«Яндекс» начал предупреждать о звонках мошенников в WhatsApp и Viber

«Яндекс» запустил определитель номеров для борьбы с мошенничеством в мессенджерах. Операторы связи ведут такую борьбу, но в мессенджерах определять звонящего сложнее. До последнего времени проблема не была решена.



«Алиса» знает, кто звонит

«Яндекс» запустил определитель номеров при звонках в мессенджерах Viber и WhatsApp, принадлежащем компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена. Определитель будет сообщать пользователю о возможной цели звонка с незнакомого номера. Он поможет распознавать звонки от мошенников; а также спам и рекламу; звонки служб доставки, банков, медицинских учреждений и др. Функционал доступен на iOS и Android, на Telegram он не распространяется, сообщил РБК.

Для подключения определителя надо установить приложение «Яндекс с Алисой». Информация будет поступать из открытых источников, от партнеров и пользователей «Яндекса», сказал каналу представитель компании.

В России существуют сервисы по определению номеров при звонках по сотовой связи. Однако эта проблема до последнего времени не была решена при звонках в мессенджерах. У банка «Тинькофф» есть определитель входящих номеров для клиентов в WhatsApp, но он работает пока только для на устройствах с iOS. «Звонки, которые проходят через сеть мобильных операторов, легко идентифицируются, технологии мессенджеров делают этот процесс намного сложнее», — пояснил представитель кредитной организации.

Защита в мобильных сетях

Определитель звонков из мобильных сетей «Яндекс» запустил еще в 2018 г. По данным компании, которые приводят «Ведомости», в первой половине 2023 г. пользователи этого сервиса получили 147,5 млн входящих, помеченных как потенциально негативные.

Операторы связи России тоже ведут борьбу с телефонным мошенничеством. У них есть единая система для блокировки звонков с подменных номеров. Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) запустил «Антифрод» в декабре 2022 г. В государственной программе «Информационное общество» на развитие этой системы с 2022 г. по 2024 г. предусмотрено 912 млн руб. К ней постепенно должны подключиться все операторы связи. Подключается бесплатно, но за неподключение предусмотрен штраф от 600 тыс. руб. до одного млн руб. Об этом писал CNews.

В августе 2023 г. ВТБ стал первым российским банком, который взаимодействует с Минцифры в части анализа данных о звонках и сообщениях мошенников. Вместе с министерством банк реализовал автоматизированный сервис сбора мошеннических телефонных номеров и фишинговых ссылок.

Мошенники уходят в мессенджеры

Клиенты ВТБ ежемесячно получают около полумиллиона звонков от мошенников, причем около 20% из них совершаются в мессенджерах, в начале 2023 г. их доля составляла 50%, как сообщили представители банка медиахолдингу Rambler.

«Мошенники используют звонки через мессенджеры, поскольку они бесплатны, их можно автоматизировать для массированных атак, а также есть возможность скрыть номер телефона и показывать название организации или логотип», — сказали представители кредитной организации.

«Сейчас решения для защиты от мошеннических телефонных звонков существенно улучшились, и у злоумышленников гораздо меньше шансов проникать и атаковать пользователя стандартными методами. Поэтому, конечно, они перемещают свое внимание на мессенджеры, в которых, пока очень сложно отслеживать и блокировать эти зловредные звонки. Мы работаем над тем, чтобы в будущем помочь защититься и с этой стороны», — сообщила в интервью РИА «Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2023 г. управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.