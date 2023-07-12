Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи

Росбанк перевел своих сотрудников на российскую ВКС TrueConf с американского решения Skype. Банк запустил собственное «ВКС-облако», которое абсолютно независимо от иностранных вендоров. Сейчас 12 тыс. сотрудников банка используют российскую ВКС-платформу и мессенджер.

Отказ от Skype

Как стало известно CNews, Росбанк перевел 12 тыс. своих сотрудников на российскую ВКС-платформу и мессенджер TrueConf. Об этом CNews рассказал представитель ВКС.

Судя по открытым данным, ранее Росбанк использовал Mictosoft Skype for Business. «Прежние платформы и инструменты коллаборации не соответствовали новому курсу банка на цифровизацию связи с помощью безопасных и независимых российских ИТ-решений», — отметили в Росбанке. Сумму закупки представители банка, а также TrueConf не раскрывают.

Росбанк обслуживает порядка 1,6 млн активных розничных клиентов, около 84 тыс. активных клиентов малого бизнеса и более 13 тыс. активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 59 регионах России.

Собственное «ВКС-облако»

Росбанк запустил собственное «ВКС-облако» и подключил к нему более 12 тыс. сотрудников по всей России. Корпоративные коммуникации между филиалами банка теперь проходят на российских ВКС-платформе и мессенджере.

Фото: Росбанк Росбанк перевел сотрудников с американского ПО Skype на российскую ВКС-платформу TrueConf

Банк внедрил решение TrueConf Enterprise, которое включает в себя многофункциональную систему ВКС и корпоративный мессенджер для популярных ОС. Сотрудники банка могут запускать закрытые и публичные видеоконференции и участвовать в онлайн-встречах с ПК, ноутбуков, мобильных телефонов и планшетов . А внешние пользователи и партнеры могут подключаться к конференциям через браузер без необходимости установки приложений. Для совместной работы сотрудникам доступны демонстрация экрана и слайдов, запись конференций, а также планировщик онлайн-встреч по времени и дате.

Главным преимуществом такой миграции стала полная независимость «ВКС-облака» от блокировок западных провайдеров и иностранных ИТ-компаний, а также хранение данных внутри инфраструктуры банка.

Миграция на отечественные ВКС

После февраля 2022 г. компании начали охотнее заменять иностранные решения на российские, в частности, и ВКС. Росбанк далеко не единственная организация, выбравшая TrueConf. В марте 2023 г. CNews также писал о том, что «Росатом» начал переводить 1,5 тыс. сотрудников на российский ВКС-сервис компании TrueConf. Ранее госкорпорация использовала американские сервисы Polycom, Cisco, а также Skype.

Помимо российских компаний отечественную ВКС выбирают и зарубежные. В июне 2023 г. стало известно о переходе индийского авиастроителя, компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL), на российскую TrueConf. Это ПО также устанавливали компании из Израиля и Вьетнама.

Рынок ВКС в России 2023

Согласно исследованию рынка ВКС, проведенному CNews, перемены на российском рынке начались уже 4 марта 2022 г., когда о приостановке деятельности в России заявили Cisco Systems и Polycom. Остальные иностранные вендоры в той или иной мере последовали за ними. Российские предприятия переключились на отечественные решения, доля которых в закупках превысила 90%.

Крупнейшими ВКС поставщиками стали IVA Technologies (выручка 1,5 млрд руб. по итогам 2023 г. и рост на 162,5%), TrueConf (с выручкой 1,2 млрд руб. и ростом на 49,6%) и «Сател» (выручка 890,9 млн руб. и 38,5% рост по сравнению с 2022 г.).