Россияне массово разочаровались в салонах связи и больше не хотят покупать в них смартфоны

Продажи смартфонов в розничных сетях и интернет-магазинах операторов связи резко сокращаются – россияне теперь предпочитают приобретать мобильники и аксессуары к ним на маркетплейсах. Доля салонов связи в российской мобильной рознице за несколько лет скатилась с 25% в денежном выражении до менее чем 20%. Операторы, видя происходящее, закрывают несколько сотен салонов в год, сокращая свою розницу, рентабельность которой стремительно падает.

Салоны связи уходят в прошлое

В России наблюдается угасание интереса россиян к приобретению новых смартфонов в салонах сотовой связи. Все меньше людей посещают точки продаж операторов связи именно с целью покупки нового мобильника, пишет РБК – за последние пять лет их доля в объемах продаж упала с 25% до менее чем 20% по итогам первой половины 2023 г.

Изменения в мобильной рознице – это следствие совокупности причин, одна из которых – это очень быстрый рост интернет-магазинов. За те же пять лет они заняли 25% отечественного рынка смартфонов в денежном выражении, хотя, для примера, в 2019 г. они едва удерживали 5%.

Если рассматривать все каналы продаж смартфонов в России, то торговые площадки (Wildberries, Ozon и пр.) за пять лет добрались до второго места по объемам сбыта умных мобильников, отбросив салоны связи, а также фирменные интернет-магазины операторов на третье место. Однако это не означает, что россияне массово ринулись покупать мобильники в онлайне – подавляющее большинство жителей России по-прежнему предпочитаю приобретать их в классических офлайн-магазинах.

Привычка – вторая натура

Как пишет РБК, в первой половине 2023 г. 45% российского рынка смартфонов по объемам продаж в денежном выражении общими усилиями удерживает традиционный ритейл – сети «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и пр. Что не менее важно, повсеместная цифровизация на этом никак не отображается – более того, с 2019 г. доля классического ритейла в плане продаж именно смартфонов подскочила на 10 п. п.

Фото: Tele2 Подобный формат продаж смартфонов быстро устаревает

Но все это совершенно не касается узкоспециализированных магазинов, сосредоточенных на продажах мобильной электроники, например, «Связного», и монобрендовых сетей, в том числе re:Store. В их случае доли рынка сильно сократились – они, как сообщил источник издания, «заметно потеряли позиции», не предоставив никаких цифр.

Все лежит на поверхности

Стремление россиян покупать новые смартфоны на маркетплейсах собеседники издания объясняют очень широким ассортиментом, в особенности недорогих моделей. CNews писал, что на фоне падения доходов и обесценивания рубля россияне стали скупать смартфоны стоимостью до 10 тыс. руб.

Среди других причин стремительно растущей популярности торговых площадок как мест покупки нового мобильника опрошенные изданием эксперты отметили «конкурентные цены» и развитую систему логистики (в некоторых случаях ближайший пункт выдачи заказа может быть в соседнем доме, а салон сотовой связи – в соседнем районе), а также в целом цифровизацию российских потребителей. Вместе с этим упоминался и в целом более высокий трафик на маркетплейсах в сравнении салонами сотовой связи, ведь пользователи посещают онлайн-магазины с целью покупки не только смартфонов.

Не исключено, что россияне просто не хотят пользоваться услугами салонов связи, репутация которых если не испорчена окончательно, то сильно подмочена. В Сети регулярно всплывают истории о том, как продавцы в таких салонах в стремлении выполнить план продаж обманом навязывают клиентам ненужные им услуги и SIM-карты, заставляют покупать дополнительные аксессуары и вгоняют их в долги перед банком, вынуждая взять кредит. Одну из таких историй, произошедшую в салоне Tele2, CNews освещал в начале лета 2023 г. В этом случае все закончилось хорошо – оператор встал на сторону клиентки – погасил ее долг перед банком и уволил излишне предприимчивого консультанта.

Но есть и еще одна причина, менее очевидная на фоне перечисленных. Это очередное следствие 24 февраля 2022 г. – многие вендоры смартфонов покинули российский рынок и перестали платить отечественных операторам связи за продвижение их продукции в своих салонах. Операторы со своей стороны не очень хотят продвигать мобильники самостоятельно, без рекламных бюджетов производителей.

Минус один повод содержать салоны

Розничные сети в последнее время не приносят операторам связи хорошую выручку. По информации РБК, в 2022 г. продажи смартфонов и других устройств принесли МТС лишь 1,5% выручки против 12,5% в 2019 г.

Глава розничной сети МТС Андрей Губанов тоже ссылается на натиск онлайновых торговых площадок. «Во-первых, за последний год рынок значительно изменился за счет сокращения розницы, во-вторых, маркетплейсы имеют широкую географию покрытия — количество точек выдачи заказов, которые у них есть сейчас, говорит о том, что они перестают быть онлайн-игроками, – заявил он CNews. – Кроме того, ассортимент, представленный на онлайн-площадках, в основном в низком ценовом сегменте, а потребители готовы идти на риск при покупке бюджетных устройств».

Схожая ситуация, похоже, наблюдается и у других операторов «большой четверки» – «Билайна», «Мегафона» и Tele2. CNews писал, что с марта 2022 по март 2023 гг. этот квартет сообща закрыл несколько сотен своих салонов по всей стране – в Омске, к примеру, их стало на 15% меньше, а в Москве – на 7%.

Операторы из «большой четверки» годами сокращают свою розницу, но делают это постепенно, в отличие от Ростелекома. В октябре 2022 г. он принял решение полностью избавиться от своей офлайновой розницы и перенести все продажи в интернет.