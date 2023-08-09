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Блокировка VPN в России отменяется? Знаменитый протокол снова заработал после внезапного заточения в «черном списке»

В России внезапно разблокировали протоколы OpenVPN и WireGuard, которые без предупреждения и объяснения причин перестали работать 7 августа 2023 г. Отмена блокировки оказалась столь же внезапной и столь же «беспричинной». В Сети распространилась версия, что за всем этим стоит Роскомнадзор.

Амнистия, которую не ждали

В России после двух дней блокировки по неустановленным на момент публикации материала причинам возобновилась работа протокола OpenVPN. Пользователи из разных городов пишут о восстановлении сервисов, а также внутрикорпоративных сетей.

Массовая блокировка OpenVPN в России началась 7 августа 2023 г. – никаких предупреждений и уведомлений не поступало. Также пострадал протокол WireGuard. Происходившее быстро возымело всероссийский масштаб – стали поступать жалобы на неработающие VPN-приложения от абонентов всех четырех крупнейших операторов сотовой связи. Что примечательно, абоненты проводного (домашнего или офисного) интернета на аналогичную проблему не жаловались, а вот клиентов менее крупных сотовых операторов, включая виртуальных, она стороной не обошла.

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Фото: rawpixel.com / FreePik
У блокировки пока нет причины. А какие у нее будут следствия, станет известно немного позже

WireGuard и OpenVPN – это специфические VPN-протоколы, В России, как и в других государствах, он используется, помимо прочего, во внутренних корпоративных сетях компаний. С их помощью можно организовывать шифрованные каналы связи между компьютерами в связке «клиент-сервер». OpenVPN развивается с 2002 г. и распространяется по лицензии GNU GPL, то есть с открытым исходным кодом.

Что это было

О восстановлении, по крайней мере, частичном, работоспособности OpenVPN и WireGuard, говорят пользователи различных русскоязычных ресурсов, в том числе ntc.party. Однако на 9 августа 2023 г. никто не раскрывал причину случившегося, затронувшего, к слову, и обычные VPN-сервисы, в результате чего в Сети появилось несколько версий.

Одна из них – это действия Роскомнадзора. Так, по мнению представителей проекта Terona VPN, выход из строя обоих протоколов – это новая волна блокировок со стороны регулятора. Эту позицию представители сервиса озвучили на портале DTF.

Аналогичного мнения придерживается и эксперт Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин. «Мы точно можем сказать, что Роскомнадзор активизировал свои усилия», – написал он на канале, добавив, что это своего рода прецедент.

«Такого никогда не было. Было по нескольким регионам, чуть-чуть, ночью, в выходные обычно, – пишет Кулин. – А тут в будний день, долго, достаточно много регионов, и способы блокировки еще отличались».

Тест на прочность

По версии Кулина, блокировка OpenVPN и WireGuard, растянувшаяся на несколько суток – это всего лишь в некотором плане учения, испытания. Он пишет, что Роскомнадзор лишь тестировал, насколько работоспособны его системы блокировок, и насколько они эффективны.

Кулин отметил также, что возникшая внезапно блокировка обоих протоколов не была по-настоящему массовой, с учетом того, что они используются в корпоративных сетях. «Хочу заметить, что действительно задело довольно мало. Это в том плане, что крупняков не задело, мелочь мы или не слышим, или молчит», – написал он.

Попытка номер два

Блокировка OpenVPN и WireGuard действительно оказалась неожиданной, но лишь отчасти. На деле ожидать чего-то подобного в современных российских реалиях было можно, поскольку, это вовсе не прецедент.

Всего два с половиной месяца назад, в конце мая 2023 г., OpenVPN тоже подвергался блокировке, и тоже массовой. Но, в отличие от нынешнего случая, запрет был снят спустя несколько часов после его введения, хотя сама проблема была намного более масштабной.

Так, если 7 августа 2023 г. OpenVPN перестал работать только в сетях операторов мобильной связи, то в конце мая 2023 г. пострадали еще и абоненты проводного интернета. Жалобы поступали, например, от клиентов «Дом.ру», и «Билайна», а также от тех, кто подключен к «Таттелеком».

Но есть и другое различие – если раньше блокировался только OpenVPN, то теперь в «блеклисте» оказался и протокол WireGuard, который раньше не попадал в такие истории. На момент выхода материала не было известно, когда планируется следующий «блекаут» и планируется ли вообще, и почему ответственные за нынешнюю блокировку вдруг сменили гнев на милость.

Георгий Дорофеев

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