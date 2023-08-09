Android перешел по умолчанию на протокол-«убийцу SMS». В России он работает не везде

RCS по умолчанию и сквозное шифрование

Корпорация Google объявила о том, что отправка сообщений в приложении Google Messages («Сообщения»), стандартном инструменте ОС Android для обмена сообщениями, отныне по умолчанию будет осуществляться с использованием современного протокола RCS, который призван заменить устаревшие технологии SMS и MMS.

Изменение затронет как новых, так и действующих пользователей приложения, которые предварительно не отключили поддержку RCS в Google Messages собственноручно.

Процедура перехода на RCS будет осуществлена автоматически в фоновом режиме, однако, как отмечают в Google, в отдельных случаях пользователю все же придется изучить и принять условия обслуживания, если такая процедура предусмотрена сотовым оператором.

Фото: Guido Coppa / Unsplash RCS будет активирован в Google Messages для Android по умолчанию

Отказаться от использования RCS и вернуться проверенным временем SMS и MMS можно будет в любой момент при помощи деактивации соответствующей функции в настройках приложения.

Сквозное шифрование

Google также анонсировала доступность сквозного (end-to-end) шифрования содержимого переписки пользователей «Сообщений», в том числе и в групповых чатах.

Сквозное шифрование гарантирует, что прочитать сообщение смогут только отправитель и получатель.

Эксперты выявили множество недостатков в различных реализациях RCS, в том числе отсутствие поддержки сквозного шифрования.

В Google заявляли о намерении добавить поддержку сквозного шифрования в собственную реализацию RCS едва ли с момента начала ее развертывания осенью 2019 г. В ноябре 2020 г. поддержка технологии появилась в бета-версии приложения Google Messages, доступной ограниченному количеству пользователей и исключительно в личной переписке.

В Google не спешили с прогнозами по поводу сроков массового развертывания RCS с поддержкой сквозного шифрования и явно настраивались на длительное тестирование – оно, как ожидалось, должно было продолжиться в 2021 г.

Доступность в России

После анонса «глобальной доступности» RCS от Google 20 ноября 2020 г. выяснилось, что услуга не предоставлялась пользователям Android, проживающим на территории России, Китая, Ирана, КНДР и Кубы – согласно карте доступности RCS, опубликованной на сайте Google. В компании не сообщали, почему именно эти страны оказались отрезанными от доступа к технологии, но можно предположить, что это связано с введенными в их отношении санкционными ограничениями со стороны властей США.

На момент публикации данного материала карта доступности RCS на сайте Google отсутствует. Актуальное сообщение о переводе Google Messages на RCS по умолчанию информации о географии предоставления услуги также не содержит.

В секции ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ) на портале поддержки Google тема доступности сервиса затронута вскользь. Отмечается, что RCS-чаты в приложении «Сообщения» «могут быть доступны не во всех странах и регионах», а Google «работает над тем, чтобы сделать RCS-чаты более широко доступными в большем количестве регионов».

Впрочем, для отправки сообщений по протоколу RCS пользователю совершенно необязательно получать одобрение со стороны Google. Соответствующую услугу может оказывать оператор сотовой связи, не состоящий в партнерских отношениях с американским интернет-гигантом.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте МТС, RCS-сервисом могут воспользоваться абоненты оператора в более чем 30 административных центрах субъектов РФ. Помимо проживания в одном из крупных городов России, обязательным требованием для подключения RCS является обладание смартфоном производства компании Samsung – одной из 92 перечисленных в описании услуги моделей.

МТС поддерживает RCS с ноября 2020 г. На первых порах услуга технология в сети оператора была доступна исключительно москвичам, а перечень поддерживаемых смартфонов ограничивался 21 одной моделью фирмы Samsung.

«Мегафон» сервисов на основе RCS своим клиентам не предлагает. «На данный момент "Мегафон" предоставляет абонентам полный спектр мобильных сервисов: голосовая связь, SMS, MMS, пакетная передача данных и различные дополнительные сервисы. В настоящее время мы не видим необходимости включения в этот периметр услуг на основе RCS», – заявил в разговоре с CNews представитель оператора.

В Tele2 сообщили, что не предоставляют доступ к сервисам, основанным на протоколе RCS. В «Билайне» на вопросы CNews не ответили.

Что такое RCS

RCS (Rich Communication Services) – это протокол обмена данными между операторами сотовой связи, а также между операторами и устройствами, разработанный ассоциацией GSM в 2008 г.

В отличие от морально устаревшего SMS – впервые тот был опробован еще в 1992 г. – RCS позволяет не только обмениваться отдельными сообщениями, но и вести чаты на двух и более пользователей, обмениваться файлами и контентом, совершать аудио- и видеовызовы, обмениваться геолокационными данными, отсылать аудиосообщения, вести черный список.

Единый стандарт протокола – RCS Universal Profile 1.0, был принят лишь в 2016 г. из-за большого количества участников ассоциации GSM и множества разногласий между ними. Стандарт также известен как Advanced Messaging, Advanced Communications, joyn, Message+ и SMS+.

Google и Microsoft обеспечили полную поддержку RCS еще в ранних версиях ОС Android и в ОС семейства Windows начиная с версии 8. Устройства Apple стандарт не поддерживают.

В 2016 г. с появлением первой версии универсального профиля RCS Universal Profile 1.0, к инициативе присоединились 47 операторов и 11 производителей техники, включая Samsung, Huawei, Lenovo, LG, HTC, Asus, Alcatel и др.