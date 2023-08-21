«Яндекс» переносит свою инфраструктуру в Казахстан под угрозой блокировки

Серверы «Яндекса», отвечающие за работу всех его сервисов в Казахстане, будут перенесены на территорию Республики. Ранее это произошло с серверами «Яндекс Go». Власти Казахстана не хотят, чтобы за гражданами Республики следили российские силовики – с 1 сентября 2023 г. они получают полный доступ к информации о перемещениях и геолокации сервисов «Яндекса».

Релокация в Казахстан

Российский интернет-гигант «Яндекс» согласился перенести на территорию Казахстана все серверы, которые обслуживают местных пользователей. Об этом сообщил казахстанский портал BES.media со ссылкой на представителей Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Республики Казахстан.

Ранее аналогичный перенос коснулся и серверов, обслуживающих в Казахстане группу сервисов «Яндекс Go» – такси, доставка еды, товаров, аренда самокатов и пр.

Этому событиям предшествовала блокировка в Казахстане домена yandex.kz. Ее ввело МЦРИАП, с официальной формулировкой – нарушение правил по размещению ИТ-инфраструктуры работающих в Республике сервисов. В России подобные правила тоже существуют, и за их нарушение многие иностранные интернет-сервисы получают различные наказания.

Блокировка вступила в силу 9 августа 2023 г. Отменена она была спустя всего лишь несколько часов, но этого времени хватило, чтобы российский интернет-гигант согласился перенести казахстанскую часть инфраструктуры «Яндекс Go» в пределы границ Республики. Теперь аналогичные действия будут предприняты по отношению к оставшимся сервисам «Яндекса», работающим в Казахстане.

Фото: Яндекс Go Перенос части инфраструктуры в Казахстан не отменяет грядущую тотальную слежку за россиянами

На запрос CNews о подтверждении или опровержении этой информации представители «Яндекса» на момент выхода материала не ответили.

Все боятся российских спецслужб

Сервисы «Яндекса» работают во многих странах мира (15 на момент выхода материала), но обязаны подчиняться российским властям и законам. Один из них существенно расширяет полномочия российских силовиков, и именно из-за него власти других стран начали волноваться по поводу присутствия «Яндекса» на их территории.

1 сентября 2023 г. вступает в силу новая буква закона, которая наделяет Федеральную службу безопасности (ФСБ) почти безграничным доступом ко многим сервисам, в том числе и к проектам «Яндекса», включая те, что входят в группу «Яндекс Go». Другими словами, силовики будут в курсе о перемещениях пользователей, о том, что они покупают и куда заказывают доставку и пр., а также об их нынешней геолокации.

Казахстанские СМИ оперативно распространили новость об этом и добавили, что российские силовики смогут следить и за пользователями в Казахстане, но «Яндекс» поспешил опровергнуть эту информацию. В компании подчеркнули, что российские законы не распространяются на ее сервисы за пределами российских границ.

На фоне появления информации о возможном контроле ФСБ за передвижениями граждан других стран посредством сервисов «Яндекса» свою обеспокоенность выразили и власти Грузии. Дошло до того, что в отношении «Яндекса» силами Службы защиты персональных данных Грузии была инициирована проверка законности обработки персональных данных пользователей «Яндекс Go». «Яндексу» пришлось отвечать и на это – в заявлении компании говорится, что в Грузии ее сервисы работают под контролем голландской компании Yandex N.V., которая соблюдает требования Евросоюза о безопасности персональных данных.

Свои подозрения в адрес «Яндекса» высказывают и власти Финляндии – по решению финского Управления по защите данных (Data Protection Ombudsman, DPA), с 1 сентября 2023 г. вводится временный запрет на передачу в Россию информации о пользователях сервисов «Яндекс Go» (в этой стране они существуют под брендом Yango). Ограничения касаются как самого «Яндекса», так и голландской Ridetech International B.V. – обработчика персональных данных клиентов такси Yango. Запрет распространяется на передачу текущей геолокации и сведений о поездках.

Санкции действуют до 30 ноября 2023 г., но их могут продлить. В DPA полагают, что новый российский закон бьет по безопасности пользователей Yango.

Что говорит «Яндекс»

Интернет-гигант ранее прокомментировал страхи иностранных государств. «Российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису. Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах: так работает и российское законодательство, и законодательство большинства других стран», – сообщили представители компании (цитата по ТАСС).

В «Яндексе» отметили, что принцип обработки персональных данных после 1 сентября 2023 г. не изменится. «Запрос на доступ к данным реализуется исключительно по географическому признаку – по процедурам, прописанным в локальных законах», – сказали в компании (цитата по ТАСС).

Даже если новый российский закон и не распространяется на жителей других стран, то он напрямую касается граждан России. Почти безграничный доступ силовиков к информации об их перемещениях может подтолкнуть их к поиску других сервисов, в которых не требуется регистрация через приложение с обязательным указанием номера телефона. Для примера, в некоторых крупных городах России по-прежнему существует возможность заказать такси путем звонка в диспетчерскую службу – сотрудник редакции CNews убедился в этом, находясь в Волгограде в начале февраля 2023 г., когда город посетил Президент России Владимир Путин. Так совпало, что с его прибытием в нескольких районах Волгограда неожиданно стали сбоить сотовые сети системы навигации (в столице сигнал GPS периодически глушат с осени 2022 г.), отчего многие подключенные к сервису «Яндекса» таксисты не были готовы принять заказ. Звонок в диспетчерскую таксопарка решил проблему – нужно было лишь указать пункты А и Б, персональные данные никто не спрашивал.