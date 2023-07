Шантаж не прошел. На фоне бунта Голливуда против ИИ гигант киноиндустрии ищет нейросетевого специалиста на огромную зарплату

Netflix открыл несколько связанных с ИИ вакансий, по одной из которых он готов платить до $900 тыс. в год. Стриминговый сервис снимает свои фильмы и сериалы, но сейчас в США идет забастовка сценаристов и актеров из-за использования ИИ в киноиндустрии. Netflix, видимо, не намерен ждать ее окончания.

ИИ вместо людей

Стриминговый сервис Netflix, сбежавший из России весной 2022 г., открыл вакансию специалиста по искусственному интеллекту. Как пишет Engadget, тому, кто получит эту должность, Netflix будет платить от $300 тыс до $900 тыс. в год. С чем связан такой разброс, в описании к вакансии не указано.

Как известно, на Netflix можно смотреть фильмы и сериалы, в том числе и снятые по заказу самого Netflix. Ранее в 2023 г. в Голливуде началась забастовка сценаристов – они требуют резко ограничить использование искусственного интеллекта при производстве контента, в том числе для написания сценариев. Как показала практика, нейросети способны сочинить не только сценарий для очередного сериала, но даже написать дипломную работу студенту одного из крупнейших вузов страны.

Немного позже к сценаристам в США присоединились и актеры – они тоже не хотят, чтобы искусственный интеллект лишал их работы. Это первый случай с 1960 г., когда обе гильдии бастуют одновременно. Ну а Netflix решил открыть связанную с ИИ вакансию именно сейчас.

Хотели как лучше

Забастовка актеров и сценаристов напрямую влияет на бизнес Netflix, а также других стриминговых сервисов, снимающих свой контент, и многочисленных киностудий. В описании к вакансии Netflix указано, что искусственный интеллект, специалист по которому так нужен сервису, будет использоваться для «создания отличного контента» (to create great content).

Фото: Государственная Дума Netflix сделал ставку на искусственный интеллект

Фактически, Netflix даже не скрывает, что собирается использовать нейросети далеко не только в качестве алгоритмов составления рекомендаций для новых фильмов и сериалов. С учетом размеров годовой зарплаты сервис готов платить специалисту по ИИ вплоть до $3,5 тыс. в день или 315,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 июля 2023 г. В то же время многие не самые успешные актеры в США зарабатывают в пределах $200 в день (18 тыс. руб.).

В описании к вакансии Netflix пишет, что у него далекоидущие планы по интеграции искусственного интеллекта «во все сферы бизнеса» (all areas of the business). Нейросети упоминаются и в других разделах сайта сервиса. Например, на нем можно найти упоминание о том, что Netflix применяет ИИ «для оптимизации производства оригинальных фильмов и телешоу» (to optimize the production of original movies and TV shows).

План провалился

С учетом вышесказанного, можно предположить, что желание Netflix еще активнее использовать искусственный интеллект продиктовано его стремлением сохранить бизнес по производству фильмов и сериалов, который сейчас под ударом из-за забастовок актеров и сценаристов. Таким образом, бастующие добились вовсе не того, чего хотели – из-за них крупные игроки отрасли начинают все чаще задумываться о замене людей алгоритмами.

Что самое важное, Netflix открыл сразу несколько вакансий, в той или иной степени связанной с нейросетями – сервису прямо сейчас требуется технический директор по генеративному искусственному интеллекту в свою растущую игровую студию. Этому управленцу Netflix готов платить до $650 тыс. в год, сообщает The Intercept.

Усилия Netflix по внедрению искусственного интеллекта в свой бизнес уже стали приносить свои плоды. Например, пользователям сервиса доступно к просмотру испанское реалити-шоу Deep Fake Love, лица участников которого сканируются для создания «дипфейков», сгенерированных ИИ. Помимо этого, собственная игровая студия Netflix использует генеративный ИИ для составления диалогов и сюжета в видеоиграх.

Не актерами и сценаристами едиными

Искусственный интеллект может оставить (и уже оставляет) без работы не только актеров и сценаристов Голливуда. Существуют компании, уволившие большую часть своего штата и заменившие их на алгоритмы, после чего их бизнес пошел в гору. Такой пример подала компания Duukan, работающая в сфере технической поддержки. Основатель компании распустил 90% персонала колл-центра, и теперь с клиентами общается нейросеть. Как результат – клиенты тратят намного меньше времени на решение задачи, а первый ответ на свой запрос они получают и вовсе мгновенно.

ИИ также может взять на себя функции административного персонала – такого мнения придерживаются руководители IBM. В течение ближайших пяти лет компания уволит несколько тысяч клерков, работу которых будут выполнять алгоритмы. Но еще меньше повезло программистам – ИИ пишет код вместо них уже сейчас, вследствие чего тысячи из них лишились или скоро лишатся работы, включая легендарных индийских программистов.