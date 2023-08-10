Урегулировать споры вокруг продукта CommuniGate Pro в итоге решили мирным путем

Как известно, с 2020 г. идут гражданско-правовые судебные споры о правах на отечественную разработку — программу CommuniGate Pro. С одной стороны российские программисты и офис группы CommuniGate Systems в России (АО «СталкерСофт»), с другой Анна Бутенко (наследница) - дочь Владимира Бутенко.

Предмет спора

Программный продукт CommuniGate Pro – это отечественная платформа корпоративных коммуникаций, включающая в себя электронную почту, корпоративный мессенджер, голосовую и видеосвязь, календари, контакты, задачи и заметки, облако файлов, также контакт-центр. Платформа была создана российскими программистами в 1998 г., и еще до начала процесса импортозамещения использовалась многими органами государственной власти, госкорпорациями, крупным, средним и малым бизнесом. Серверы электронной почты, находящиеся под управлением CommuniGate Pro, обеспечивают ежедневные коммуникации сотрудников федеральных и региональных органов власти, силовых структур, государственных предприятий, включая: МВД, Генеральную Прокуратуру, Аппарат Государственной Думы, ФНС, МИД, РЖД, правительства десятков субъектов РФ, заводов холдинга ОСК и других предприятий оборонного комплекса, предприятий финансовой сферы и др.

В Российской Федерации платформу унифицированных коммуникаций уже используют более 6000 корпоративных структур, что составляет суммарно более 3 млн пользователей

Развитие ситуации

Первые версии CommuniGate Pro разрабатывались с конца 90-х годов коллективом российских программистов. Идеологом, архитектором и руководителем был Владимир Бутенко.

Споры вокруг CommuniGate Pro удалось разрешить мирным путем

В 2008 г. Владимир Бутенко учредил АО «СталкерСофт», в компанию перешли работавшие с ним программисты. АО «СталкерСофт» стало головным офисом, центром компетенций группы компаний CommuniGate Systems.

С 2015 г. Владимир Бутенко поддерживает политику импортозамещения иностранного ПО. Регистрирует в РФ права на текущую версию CommuniGate Pro.

В 2016 г. CommuniGate Pro включен в Реестр Российского ПО. Продукт активно используется и внедряется в государственных организациях страны.

В 2018 г. Владимир Бутенко умирает.

В 2019 г. АО «СталкерСофт» готовит новую версию CommuniGate Pro 6.3 и в 2020 г. регистрирует ее в Едином реестре российских ПО.

В 2020 г. в российских судах начинаются споры между соавторами продукта, АО «СталкерСофт» и Анной Бутенко.

Каков же итог?

10 июля 2023 г. апелляционная инстанция Мосгорсуда признала Анну Бутенко единственным законным владельцем продукта. После чего компания АО «СталкерСофт» приостановила реализацию лицензий платформы CommuniGate Pro. Данные события вызвали бурную дискуссию в российских ИТ-кругах - программный продукт является важной составляющей технологической независимости России.

9 августа в редакцию поступило совместное заявление, подписанное с двух сторон, в котором представители сообщают, что ведут активные переговоры и несколько лет судебных споров готовы завершиться мировым соглашением:

«В связи с решением апелляционной инстанции Московского городского суда от 10 июля 2023 г., которое признало Анну Бутенко единственным законным владельцем российского коммуникационного сервера CommuniGate Pro, компания „СталкерСофт“, ранее осуществлявшая продажу программного комплекса, и Анна Бутенко совместно заявляют о следующем:

Анна Бутенко и АО „СталкерСофт“ приступили к активным переговорам о комплексном урегулировании взаимоотношений и налаживании конструктивного взаимодействия в интересах клиентов и партнеров, использующих коммуникационную платформу CommuniGate Pro. В ближайшее время будут определены основные принципы и параметры дальнейшего взаимодействия, для чего планируется заключение соответствующих мировых соглашений. Безусловным приоритетом для обеих сторон является обеспечение интересов клиентов, которые могут продолжать использовать программный продукт в текущем режиме».

Полный текст заявления также размещен на официальном сайте группы компаний CommuniGate Systems.