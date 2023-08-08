Zoom дал себе право неограниченно использовать данные пользователей. Отказаться нельзя

В обновленных условиях предоставления услуг Zoom предложил клиентам согласиться с его правом неограниченно использовать их данные. Новшество вызвало бурную критику, на что компания вынуждена была реагировать.



Обновленное пользовательское соглашение

В обновленных условиях предоставления услуг, вступивших в силу 7 августа 2023 г., сервис видеоконференций Zoom ввел свое неограниченное право использовать контент пользователей для обучения и тестирования функционала искусственного интеллекта (ИИ), об этом написал сайт для разработчиков Stack Diary.

Авторы публикации обратили внимание на два раздела — 10.2 и 10.4., которые устанавливают права Zoom на сбор и использование любых данных клиента, сгенерированных сервисом. Эти данные Zoom собирает в процессе работы его сервисов или программного обеспечения.

Изменения могут иметь далеко идущие негативные последствия, как пишет издание. Вызывает тревогу явное упоминание о праве компании использовать эти данные без предоставления пользователю возможности отказаться.

Что изменилось

В пункте 10.2 обновленных условий для пользователя сказано: «В отношениях между вами и Zoom все права, право собственности и интересы в отношении данных, генерируемых сервисом, а также все права собственности на них принадлежат и сохраняются исключительно за Zoom».

Фото: ZoomBlog Zoom хочет неограниченно использовать данные своих пользователей, в том числе для обучения ИИ

В соответствии с разделом 10.4 «Предоставление клиентской лицензии» пользователь предоставляет Zoom «бессрочную, глобальную, неисключительную, бесплатную, сублицензируемую и передаваемую лицензию» на обработку своего контента: просмотр, копирование, перевод, расшифровку, распространение, публикацию, хранение, раскрытие, изменение, воспроизводство.

Также в разделе 10.4 говорится, что Zoom будет использовать эти данные «в зависимости от обстоятельств» для поддержки предоставляемых услуг и улучшения продуктов; в целях разработки продуктов и услуг, маркетинга, аналитики, обеспечения качества, машинного обучения, искусственного интеллекта, обучения, тестирования.

Критика политики Zoom

Возможно Zoom действительно намеревался улучшать свою платформу и предоставлять более качественные услуги. Но широта и глубина этих изменений могут оказаться для многих пользователей неудобными и подтолкнут их искать гарантии того, как используются их данные, пишет Stack Diary. Требуемые от пользователей в новой политике разрешения раздвигают границы допустимого с точки зрения конфиденциальности данных и личных прав, являются вторжением в частную жизнь.

«У юриста может возникнуть искушение сформулировать их (разрешения пользователей) как можно шире, чтобы дать вам максимальную гибкость при дальнейшем развитии вашего сервиса», — цитирует британский цифровой журнал PCMag.com Кэтрин Геллис (Catherine Gellis), юриста по вопросам информационной политики, — «Но проблема с попытками заблаговременно получить как можно больше разрешений заключается в том, что пользователи могут начать думать, что вы действительно будете их использовать, и начать реагировать на эту возможность».

Реакция на критику

В Twitter завязалась бурная переписка критиков нововведения и официальных лиц компании. Директор по продуктам Zoom Смита Хашим (Smita Hashim) написала в ответ в ZoomBlog, что они хотели быть прозрачными, называя сгенерированные сервисом данные своими, чтобы использовать их для улучшения работы на платформе в интересах всех пользователей.

«В разделе 10.4 наше намерение состояло в том, что мы хотели убедиться, что если мы будем предоставлять дополнительные услуги, например, запись собрания, у нас будет возможность сделать это без вопросов о правах использования», — уточнила Хашим.

Как пишет PCMag.com, уже в полдень первого дня действия новой политики, 07 августа 2023 г., под разделом 10.4 появился новый абзац, выделенный жирным шрифтом: «Несмотря на вышеизложенное, Zoom не будет использовать аудио, видео или чат-контент клиента для обучения наших моделей искусственного интеллекта без вашего согласия».