Зрелища подорожали. Российские онлайн-кинотеатры взвинтили цены в эпоху расцвета пиратства

Крупнейшие российские онлайн-кинотеатры повысили свои расценки на 25-50% всего за год, хотя лишились значительной части западного контента, наиболее интересного для зрителя. Они пытаются завлечь его азиатскими кино и сериалами, а также фильмами, снятыми в России. Тем временем россияне все чаще скачивают пиратский контент, который отныне недоступен в легальном поле.

Все дороже и дороже

Российские онлайн-кинотеатры уличены в регулярном повышении расценок на свои услуги. Как пишет РБК, по меньшей мере треть таких сервисов стали брать со своих пользователей больше денег, притом существенно.

Например, подписка сервис Kion из экосистемы оператора МТС обойдется россиянам в 249 руб. в месяц, хотя в июне 2022 г. она была на 25% ниже – 180 руб. Смотреть фильмы на «Кинопоиске» за тот же период стало дороже на 50% – в месяц этот сервис стоит 299 руб. вместо 169 руб. 50-процентный рост расценок зафиксирован и Premier («Газпром-медиа») – со 169 до 299 руб.

Причины удорожания представители сервисов называют разные. Так, по словам сотрудников Kion, это связано с наращиванием объемов контента – пользователю доступно больше фильмов и сериалов, так что и платить приходится больше.

Фото: МТС Смотреть кино и сериалы легально становится все дороже

В исследовании участвовало девять самых популярных среди россиян отечественных онлайн-кинотеатров. В списке, помимо перечисленных, числятся Wink («Ростелеком» и «Национальная медиа группа»), «Иви», Start (владелец 50 – «Мегафон»), Okko, а также «Триколор кино и ТВ» и «Амедиатека». Согласно итоговым результатам, расценки выросли пока только у трех из них.

Маленькие хитрости кинотеатров

Рост абонентской платы «Кинопоиска» в данном случае нельзя считать фактическим. Действительно, просмотр его контента теперь стоит дороже, но в данном случае это касается изменением самой модели подписки.

Сейчас «Кинопоиск» предлагает тариф «Мульти», в который входит подписку «Яндекс плюс». Она открывает доступ к другим сервисам интернет-гиганта, например, к «Музыке».

С одной стороны, заплатив немного больше, россияне получают взамен существенно больше возможностей. С другой, далеко не все хотят полностью погружаться в экосистему «Яндекса» и, к примеру, слушают музыку на стороннем стриминге.

Однако возможности платить только за «Кинопоиск» к моменту выхода материала не было. Ранее сервис предлагал монотариф (включает только одну профильную услугу) за 199 руб. в месяц, но теперь он недоступен.

Что касается Premier, то платить больше будут только новые подписчики – тех, кто уже давно пользуются сервисом, увеличение абонентской платы не коснулось. Притом представители кинотеатра уверены, что повышение цен не повлияет на число подписчиков, а само удорожание они называют «небольшим».

Играть против правил рынка

На фоне нестабильного курса рубля в России регулярно дорожает почти все, начиная от бензина и заканчивая ассортиментом ближайшего продуктового магазина. В этой связи на рост абонентской платы на «Кинопоиске», Kion и Premier можно было закрыть глаза, если бы не два «но».

Первое – пять других крупнейших онлайн-кинотеатров, упомянутых в статистике, свои расценки за год не подняли. Второе – один из участников статистики, наоборот, стал более доступным для россиян.

Более того, его услуги стали дешевле на 57% в сравнении с первым полугодием 2022 г. Речь о сервисе «Триколор кино и ТВ», и, по словам директора по развитию этого сервиса «Триколора» Алексея Липилина, это следствие «стремление компании сделать сервис более доступным для массовой аудитории и конкурентной альтернативой коллективной ТВ-антенне». «Спустя почти год мы отмечаем увеличение темпов прироста платной аудитории в несколько раз», – добавил он.

Действительно ли контента стало больше

Заявление представителей сервиса Kion о том, что цены выросли на фоне расширения базы контента прозвучали на фоне того, как иностранные киностудии одна за другой отзывают или не продлевают лицензии на трансляцию их фильмов в российских онлайн-кинотеатрах. Все это – следствие 24 февраля 2022 г., и уходят из России именно западные студии, чей контент наиболее популярен у российского зрителя. К весне 2023 г. их фильмов и сериалов, доступных на российских площадках, стало вдвое меньше.

В качестве альтернативы веб-кинотеатры предлагают россиянам контент из других стран, в том числе их Южной Кореи и Турции, которые по своей востребованности у российского зрителя сильно отстают от европейских и американских. Также стало больше и отечественных фильмов и сериалов, снятых по заказу самих онлайн-кинотеатров, но многие зрители очень скептически относятся к ним. К тому же стоимость их производства за минувший год выросла на треть.

Подорожанию – быть

Кинотеатры Wink и «Триколор кино и ТВ», как пишет РБК, в обозримом будущем не намерены повышать расценки. Представители «Иви» весьма уклончиво ответили на вопрос об этом, намекнув на «ежегодную инфляцию стоимости контента» (без конкретных цифр) и отметив, что кинотеатр намерен «использовать возможности для дополнительной монетизации за счет расширения контентного предложения и функционала подписки».

Представители сервиса Start — единственные, кто прямо заявил, что скоро сервис может стать менее доступным. В компании подчеркнули, что вариант повышения расценок находится на рассмотрении из-за «существенной инфляции» и ростом стоимости производства контента.

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Онлайн-кинотеатры вводят или планируют ввести новые «индексированные» расценки в период расцвета в России пиратства. Жители страны еще в начале осени 2022 г. начали проявлять недюжинный интерес к нелегальному контенту, будь то программное обеспечение, музыка, книги или то, что предлагают веб-кинотеатры – кино и сериалы.

Свою роль в этом играет недоступность того или иного контента, за который россияне до 24 февраля 2022 г. были готовы платить. Из страны ушли крупные разработчики ПО, западные киностудии тоже больше не хотят работать на российском рынке, равно как и музыкальные лейблы. Оплачивать контент через сторонние сервисы хотят не все, поскольку они берут свою комиссию, а совершить прямой перевод нельзя – в стране больше не работают платежные системы Visa и MasterCard, а для пересчета стран, где работает отечественная система «Мир», пальцев двух рук хватит с запасом.