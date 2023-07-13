Легендарная ICQ исчезла из магазина приложений для Android
Из каталога Google Play исчез мессенджер ICQ, с 2010 г. принадлежащий VK. Причины пропажи не раскрываются – это могут быть американские санкции, или же сам холдинг мог удалить приложение. В Apple App Store утилита по-прежнему присутствует и обновляется.
ICQ больше нет
Мессенджер ICQ исчез из фирменного каталога приложений для операционной системы Android – Google Play. Причины его удаления неизвестны, но в настоящее время ICQ принадлежит холдингу VK, и в нынешней геополитической ситуации его сервисы уже становились жертвами санкций – их удаляли из Google Play и App Store, хотя позже возвращали в магазин.
Первым на пропажу ICQ из Google Play обратил внимание публицист Владимир Зыков. Он написал об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув, что разработка мессенджера заброшена ввиду того, что в последний раз его версия под Android обновлялась еще в январе 2021 г.
Едва ли это могло стать причиной удаления из каталога Google. Интернет-гигант действительно иногда вычищает свой магазин, изгоняя из него давно не обновлявшиеся утилиты, но лишь те, о существовании которых разработчики не вспоминают годами.
Не исключено, что это могут быть санкции Google – он уже был замечен в подобном, когда удалил софт Сбербанка, находящегося в настоящее время под санкциями.
Редакция CNews направила запрос в VK и ожидает ответа.
Apple не ориентируется на конкурента
На 13 июля 2023 г. ICQ для Android можно было найти лишь в сторонних магазинах приложения – редакция обнаружила мессенджер в каталоге AppGallery китайской компании Huawei, а также в отечественном магазине RuStore, который с мая 2022 г. развивается силами VK и Минцифры. Также у проекта есть официальный сайт, где есть ссылки на скачивание дистрибутивов под Windows, macOS и Linux. Отдельно можно воспользоваться веб-версией сервиса, работающей в настольном или мобильном браузере, но при этом скачать АРК-файл для Android с официального сайта к моменту выхода материала не представлялось возможным.
Тем временем, Apple пока не спешит брать пример с Google – редакция CNews обнаружила в каталоге App Store и оригинальную ICQ, и ее новую версию ICQ New. Более того, нет ни единого признака, что оба мессенджера заброшены – Последний апдейт ICQ получил в конце марта 2023 г., а ICQ New – месяцем позже.
Когда мессенджеров слишком много
К середине лета 2023 г. у VK скопилась целая коллекция сервисов, позволяющих общаться по Сети в реальном времени. Это в первую очередь социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте», а также ICQ в обеих своих версиях и малоизвестный мессенджер TamTam, появившийся в 2017 г.
Дополнительно в распоряжении холдинга есть корпоративный мессенджер VK Teams и пользовательский «VK мессенджер».
По мнению Владимира Зыкова, скоро из каталогов приложений могут исчезнуть и другие сервисы VK для общения. «Похожая судьба похоже ждёт Агент Mail.Ru, – пишет он в своем Telegram-канале. – В Google Play его найти еще можно, но последнее обновление было аж пол года назад – 7 декабря 2022 г. «Агент» на iOS, также как ICQ, крайний раз обновлялся три месяца назад».
Зыков подчеркнул, что VK, вероятно, решил сосредоточиться на одном мессенджер. «В общем, похоже, теперь главный мессенджер холдинга – это «Вконтакте мессенджер». Оно и логично. Соцсеть это главный актив холдинга», – написал он.
Как всемирно известный мессенджер стал российским и был всеми забыт
ICQ – это творение израильской компании Mirabilis. Мессенджер заработал в 1996 г. и стал быстро набирать популярность, а через два года стал собственностью американской компании America OnLine (AOL) – сумма сделки составила около $290 млн.
Американским мессенджер был вплоть до апреля 2010 г., пока вдруг не приобрел российское «гражданство». Заплатив около $188 млн, его купил фонд Digital Sky Technologies (DST), бывший акционер VK. Непосредственно к холдингу VK мессенджер перешел после реорганизации фонда DST.
В течение всего прошлого десятилетия ICQ терял популярность – его вытесняли WhatsApp, Viber, Telegram и другие ныне популярные сервисы. В нынешнем десятилетии ситуация не меняется – ICQ нет в топ-5 самых востребованных в мире мессенджеров, его туда не пускают американские WhatsApp и SnapChat, британский Telegram и китайские WeChat и QQ.
Но VK не оставляет попыток вернуть ICQ былую славу. Так, в 2020 г., когда весь мир перешел на удаленную работу из-за пандемии коронавируса, холдинг объявил о перезапуске сервиса с новым дизайном приложения и массой актуальных и нужных в современном мире функций. Весной 2022 г., когда из-за 24 февраля 2022 г. от России отвернулись сотни компаний и сервисов, и возник спрос на отечественные проекты, VK заговорил о новом перезапуске ICQ.