Смайлик в чате обошелся в десятки тысяч долларов. Суд приравнял его к юридически значимой подписи под договором

Канадский суд заявил, что у смайликов и «живой» подписи абсолютно одинаковая юридическая сила. Эмодзи, отправленное в чате с обсуждением сделки, теперь может считаться подписью под условиями контракта, даже если отправитель его даже не читал. Это уже вылилось в крупные финансовые споры, эксперты уверены, что решение суда в итоге откроет «ящик пандоры» с многочисленными интерпретациями одних и тех же смайлов.

Картинка вместо подписи

Смайлики, используемые миллионами людей в сетевом общении, сравнялись с личной подписью по юридической силе. Как пишет The Guardian, в мировой судебной практике произошел прецедент – простую ни к чему не обязывающую картинку в мессенджере суд посчитал буквально росписью под контрактом. В результате это привело к гигантским издержкам.

Спор из-за эмодзи развернулся в Верховном суде канадской провинции Саскачеван. По информации издания, судья Тимоти Кин (Timothy Keene) признал смайл «большой палец вверх» согласием бизнесмена на участие в сделке, заявив, что «необходимо адаптироваться к новой реальности». Он имел в виду, что эмодзи и другие составляющие обмена сообщениями в Сети – это современная форма общения.

Как итог, отправитель смайлика теперь должен выплатить 82 тыс. канадских долларов ($61,7 тыс.) или около 5,65 млн руб. по курсу ЦБ на 11 июля 2023 г.

Начало истории

Канадский судья рассматривал дело компании South West Terminal, занимающейся поставками зерна. В марте 2021 г. ее сотрудник Кент Миклборо (Kent Mickleborough) устроил массовую рассылку своим клиентам с предложением о покупке 86 тонн льна. В числе тех, кто откликнулся на это предложение, оказался фермер Крис Ахтер (Chris Achter), с которым Миклборо незамедлительно провел телефонные переговоры, после чего общение между ними перетекло в мессенджер.

Фото: Marcos Paulo Prado / Unsplash Эмодзи можно интерпретировать по-разному. Иногда разночтения приводят собеседников в суд

Там Миклборо отправил фермеру фотографию контракта, в котором были расписаны все условия сделки, в том числе и сроки ее исполнения – ноябрь 2021 г. Сотрудник South West Terminal попросил фермера «подтвердить контракт на лен» (please confirm flax contract) в ответном сообщении, на что тот ответил тем самым смайлом – виртуально поднял большой палец вверх.

На этом общение между Миклборо и Ахтером временно прекратилось. Однако в ноябре 2021 г. никаких поставок льна не было. К тому моменту лен взлетел в цене, и в итоге договор, в котором Миклборо предлагал по 17 канадских долларов (около $12,8 или 1200 руб.) за каждый бушель льна (мера объема для сыпучих сельхозтоваров в английской системе мер) не был исполнен.

В чем суть конфликта

После срыва поставок Миклборо и Ахтер начали спорить о назначении эмодзи «большой палец вверх». Бизнесмен утверждает, что этот смайл означает согласие Ахтера с условиями контракта – в качестве доказательства своей правоты он показал контракты с другими поставщиками, которые, по его словам, были подтверждены смайлом или текстовым сообщением в мессенджере.

Фермер со своей стороны утверждает, что он не подписывал никакие контракты с South West Terminal. С его слов, отправленный им смайл – не более чем просто подтверждение того, что он получил документ и приступил к его рассмотрению.

Во время судебного заседания Ахтер, находясь под присягой, заявил, что не подписывал никакие контракты, тем более при помощи эмодзи. «У меня не было времени ознакомиться с условиями контракта, и я просто хотел указать, что получил его сообщение», – заявил фермер.

Новая форма общения

В ходе судебного заседания адвокат Миклборо спросил у Ахтера о том, что именно означает жест с поднятым вверх большим пальцем. Прежде, чем тот ответил, его собственный адвокат пресек попытку этого допроса, заявив, что его клиент не является экспертом в данном вопросе.

Следует отметить, что в разных странах и культурах этот жест может иметь различные значения, вплоть до оскорбительных. Судья Тимоти Кин в рамках рассмотрения дела Миклборо против Ахтера искал определение жеста на портале dictionary.com, после чего изрек: «Суд с готовностью признает, что эмодзи «большой палец вверх» является нетрадиционным средством «подписать» документ, но, тем не менее, в данных обстоятельствах это был допустимый способ подтвердить две цели «подписи», – заявил он (This court readily acknowledges that a thumbs up emoji is a non-traditional means to ‘sign’ a document but nevertheless under these circumstances this was a valid way to convey the two purposes of a ‘signature’).

Кин также отклонил опасения защиты по поводу того, что приравнивание эмодзи с поднятым вверх большим пальцем к подписи «откроет шлюзы» для новых интерпретаций других смайликов, включая «удар кулаком» и «рукопожатие», пишет The Guardian. Судья добавил, что суд «не может (и не должен) пытаться остановить волну технологий и общего использования» смайлов. «Похоже, это новая реальность в канадском обществе, и суды должны быть готовы к новым вызовам, которые могут возникнуть в результате использования смайликов и тому подобного», – заключил судья.