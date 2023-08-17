CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России

«Медиалогия» вновь назвала CNews самым цитируемым изданием, пишущим о рынке информационных и телекоммуникационных технологий. Большая команда журналистов, участие в мероприятиях CNews ключевых спикеров в области ИТ, регулярная публикация аналитических исследований и постоянно растущая аудитория издания делают CNews одним из самых влиятельных источников информации о цифровизации бизнеса и государства.

Лидер по цитируемости

CNews занял первое место среди самых цитируемых СМИ в сфере ИТ и телекома. Таковы результаты исследования «Медиалогии», проведенного по итогам II квартала 2023 года.

Индекс цитируемости «Медиалогии» определяет частоту ссылок на первоисточник информации в других изданиях и учитывает влиятельность ресурса, опубликовавшего ссылку. Система анализирует более 85 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Топ-20 самых цитируемых СМИ об ИТ и телекоме Список наиболее цитируемых российских изданий, пишущих о рынке информационных и телекоммуникационных технологий в рейтинге «Медиалогии» по итогам II квартала 2023 г. индекс цитируемости СМИ CNews.ru 106,63 Telecomdaily.ru 86,05 Hi-Tech@Mail.Ru 46,07 Ixbt.com 42,70 3dnews.ru 40,81 Vc.ru 33,16 Ferra.ru 33,41 Tadviser.ru 30,85 Rb.ru 21,91 Rozetked.me 20,93 Habr.com 20,72 Comnews.ru 12,85 Hightech.fm 11,99 Securitylab.ru 9,19 iPhones.ru 9,12 Kod.ru 8,65 4pda.to 6,77 Content-review.com 4,59 Iguides.ru 4,08 D-russia.ru 3,41

По мере развития и запуска новых проектов штат CNews постоянно растет. Издание приглашает на работу журналистов, редакторов, аналитиков, специалистов по организации мероприятий, программистов и менеджеров по продаже рекламы. Подробнее о вакансиях CNews можно узнать по ссылке.



Рост аудитории

Созданное в 2000 г. интернет-издание CNews является крупнейшим СМИ в сфере высоких технологий в России и СНГ. По данным «Яндекс.Метрика», число пользователей CNews по итогам 2022 г. выросло на 11% по сравнению с 2021 г., а количество просмотров — на 23%. Рост аудитории CNews происходит на фоне всплеска интереса к цифровизации и импортозамещению.

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты цифровых подразделений федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

Портрет аудитории

74% аудитории CNews составляют мужчины, 26% — женщины. Подавляющее большинство читателей издания — более 70% — находится в возрасте наибольшей деловой активности: от 25 до 54 лет. По данным «Яндекс.Метрики», 83% читателей CNews живут на территории России. Еще 2% находятся в Белоруссии, Казахстане, Германии.

Подавляющее большинство читателей CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности

Об интересах аудитории издания можно судить на основе так называемого аффинити-индекса «Яндекса»: отношения доли посетителей с заданным интересом на сайте к среднестатистической доле посетителей с этим же интересом на всех сайтах интернета. Так, по группе «Компьютерная техника» сайт CNews.ru превосходит средний уровень Рунета на 489%. По теме «Инвестиции» индекс издания составляет 274%, «Финансы» — 292%, «Открытие бизнеса» — 496%. Невероятно высокий аффинити-индекс портала зафиксирован в таких темах как «Ноутбуки» (677%), «Системы умного дома» (595%), «Мониторы» (561%), «Настольные компьютеры» (546%), «Умные часы и браслеты» (465%), «Планшеты» (451%), «Принтеры и МФУ» (382%).

Подробнее об аудитории CNews читайте на портале для рекламодателей издания.

CNews проводит свыше 50 конференций в год

CNews является одним из крупнейших организаторов конференций в России. В год компания организует около 50 мероприятий. Флагманским проектом является CNews FORUM — крупнейшее в России ИТ-событие года с числом участников более 1600 человек.

20 июня 2023 г. CNews при поддержке Минцифры России провел «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие собрало свыше 900 участников, которые заслушали более 100 экспертных докладов. В фойе форума свои стенды развернули свыше 30 ИТ-компаний. Пленарное заседание открыло интервью с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым.

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Ежегодно агентство публикует свыше 20 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ. С 2002 г. CNews Analytics публикует первый в России рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Агентство проводит исследования по заказу ведущих компаний страны.

Первый в России ИТ-маркетплейс

С 2019 г. успешно развивается «Market.CNews» — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 20 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, VPS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы. Список услуг и аудитория портала постоянно растет.