Outlook привыкли пользователи, и любая альтернатива должна это учитывать, принимая лучшее из того, что есть в Outlook».

Дополнительно в RuPost Desktop есть интеграция с Microsoft Exchange для обмена сообщениями и совместной работы. Exchange предназначен в первую очередь для обработки и пересылки электронной почты, а также для совместного доступа к календарям и задачам.

«Интеграция «из коробки» с Microsoft Exchange позволяет комфортно работать сотрудникам не только с почтой, но и с календарями, контактами, корпоративными адресными книгами и задачами Exchange еще до перехода на почтовый сервер RuPost», – сообщил CNews Сергей Орлик, директор по продуктам и технологиям «Рупост».

Также у RuPost Desktop есть некоторое внешнее сходство с почтовым клиентом The Bat. Но, в отличие от него, RuPost Desktop не требует от пользователя ручного ввода всех параметров почтового сервера при создании нового аккаунта – достаточно ввести адрес почты, и все настройки подставятся автоматически. Впрочем, вручную их вписать тоже можно, если возникнет такая необходимость.

Безопасность пользователя на первом месте

Одна из ключевых особенностей RuPost Desktop – это отсутствие механизмов сбора телеметрии, который встроен во все современные продукты Microsoft, включая Outlook. Наиболее активно она начала внедрять в них слежку за пользователями в 2015 г., когда выпустила Windows 10, и, как показала практика, за восемь лет ситуация в этом плане лучше не стала.

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По словам разработчиков RuPost Desktop, клиент, в отличие от Outlook, не отсылает персональные данные за рубеж. На вопрос CNews, встроен ли в клиент механизм сбора данных и отправки их по России, они ответили: «Телеметрия, несущая значимую информацию, не отправляется ни на какие серверы ни за рубежом, ни в России. Все сетевые коммуникации с внешними сторонами связаны только с функциями автообнаружения почтовых серверов и сервисов (например, DNS)».

Не только безопасно, но и бесплатно

RuPost Desktop существует в двух модификациях – пользовательской и корпоративной. На момент выхода материала для скачивания была доступна только пользовательская – RuPost Desktop Corporate разработчики хотят выпустить осенью 2023 г. По их словам, она обеспечит корпоративное контролируемое подключение к почтовому серверу организации.

Персональная версия к моменту выхода материала распространялась бесплатно. На вопрос CNews о планах по переводу ее на платные рельсы разработчики ответили: «Персональная версия планируется быть бесплатной для наших пользователей, где бы они ее не применяли, Мы надеемся, что она будет широко востребована. Корпоративная версия с дополнительными функциями и сервисами будет лицензироваться по другим принципам и также может войти в состав других наших продуктов».

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Авторы проекта рассказали CNews, что корпоративная версия клиента будет предназначена «для работы в управляемой и контролируемой корпоративной среде с типовыми почтовыми серверами RuPost, CommunigatePro, Exchange». «Корпоративная версия RuPost Desktop даст возможность настраивать и контролировать почтовые клиенты администратором, централизованно применять специализированные политики, работать со специфическими корпоративными функциями, такими как shared календари, – сообщили CNews разработчики. – Также в разработке есть еще ряд уникальных возможностей именно для корпоративных заказчиков, о которых мы расскажем позже. RuPost Desktop Corporate будет иметь корпоративную техническую поддержку, дополнительную интеграцию с другими базовыми сервисами и своими каналами поставки, привычными для предприятий».

На Windows свет клином не сошелся

У подавляющего большинства пользователей Outlook прочно ассоциируется с Windows. Российский RuPost Desktop тоже работает под этой операционной системой (редакция CNews тестировала его под Windows 11 22H2), но он также существует в версии под Astra Linux – отечественный дистрибутив Linux, созданный в ГК «Астра». Поддержка macOS и других ОС семейства Linux будет обеспечена до конца 2023 г. На вопрос CNews о сроках и возможности выхода клиента на мобильных устройствах, например, под Astra Linux Mobile или Android, разработчики ответили: «Под Android, iOS и AL Mobile у нас есть другой продукт, успешно применяемый многими заказчиками – WorksPad».