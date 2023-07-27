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В России будут блокировать сайты за незаконные рекомендательные технологии

Госдума приняла закон о регулировании использования рекомендательных технологий в интернете. Сайты должны уведомлять пользователей об применении соответствующих технологий, предоставлять Роскомнадзору доступ к своим программно-техническим средствам и по требованию этого ведомства прекращать их использование.

Закон о применении рекомендательных технологий в интернете

Государственная дума в третьем, окончательном чтении, закон о регулировании работы использования рекомендательных технологий в интернете. Документ в виде поправок в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» был разработан депутатом Антоном Горелкиным и в июне 2023 г. внесен в Государственную думу, после чего в течение месяца прошел все три чтения.

Под владельцем информационного ресурса, на котором применяются рекомендательные технологии, понимается владелец сайта в интернет (или информационной системы либо программы для ЭВМ), на котором применяются информационные технологии предоставления информации, основанные на сборе, систематизации и анализе сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети интернет, находящихся на территории России.

Требования к владельцам ресурсов, использующих рекомендательные технологии

Владельцы указанных ресурсов обязаны не допускать их использования для предоставления информации, которая нарушает законные интересы граждан и организаций, и которая распространяется с нарушением российского законодательства. Владельцы ресурсов не должны использовать рекомендательные технологии без уведомления об их использования.

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Фото: © fortsite / Фотобанк Фотодженика
Госдума приняла закон о регулировании Роскомнадзором рекомендательных технологий в интернете

Также владельцы ресурсов должны разработать правила применения рекомендательных сервисов, описывающие процессы и методы сбора, систематизации, анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей интернета, предоставления информации на этих сведений, а также способов осуществления таких процессов и методов.

В правилах должны быть перечислены виды сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети интернет, которые используются для предоставления информации с применением рекомендательных технологий и источники получения таких сведений. Правила должны быть опубликованы на русском языке на сайте владельца ресурса вместе с электронным адресом для направления юридически значимых сообщений.

Наказания для владельцев ресурсов, использующих рекомендательные технологии

Регулятором работы ресурсов, использующих рекомендательные сервисы, будет Роскомнадзор. В случае обнаружения ресурса, нарушающего требования к использованию рекомендательного сервиса, Роскомнадзор вправе запрашивать у ресурса информации, связанную с применением указанных сервисов, а также доступ к программно-техническим средствам рекомендательных технологий для проверки соблюдения требований закона.

Владелец ресурса должен предоставить информацию и доступ к программно-техническим средствам в течение десяти дней с момента получения запроса от Роскомнадзора.

В случае, если владелец ресурса не исполняет требования Роскомнадзора, ведомство направляют ему требование о запрете предоставления информации с использованием рекомендательных технологий. Оно должны быть исполнено в течение суток.

В противном случае Роскомнадзор незамедлительно должен будет заблокировать доступ к ресурсу. Если заблокированный ресурс прекратит использование рекомендательных технологий, он может направить соответствующее уведомление в Роскомнадзор, после чего доступ к ресурсу будет восстановлен.

Закон, в случае окончательного утверждения, вступит в силу с 1 октября 2023 г. Требования закона не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственных органов и органов местного самоуправления.

Кроме того, нарушение владельцем информационных ресурсов, на котором применяются рекомендательные технологии, требований закона влечет за собой уголовную, административную и иную ответственность (какую именно, в закон не конкретизируется).

Затраты на исполнение закона

Согласно пояснительной записке к законопроекту, для его исполнения Роскомнадзору в 2024-2026 гг. потребуется дополнительное финансирование в размере 28,185 млн руб. Данные средства потребуется на расширение штата центрального аппарата Роскомнадзора и подведомственного ему Государственного радиочастотного центра (ГРЧЦ), который отвечает за мониторинг интернет-ресурсов и их блокировку.

Средняя зарплата в ГРЧЦ составляет 88 тыс. руб. Кроме того, потребуется расширение функциональных характеристик Единой информационной системы Роскомнадзора в целях за направленными в адрес операторов рекомендательных сервисов требованиям об устранении выявленных нарушений.

Замечания от Правительства и правового управления Госдумы

В ходе обсуждения законопроекта по настоянию Госдумы и правового управления Госдумы в документе было конкретизировано, что у владельца ресурса, использующего рекомендательные технологии, есть срок (одни сутки) на выполнения требования Роскомнадзора о прекращении их использовании.

Также Правительство опасалось, что Роскомнадзор может изъять у интернет—ресурсов программно-технические средства, использующиеся для предоставления рекомендательных сервисов, что приведет к прекращению работы самих ресурсов. Впрочем, в законе используется формулировка «предоставить доступ к программно-техническим средствам».

Кроме того, Правительство считало избыточной норму об уголовной и административной ответственности за нарушения при использовании рекомендательных технологий, так как законопроект и так вводит ответственность за такого рода нарушения. А правовое управление Госдумы предлагало уточнить, что относится к сведениям о предпочтениях пользователей интернета: предпочтения конкретных пользователей, являющиеся их персональными данными, или общие сведения, касающиеся неопределенного круга пользователей сети интернет.

Игорь Королев

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