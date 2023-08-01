За просмотр пиратских видео начинают наказывать. Штрафы измеряются тысячами евро

Жителей Италии, пойманных за просмотром пиратских стриминговых сервисов, заставят выплатить штраф до 5000 евро (около 500 тыс. руб.). В этой стране такими сервисами пользуется четверть населения, что влечет за собой пополнение госбюджета на миллиарды долларов. Организаторов таких сервисов ждут годы в тюрьме в дополнение к штрафам.

«Господписка» на пиратский стриминг

Просмотр пиратских видео в режиме онлайн, то есть непосредственно на сайтах, без формального скачивания, обернется для пользователей гигантскими штрафами.

Россиян изменения никак не затрагивают. Как пишет портал TechSpot, за это «преступление» поборы грозят жителям Италии, не желающим платить за лицензионный видеоконтент. Итальянские власти (обе палаты парламента) очень оперативно приняли закон, позволяющий штрафовать ценителей пиратских фильмов на сумму до 5000 евро (около 505 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 августа 2023 г.).

По данным TechSpot, в отношении к пиратскому контенту итальянцы и россияне очень схожи. CNews писал, что еще в сентябре 2022 г. популярность нелицензионных фильмов, музыки и программного обеспечения в России начали расти бешеными темпами, что особенно видно на примере Windows. К концу 2022 г. ноутбуки с этой предустановленной ОС показали очень плохую статистику продаж, которая по итогам первой половины 2023 г. стала только хуже. Россиянам проще скачать и установить пиратскую ОС, чем отдать часть заработанных денег Microsoft.

Фото: Drazen Zigic / FreePik Желание сэкономить на стриминговых сервисах может привести к внезапным дополнительным расходам в пользу государства

В Италии особое предпочтение отдают пиратскому интернет-телевидению – IPTV. С не меньшим удовольствием они смотрят нелегальные трансляции спортивных событий, и новый закон, молниеносно принятый обеими палатами итальянского парламента, направлен именно против этих сервисов.

Новые полномочия регуляторов

Документ, принятый итальянскими властями, наделяет национального регулятора в сфере телекоммуникаций и авторских прав в интернете (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, AGC) новыми полномочиями, среди которых – деанонимизация пользователей пиратских стриминговых сервисов. Как только их личность будет установлена, над ними повиснет угроза необходимости в добровольно-принудительном порядке пополнить бюджет страны на сумму до 5000 евро.

Для Италии как для государства это сулит поистине огромные поступления в бюджет ввиду гигантского количества тех, кто регулярно пользуется услугами пиратских IPTV и смотрит подпольные трансляции спортивных состязаний. TechSpot пишет, что доля любителей этих сервисов достигает 25% от общего числа граждан Италии, коих на начало 2023 г. насчитывалось около 58,8 млн.

Иначе говоря, итальянская аудитория IPTV-сервисов достигает 14,7 млн человек. Если каждого из них деанонимизировать, поле чего каждому выписать максимально возможный штраф (5000 евро), то в казну Италии поступит около $73,5 млрд.

Неделя на подготовку

Поправки к закону о борьбе с пиратством наделяют итальянского регулятора правом издавать «динамические судебные запреты» против пиратских сервисов IPTV, блокируя доступ пользователей к незаконным прямым трансляциям в течение первых 30 минут после подключения. AGC теперь может блокировать DNS доменных имен и маршрутизацию трафика для IP-адресов, которые «однозначно идентифицированы» как принадлежащие к незаконной деятельности.

Новые меры вступят в силу 8 августа 2023 г. AGC заявляет, что закон теперь дает ему полномочия в отношении как спортивных, так и не связанных со спортом пиратских трансляций, поскольку Интернет-провайдеры должны будут быстро отвечать на его запросы на блокировку.

На службе у итальянских судов

Получив требование AGC о блокировке того или иного потокового сервиса, провайдеры должны будут не только беспрекословно выполнить его. От них также потребуется отправить отчет, притом весьма подробный, в прокуратуру при суде Рима. Документ должен включать детальную информацию о действиях, предпринятых для выполнения запросов AGC, а также «любые существенные данные», которые могут быть полезны для отслеживания и идентификации поставщиков пиратских услуг.

Если интернет-провайдер по тем или иным причинам не выполнит распоряжение AGC, к нему тоже будет применен административный штраф, и 5000 евро он уже не отделается. Компании придется заплатить от 10,62 тыс. до 265 тыс евро.

Что касается организаторов незаконных стриминговых сервисов, то их ждет еще более суровое наказание – одной только «административкой» отделаться не получится. Всех, кого власти посчитают причастным, рискуют отправиться в тюрьму на срок до трех лет и дополнительно выплатить 15 тыс. евро штрафа.

Больше никаких показательных «посадок»

Власти Италии годами борются с пиратством в своей стране, но подобный закон был принят впервые. Раньше они использовали тактику устрашения, которая хоть и была эффективной для тех, к кому она применялась, но в масштабах страны особых успехов не имела.

Например, осенью 2021 г. CNews освещал случай, когда полиция Италии арестовала 240 граждан своей страны за просмотр IPTV. Им грозили штрафы до 25 тыс. евроза «приобретение краденого», а также различные тюремные сроки.

На каждого из этих людей вышла Финансовая гвардия Италии, которая также отвечает за борьбу с нелегальным оборотом наркотиков и контрабандой. Все они пользовались одной неназванной пиратской IPTV-платформой, которая за 10 евро в месяц открывала своим клиентам доступ к контенту стриминговых сервисов Sky, Dazn, Mediaset Premium, Netflix и Amazon Prime.

По всей вероятности, столь массовый арест никак не ослабил любовь итальянцев к пиратскому контенту. В противном случае, вероятно, властям Италии не пришлось бы принимать новый закон «грозящий» госказне новыми поступлениями на десятки миллиардов евро.