Правообладатели победили. Заблокирован сайт знаменитого скандального ПО для скачивания роликов с YouTube

Сайт youtube-dl заблокирован

Веб-сайт youtube-dl, популярного инструмента для загрузки аудио- и видеороликов с YouTube, заблокирован по требованию правообладателей в лице глобальных медиахолдингов Sony Music, Warner Music и Universal Music, пишет TorrentFreak.

Блокировка осуществлена немецким хостинговым сервисом Uberspace, услугами которого пользовались разработчики youtube-dl, во исполнение решения Регионального суда Гамбурга (Германия), вынесенного в марте 2023 г.

Примечательно, что файлы проекта фактически хранились в репозитории на площадке GitHub, а на сайте располагались исключительно информация о YouTube-dl и ссылка на скачивание программы, ведущая на сторонний ресурс.

Разработчики youtube-dl предусмотрительно не стали «складывать яйца в одну корзину», поэтому приобрели домен проекта youtube-dl.org у другой компании, а Uberspace предоставляла только услуги хостинга. Таким образом, проект сможет с легкостью переехать на другой хостинг, сохранив за собой доменное имя. Однако на момент публикации данного материала страница по соответствующему адресу содержит лишь короткое текстовое сообщение о блокировке ресурса на английском и немецком языках.

В разговоре с TorrentFreak владелец Uberspace Йонас Паше (Jonas Pasche) заявил, что «у него [в связи с решением суда] связаны руки». Отказ выполнять судебное решение, по его словам, грозит ему штрафом в размере 250 тыс. евро или тюремным сроком.

Что такое youtube-dl

Youtube-dl – это бесплатная утилита с открытым исходным кодом, который написан на Python и распространяется на условиях Unlicense. Она позволяет загружать контент с видеохостинга YouTube и ему подобных для последующего просмотра в режиме офлайн, а также выполняет функции видео- и аудиоконвертера.

Фото: CNews Сообщение на заблокированном сайте youtube-dl

Управление программой осуществляется через интерфейс командной строки. Утилита поддерживает Microsoft Windows, Apple macOS, Google Android и ОС на базе ядра Linux.

Последний релиз youtube-dl датируется 17 декабря 2021 г.

Работа над проектом ведется с 2006 г. Создателем и ключевым разработчиком youtube-dl считается Рикардо Гарсиа (Ricardo Garcia), который отошел от дел в 2011 г.

Атака на репозитории youtube-dl при помощи DMCA

Правообладатели занимаются преследованием youtube-dl по крайней мере с октября 2020 г., когда Ассоциация звукозаписывающих компаний Америки (Recording Industry Association of America; RIAA) потребовала от принадлежащего корпорации Microsoft GitHub удалить репозиторий проекта и его форков на основании Закона об авторском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act; DMCA).

В RIAA утверждали, что программа предназначена для обхода алгоритмов защиты контента, реализованных в стриминговых сервисах, в том числе на YouTube. Кроме того, в организации настаивали на том, что утилита используется для распространения аудио- и видеозаписей без разрешения правообладателей. В подтверждение своей правоты юристы RIAA приводили тот факт, что в руководстве по использованию youtube-dl разработчиками приведены примеры, в которых проиллюстрирована загрузка отдельных музыкальных композиций, защищенных авторским правом.

Администрация GitHub сперва встала на сторону RIAA и удалила в общей сложности 18 репозиториев, так или иначе связанных с проектом. Это вызвало негодование со стороны пользователей программы и сторонников свободы распространения информации. Группа активистов принялась за распространение кода проекта на сторонних ресурсах, порой в весьма экзотичных форматах – к примеру, в виде набора PNG-изображений.

В итоге к середине ноября 2020 г. GitHub восстановил ранее удаленные репозитории youtube-dl. Администрации хостинга ИТ-проектов и разработчикам утилиты в конечном счете удалось найти компромисс: из инструкции к загрузчику видео были удалены спорные фрагменты, ставшие поводом для атаки на проект со стороны RIAA. Урегулирование конфликта происходило при участии Фонда электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation; EFF) – американской некоммерческой организации, занимающаяся правозащитной деятельностью в цифровой сфере.

Суд против Uberspace

Не сумев добиться желаемого от GitHub, юристы RIAA решили выбрать иной вектор атаки и обратились в суд с иском против немецкого хостера Uberspace. Затея выглядела перспективной, учитывая, что суды Германии ранее выносили решения в пользу правообладателей в делах, затрагивающих ПО для извлечения контента стриминговых площадок и способствующих обходу средств технологической защиты контента.

Юристы Uberspace, аргументируя свою позицию в суде, заявили, что существует множество вполне легальных сценариев применения youtube-dl, а также, что получить доступ к контенту на YouTube в обход технических средств защиты можно в том числе с помощью любого веб-браузера. Однако

Суд согласился с тем, что меры по защите контента, принятые YouTube, оставляют желать лучшего, однако счел их достаточными для того, чтобы подать среднестатистическому пользователю платформы четкий сигнал о том, что загрузка видео с площадки нестандартными средствами не приветствуется администрацией.

В марте 2023 г. суд постановил, что Uberspace должна отказать youtube-dl в дальнейшем обслуживании. Провайдер услуг хостинга с решением не согласился и обратился в вышестоящую инстанцию.

Судебное решение не накладывало на хостера обязанность незамедлительно расторгнуть отношение со своим клиентом, поэтому с марта по конец июля 2023 г. сайт проекта оставался доступным всем желающим. Тем не менее в Uberspace знали, что если RIAA внесет залог в размере 20 тыс. евро, предусмотренный судебным решением, то организация получит право требовать немедленной блокировки сайта. 27 июля представитель RIAA уведомил Uberspace о зачислении средств на соответствующий банковский счет и таким образом вынудил администрацию заблокировать сайт.