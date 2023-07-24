Microsoft переведет пользователей Windows на почту Outlook против их воли

Перевод пользователей Windows 11 на почтовый клиент Outlook вместо программ «Почта» и «Календарь» начнется почти на полтора года раньше срока. Это коснется лишь некоторых из клиентов, но точное количество «подопытных» не раскрывается. Microsoft планировала внедрить Outlook в Windows 11 ближе к концу 2024 г.

Все пошло не по плану

Пользователи Windows 11 в ближайшие несколько недель будут лишены приложений «Почта» и «Календарь» – классический набор заменят на почтовый клиент Outlook. Как пишет Neowin, Microsoft сделает это вопреки своему обещанию начать замену одного почтового ПО на другое лишь ближе к концу 2024 г. Изменения коснутся пока только части пользователей Windows 11, но Microsoft не сообщает, кто именно попадет в выборку, и как будет осуществляться отбор.

Процесс начнется в последних числах августа 2023 г., то есть как минимум на 13-15 месяцев раньше установленной даты. Однако Microsoft все же обезопасила себя от волны негатива со стороны пользователей, привыкших к «Почте» и «Календарю». Тем, кому не посчастливилось оказаться в числе «первопроходцев», которых заставили перейти на Outlook, будет доступен обратный переход.

Другими словами, увидев вместо привычного софта интерфейс Outlook, пользователи смогут вернуть все, как было, активировав один-единственный переключатель в настройках нового почтового клиента. Впрочем, приблизительно через год такой возможности у них больше не будет.

Не все хотят переходить на Outlook. Многих устраивают базовые «Почта» и «Календарь»

В теории, россиян эти изменения тоже могут затронуть. Для тех, кто не желает пользоваться фирменным клиентом Microsoft, но находит его интерфейс удобным, существует отечественный и бесплатный клиент RuPost Desktop со схожей внешней оболочкой. Его релиз состоялся в июле 2023 г.

Пользователи боятся перемен

Как сообщал CNews, Microsoft объявила о своих планах по замещению дуэта «Почты» и «Календаря» в Windows 11 еще в июне 2023 г. Казалось бы, она делает это во благо пользователей, поскольку нынешние программы, во-первых, давно толком не обновлялись, во-вторых, имеют слишком мало функций, чтобы тягаться с современными почтовыми сервисами – не только Outlook, но и сторонними.

Однако пользовательское сообщество отреагировало на грядущие нововведения, по большей части, в негативном ключе. Поначалу Microsoft хотела начать перевод пользователей в сентябре 2024 г., но после обратной связи перенесла сроки на «конец 2024 г.», без объявления более точной даты.

В целом, пользователи Windows 11 действительно не заинтересованы в такого рода переменах, или же Microsoft меняет совсем не то, чего им бы хотелось. Например, в начале лета 2023 г. CNews писал, что сообщество атаковало Microsoft гневными сообщениями за то, что та собралась лишить «Проводник» части ненужных, по ее мнению, функций. Из общего фона стало понятно, что «бесполезные» функции файлового менеджера, напротив, очень востребованы аудиторией, и Microsoft пришлось отказаться от запланированных нововведений.

Новая-старая почта

Microsoft хочет встроить в Windows 11 почтовый клиент Outlook, тесно связанный с одноименным почтовым сервисом. Однако ни сам сервис, ни приложение нельзя назвать новым – они появились за десятилетия до «Почты» и «Календаря».

Например, Outlook как почтовый сервис существует с лета 1996 г. – на тот момент он носил название Hotmail. Его перерождение в Outlook состоялось летом 2012 г. Что же до программы Outlook, то не так давно она отметила свое 26-летие – релиз ее самой первой стабильной сборки состоялся в январе 1997 г.

Новая версия приложения Outlook, в которой Microsoft видит замену «Почте» и «Календарю», базируется на современной версии почтового сервиса Microsoft, входящего в состав набора облачных бизнес-приложений Microsoft 365 (ранее Office 365). Новый email-клиент умеет работать как с личными, так и с бизнес-аккаунтами, но при этом не зацикливается только лишь на Outlook. В нем, как и в большей части современных почтовых клиентов, реализована поддержка сторонних сервисов – Gmail и пр.

Если работает, лучше не трогать

Приложения «Почта» и «Календарь» хоть и не пользуются большим спросом, хотя поставляются в комплекте с Windows 11, но при этом особых нареканий у широких масс не вызывают. Outlook, тем временем, регулярно работает некорректно, и Microsoft столь же регулярно не спешит его чинить.

В конце июня 2023 г. CNews освещал историю одного из пользователей Outlook, который лишился доступа к своей почте и не может восстановить его даже через техподдержку Microsoft. Пользователь является адвокатом, и невозможность читать рабочую корреспонденцию может вылиться в потерю им лицензии. Чтобы заставить Microsoft ускориться и решить его проблему, он подал на корпорацию в суд и требует у нее около $2 млн.