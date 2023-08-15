В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата

Оттепель в сфере регулирования VPN-инструментов

Власти КНР разрешат запуск VPN-сервисов, в создании которых принимают участие зарубежные компании, на территории всей страны. При этом доля иностранного капитала в таких сервисах не должна будет превышать 50%. Об этом сообщило гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

Китай планирует «неуклонно и безопасно» расширять рынок услуг VPN путем допуска на него иностранных игроков. Эта и другие меры, анонсированные Госсоветом КНР, направлены на улучшение инвестиционного климата в стране.

КНР в рамках эксперимента впервые начала допускать иностранцев к управлению VPN-сервисами, действующими в отдельных регионах страны, в 2021 г. Сначала привлекать зарубежные инвестиции получили возможность провайдеры услуг VPN из Пекина, при этом верхняя планка на уровне 50%, ограничивающая долю иностранцев в капитале таких провайдеров, была установлена уже тогда.

VPN – технология, позволяющая обеспечить сетевое соединение поверх другой сети, защищенное средствами криптографии. К примеру, с использованием VPN может быть безопасно организовано взаимодействие региональных филиалов компании с ее головным офисом. Отдельные VPN-сервисы могут применяться для обхода блокировок сайтов, введенных на уровне интернет-провайдеров.

Незначительное послабление

Несмотря на ощутимые послабления, сфера VPN-услуг в Китае остается предметом строгого регулирования со стороны властей. Обязательным условием выхода на соответствующий рынок для компании является получение лицензии Министерства промышленности и информатизации КНР.

Власти Китая стремятся в корне пресекать любые попытки создания нелегальных VPN-сервисов.

Так, по информации SCMP, в ноябре 2022 г. в городе Ланьчжоу на северо-западе КНР был арестован владелец такого сервиса, который якобы оказывал услуги VPN без разрешения регулятора почти что 1 тыс. человек.

В июле 2023 г. за торговлю ПО для организации VPN был арестован житель города Иян (Центральный Китай), разбогатевший за счет незаконной деятельности более чем на 1 млн юаней (около 8,5 млн руб. по курсу ЦБ на 15 августа 2023 г.).

Согласно своду правил, опубликованному Государственной канцелярией интернет-информации КНР, организации или частные лица не должны предоставлять «программы, инструменты, маршруты» или услуги, включая доступ в интернет, хостинг, техническую поддержку, сервисы распространения и продвижения приложений, инструменты приемы оплаты, используемые для «проникновения и обхода трансграничного шлюза безопасности», так называемого Великого китайского файрвола.

Падение интереса иностранного инвестора к экономике КНР

Так, по данным статистики Министерства коммерции КНР, размер прямых иностранных инвестиций в национальную экономику в январе-июне 2023 г. сократился на 2,7% к аналогичному периоду 2022 г. и составил 703,65 млрд юаней ($98 млрд). Ослабление притока зарубежного капитала в страну было особенно заметно в мае 2023 г., когда объем инвестиций из-за границы оказался на 18,4% меньшим, нежели в мае 2022 г.

Помимо послаблений в сфере управления VPN-сервисами, власти КНР планируют оказывать различные виды помощи заграничным компаниям, инвестирующим в центры НИОКР (R&D), усилить защиту прав интеллектуальной собственности, а также принять дополнительные меры фискальной и поддержки.

Ситуация с VPN в России

10 августа 2023 г. «Интерфакс» сообщил о том, что Роскомнадзор рекомендовал российским компаниям и предприятиям ускорить перевод на отечественные VPN-сервисы.

«Рекомендуем российским предприятиям и организациям ускорить перевод информационных систем, протоколов, обеспечивающих работу их внутренних бизнес-процессов, на серверную, программную и телекоммуникационную инфраструктуру, находящуюся на территории нашей страны», – сообщили агентству в ведомстве.

7 августа 2023 г. от россиян из числа абонентов всех четырех крупнейших операторов сотовой связи начали поступать жалобы о неработоспособности некоторых VPN-приложений, предположительно, из-за блокировки протоколов OpenVPN и WireGuard.

Как ранее сообщил CNews, 9 августа проблемы в работе протоколов OpenVPN и WireGuard исчезли столь же внезапно, как и возникли.

По одной из версий, высказанной представителями проекта Terona VPN, выход из строя обоих протоколов – это новая итерация экспериментов Роскомнадзора по блокировке VPN. Массовые сбои в работе VPN-сервисов в России также наблюдались в конце мая 2023 г.

В середине июня 2021 г. по решению Роскомнадзора были заблокированы публичный VPN-сервисы VyprVPN и Opera VPN. Спустя три месяца «черный список» разросся – в нем появилось шесть новых сервисов: Speedify VPN, IPVanish VPN, Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited и Nord VPN.

В конце 2021 г. Роскомнадзор опубликовал предупреждение о грядущих блокировках в России еще шести VPN-сервисов. На этот раз во внимание регулятора попали Lantern, Betternet, Cloudflare WARP, X-VPN, Tachyon VPN и PrivateTunnel.

В начале лета 2022 г. начали сбоить Proton VPN и Nord VPN, о блокировке которого Роскомнадзор говорил за девять месяцев до этого.