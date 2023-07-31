В России ограничивают использование Gmail. Закон подписан

В России с 1 декабря 2023 г. нельзя будет использовать иностранные почтовые сервисы для регистрации на российских сайтах. Gmail, Yahoo, Mail.com и пр. – все они теперь под запретом. Закон подписан Владимиром Путиным. Один из авторов документа утверждает, что изменения не затрагивают тех, кто зарегистрируется с иностранной почты на российском сайте до 1 декабря 2023 г. Однако в тексте закона речи об этом нет.

С закона сдули пыль

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам регистрироваться на отечественных сайтах с использованием иностранной электронной почты. Положения нового закона вступают в силу 1 декабря 2023 г.

Под запрет попадают, фактически, все иностранные почтовые сервисы, включая популярные во всем мире Google Mail, и Yahoo. Не менее известные сервисы электронной почты Mail.com и AOL тоже нельзя будет использовать для регистрации, к примеру, в соцсети «Вконтакте». И даже легендарный почтовый сервис Outlook, название которого хотя бы раз слышал каждый пользователь Windows, тоже в «черном списке».

Новый закон, еще недавно бывший законопроектом под номером 570420-7, в течение нескольких лет лежал на полке. О нем никто не вспоминал с 18 декабря 2018 г., то есть четыре с половиной года – в этот день документ прошел первое чтение в Госдуме.

Оставшиеся два чтения он не прошел, а пролетел – во втором чтении депутаты приняли законопроект № 570420-7 25 июля 2023 г., спустя сутки они приняли его и в третьем чтении. Совет Федерации одобрил его 27 июля 2023 г., а 31 июля 2023 г. на нем появилась подпись Владимира Путина.

Какие существуют альтернативы

После вступления закона в силу у россиян останется всего-навсего четыре варианта регистрации на любом российском сайте. Им придется указать либо свои биометрические данные, либо профиль на «Госуслугах».

Более привычные альтернативы закон тоже предусматривает. Среди них – российский номер телефона, то есть, как можно видеть, под запрет попадают не только иностранные сервисы электронной почты, но и номера телефонов зарубежных операторов.

Таким образом, новые правила потенциально могут заметно усложнить процесс регистрации, например, в «Одноклассниках» гражданину другой страны, находящемуся в России, но не желающеему заводить профиль на «Госуслугах», сдавать биометрию или подключаться к российской сотовой сети.

Существует еще одна, четвертая альтернатива, но ее формулировка размыта. Она подразумевает регистрацию при помощи «другой российской информационной системы, принадлежащей российскому юридическому лицу». Вероятно, здесь подразумеваются российские серверы электронной почты.

«Это означает, что в случае принятия такого нормативного акта зарегистрироваться на российском сайте при помощи адреса электронной почты, находящегося вне российской юрисдикции, будет нельзя. Российская электронная почта, хотя прямо и не указана, скорее всего подойдет, что уже пояснял Хинштейн (глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн – прим. CNews), – приводит портал Hi-Tech Mail.ru цитату Урвана Парфентьева, координатора Центра безопасного интернета и ведущего аналитика РОЦИТ. – При регистрации российского электронного адреса используется российский мобильный номер, а он четко привязан к паспортным данным. Что такое «вне российской юрисдикции», тоже указано — владельцем сайта должен быть российский субъект».

Подытоживая, закон предусматривает четыре варианта регистрации: по номеру телефона, по биометрии (которую можно не сдавать и даже потребовать удалить из Единой биометрической системы), по профилю в «Госуслугах», и по «другой российской информационной системе, принадлежащей российскому юридическому лицу».

Закон обратной силы не имеет. Или имеет

Новый закон – плод труда нескольких депутатов Госдумы, включая Антона Горелкина («Единая Россия»). 26 июля 2023 г. крупные российские СМИ, включая ТАСС и «Коммерсант», опубликовали цитату Горелкина, в котором он говорил о распространении требований нового закона на тех, кто уже зарегистрирован на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты.

«Закон обратной силы не имеет, это значит, что после его вступления в силу изменения коснутся только новых регистраций. Уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам электронной почты, продолжат работать, опасения на этот счет беспочвенны», – заявил Антон Горелкин.

Примечательно, что «Коммерсант», приводя эту цитату, ссылается на Telegram-канал Горелкина. К моменту выхода материала поста с этой цитатой в истории канала не было – возможно, он был удален или отредактирован.

При этом, пишет ТАСС, Горелкин не исключает, что российские сайты предложат своим пользователям «актуализировать учетные данные, указать российский e-mail или номер телефона».

«Также я рассчитываю, что российские ID-сервисы предоставят владельцам сайтов и приложений удобные решения для авторизации с соблюдением новых требований, обеспечивающие гарантию сохранности персональных данных», – Горелкин (цитата по ТАСС).

Редакция CNews ознакомилась с текстом закона. В нем перечислены только приведенные выше четыре альтернативы зарубежным почтовым сервисам. Судьба тех, кто годами использует для регистрации на российских сайтах, к примеру, почту на Gmail, в нем не определена. Таким образом, пока что упоминание о том, что новый закон обратной силы не имеет, есть лишь в цитатах Горелкина по ТАСС, «Коммерсанту» и ряду других отечественных СМИ. В официальном Telegram-канале депутата она к моменту выхода материала не фигурировала.

Импортозамещение пока не работает

Согласно статистике SimilarWeb за июнь 2023 г., россияне массово предпочитают пользоваться иностранной электронной почтой. Самым популярным почтовым сервисом в стране является отечественный Mail.ru, но в топ-5 входят американские Google Mail и Live.com, который принадлежит Microsoft и в настоящее время переадресует всех посетителей на Outlook.

Не исключено, что россияне заранее подготовятся к новым требованиям закона. Например, многие наверняка озаботятся созданием отдельного почтового ящика на непопулярном почтовом сервисе, не требующим указания номера телефона, чтобы в дальнейшем использовать его для регистрации на всех сайтах.