Россияне вот-вот получат долгожданный ИТ-сервис жалоб на всех чиновников

В России с полугодовой задержкой заработает единый портал жалоб в органы власти. Он тестируется с 2021 г. По замыслу депутатов, полноценный старт проекту будет дан 1 сентября 2023 г.

Портал для жалоб в шаге от запуска

Единый интернет-ресурс для жалоб граждан в любые органы региональной, федеральной или муниципальной власти заработает в России с 1 сентября 2023 г. С его помощью пользователи на «Госуслугах» смогут отправить заявку через единый портал обратной связи (ПОС). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление одного из авторов соответствующей законодательной инициативы, главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольгу Тимофееву.

Как пояснила Тимофеева, через портал «Госуслуг» человек из своего личного кабинета сможет обратиться практически к любому чиновнику. Ему не придется «выискивать электронные приемные разных ведомств на разных сайтах, не надо обивать пороги лично», уверяет она



В чем суть проекта

Основная идея сервиса заключается в интеграции в него всех ответственных за обработку жалоб федеральных и региональных органов власти. С его помощью пользователь сможет направить свое обращение в «единое окно», а система переадресует его жалобу или предложение в профильный орган власти или администрацию муниципалитета, которые отвечают за решение этого вопроса.

Фото: ru.freepik.com В России с 1 сентября 2023 г. заработает единый портал жалоб в органы власти

Для работы портала в полную меру необходимо внесение поправок в федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан. 20 июля 2023 г. такой законопроект в Госдуму внесут во втором чтении.

Первое чтение состоялось еще в 2022 г. Документ в том варианте предусматривал, что система заработает с 1 марта 2023 г. Теперь срок запуска портала сдвинут на полгода, а конечный срок подключения всех органов власти передвинут на 1 января 2025 г.

«Мы сдвинули конечный срок, чтобы дать возможность всем ведомствам подключить свои ресурсы к порталу госуслуг, — пояснила изданию Тимофеева. — Структуры и ведомства, например, силовики, которые по разным причинам, в том числе техническим, не готовы, должны будут подключиться к этой работе в течение полутора лет».

Что говорят о законопроекте

Представители Минцифры сообщили «Известиям», что поддерживают проект. По данным ведомства, к настоящему времени к нему подключены 40 из более чем 60 федеральных ведомств. В министерстве напомнили, что эксперимент стартовал в 2021 г. За это время через единое окно в различные ведомства и организации было направлено более 12 млн обращений. Это говорит о востребованности такого сервиса, утверждают в ведомстве.

Как пояснили в ведомстве в отзыве на проект к первому чтению (то есть в 2022 г.), платформа обратной связи помогла решить вопросы вакцинации или лечения от COVID-19, ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, была дана оценка качества горячего питания для младших классов. Кроме того, обращения от граждан перенаправлялись на горячие линии по вопросам здравоохранения.

«Посредством платформы обратной связи в кратчайшие сроки была организована маршрутизация и обработка обращений по вопросам частичной мобилизации», — сообщили тогда в ведомстве.

Эксперты рынка в беседе с «Известиями» выразили уверенность, что обращение, полученное через такой сервис, не даст чиновникам ограничиваться отписками в ответах и перенаправлять отправителя в другие органы власти.

История проекта

Как ранее писал CNews, создание единого окна цифровой обратной связи на едином портале госуслуг для работы с обращениями и жалобами граждан и организаций, включая жалобы по госуслугам и функциям, было заложено в паспорте федерального проекта «Цифровое государственное управление» и утверждено Правительством в ноябре 2019 г.

Запустить эксперимент в августе 2020 г. в конце июля того же года пообещал премьер-министр Михаил Мишустин в рамках оперативного совещания с вице-премьерами.

«Как я уже говорил, выступая с отчетом в Государственной думе, государство должно быть надежным и добросовестным помощником, а значит, наша задача — помогать бизнесу, а не создавать ему искусственные барьеры. Этот подход сохраним и в дальнейшем», — заявил глава Правительства России.

На тот момент предполагалось, что в эксперименте примут участие МЧС, Ростехнадзор и Росздравнадзор. Эксперимент должен был затронуть контроль качества лекарств и медицинской помощи, надзор в области пожарной и промышленной безопасности, а также вопросы надежности объектов энергетики и гидротехнических сооружений.