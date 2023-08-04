Госораганы попросили разнести данные по разным ЦОДам из-за угрозы террористических атак

Защита госсистем

Министерство цифрового развития (Минцифры) порекомендовало ведомствам усилить устойчивость их информационной инфраструктуры. Для этого госорганам предложили создать георезерв инфраструктуры, воспользовавшись несколькими удаленными друг от друга дата-центрами. Об этом «Коммерсанту» рассказали собеседники на ИТ-рынке и в Правительстве.

Рекомендации Минцифры, в том числе, содержат и предложение по резервированию каналов связи для объектов инфраструктуры ведомств.

По данным собеседников издания, рекомендации не зависят от региона размещения инфраструктуры. Их, например, получили в Минэкономики. Представители Минпромторга, Федеральной налоговой службы, Роскомнадзора и Минцифры не ответили на запрос издания.

Для чего это

Как пояснил собеседник газеты, резервирование каналов связи необходимо в том случае, если данные ведомств хранятся в одном дата-центре. В случае его повреждения и отключения, доступ к информсистемам ведомств будет невозможен и работа остановится. Чтобы этого избежать, необходимо распределить хранение данных в разных центрах обработки данных (ЦОД), считает собеседник.

Фото: ru.freepik.com Минцифры рекомендовало обезопасить инфраструктуру ведомств

Информсистемы государственных ведомств относятся к критической информационной инфраструктуре (КИИ) страны, поэтому необходимо обеспечить их непрерывную работу, рассказал изданию основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков. По его словам, из-за возросшей угрозы безопасности столицы, необходимо повысить безопасность субъектов КИИ.

По мнению гендиректора Zecurion Алексея Раевского, сейчас для резервирования инфраструктуры госведомств данные будут переносится в действующие дата-центры. Создаваться новые не будут, считает он. При этом новые обстоятельства не загрузят работу провайдеров, потому что сервера будут работать в «спящем режиме» и будут подключены только в случае отказа основного ЦОДа.

Но, по его подсчетам, это скажется на бюджете ведомств. Перенос инфраструктуры может стоить до 10% расходов министерств на ИТ.

О каких угрозах идет речь

По данным издания, рекомендации Минцифры по усилению безопасности инфраструктур уже повлияли на увеличение спроса на размещение данных в региональных дата-центрах. Например, рост на 30% наблюдают провайдеры Екатеринбурга и Новосибирска.

В июле 2023 г. CNews писал о том, что бизнес начал массово переносить свою инфраструктуру подальше от Москвы из-за атак беспилотников и возросшей террористической угрозы. Обработка данных переносится за тысячи километров в Новосибирск, Екатеринбург и другие города, расположенные за Уралом.

В конце июля и начале августа Москву атаковали украинские беспилотники. В частности, БПЛА повредили офис Минцифры в «Москва-Сити». Из-за этого часть сотрудников ведомства перевели на удаленную работу. В «IQ квартале», который был атакован, располагается не только офис цифрового министерства, но и офисы других ведомств.

Москва стала регулярно подвергаться атакам украинских БПЛА с весны 2023 г. В частности, 3 мая атаке подвергся московский Кремль. Тогда два аппарата взорвались над Сенатским дворцом. После этого в столице был введен запрет на полеты беспилотников.