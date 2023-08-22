Двое американцев заработали $23 млн, представившись правообладателями администрации YouTube

Сделать миллионы из воздуха и сесть в тюрьму

Автор мошеннической схемы, с помощью которой двое граждан США незаконно получили от YouTube $23 млн, воспользовавшись уязвимостью системы идентификации контента Content ID видеохостинга, приговорен к 46 месяцам (почти четырем годам) лишения свободы, пишет Torrent Freak.

Предприимчивые американцы не вложили ни цента в производство видеороликов, однако на протяжении нескольких лет успешно обманывали администрацию площадки, притворяясь правообладателями контента, который им на самом деле не принадлежал, и получали за это авторские отчисления (роялти).

Что такое Content ID

Content ID – это автоматизированная система корпорации Google, которая позволяет правообладателям публикуемого на платформе YouTube контента, пресекать факты нарушения их авторских прав.

Фото: Souvik Banerjee / Unsplash.com «Мозг» мошеннической схемы по отъему миллионов долларов у владельцев авторских прав на музыкальные композиции через YouTube отправлен в тюрьму

Система анализирует ролики и проверяет их на наличие защищенного копирайтом содержимого – будь то аудио- или видеофрагменты.

В случае выявления обнаружения подобных роликов Content ID уведомляет об этом правообладателей, которые, в свою очередь, могут потребовать удаления «проблемного» видео с площадки или претендовать на доход от роялти, ошибочно присвоенные нарушителям.

Монетизация видео в собственную пользу в ряде случае является предпочтительным и наиболее выгодным для правообладателя вариантом с точки зрения финансов. По информации Torrent Freak, за время работы Content ID обладателям авторских прав по их требованию платформой было выплачено более $9 млрд.

Простая схема

Извлечь выгоду при помощи Content ID стремятся не только настоящие правообладатели, но и мошенники. Реальный масштаб злоупотреблений Content ID неизвестен, но известно как минимум об одном случае, когда злоумышленникам удалось значительно обогатиться, воспользовавшись недостатками системы.

Уэбстер Батиста Фернандес (Webster Batista Fernandez) и Хосе Теран (Jose Teran) через принадлежавшую им компанию MediaMuv LLC в период с 2017 по 2021 г. сумели монетизировать в свою пользу более 75 тыс. музыкальных композиций, размещенных на YouTube. Это принесло им свыше $23 млн.

Министерство юстиции США окрестило аферу, провернутую мужчинами, одной из «величайших по масштабу мошеннических схем с роялти в музыкальной сфере, когда либо осуществленных».

Примечательно, что компания MediaMuv не являлась непосредственным участником Content ID, а работала через доверенного посредника, которого предприимчивая пара американцев снабжала поддельными документами, подтверждающими их статус правообладателя.

Как заявил в суде Фернандес, в 2016 г. он обнаружил, что в интернете возможно найти музыкальные композиции, авторы которых не озаботились их монетизацией. Батиста начал искать такие треки и загружать их на YouTube в виде mp3-файлов, таким образом заявляя о себе на площадке в качестве правообладателя и претендуя на получение авторских отчислений.

В начале 2017 г. Фернандес вместе с Тераном создали компанию MediaMuv L.L.C., чтобы оперировать в более крупных масштабах. Для этого компания заключила договор с YouTube и партнером площадки – A.R. Последняя оказывала мошенникам услуги по управлению якобы принадлежащим им аудиоконтентом. Мужчины также наняли пятерых сотрудников, которые с помощью специального инструмента «прочесывали» YouTube на предмет еще не освоенной латиноамериканской музыки, скачивали ее и регистрировали ее на фирму, в дальнейшем зарабатывая на ней по уже отработанной схеме.

Продолжалось это до тех пор, пока в 2021 г. пострадавшие от действий мошенников авторы, осознавшие упущенные возможности заработка, направили жалобу в адрес администрации YouTube, которая сперва инициировала внутреннюю проверку, а затем и уголовное преследование бенефициаров нелегального бизнеса MediaMuv.

Время расплаты

В конце 2021 г. Фернандесу и Терану были предъявлены обвинения по 30 пунктам, в частности, в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, отмывания денег, кражи личности при отягчающих обстоятельствах. Обвинение требовало конфисковать все связанное с махинациями имущество Батисты и Терана.

Весной 2022 г. оба обвиняемых признали свою вину, однако не по всему пунктам предъявленных им обвинений. Теран был приговорен к 70 месяцам (почти шести годам) тюрьмы в конце июня 2023 г.

18 августа 2023 г. Окружной суд штата Аризона отправил Фернандеса в тюрьму на 46 месяцев, прислушавшись к словам адвоката обвиняемого, который запрашивал для своего подзащитного именно такой срок – гораздо меньший в сравнении с тем, что получил его сообщник, игравший менее значимую роль в криминальном тандеме.

Сведения о причинах, по которым суд оказался гораздо более снисходителен к Фернандесу, чем к его сообщнику, в публично доступных материалах суда отсутствуют, отмечает Torrent Freak.

Помимо отбывания тюремного срока, Фернандесу также предстоит выплатить компенсацию пострадавшим от его действий реальным правообладателям – ее размер еще предстоит определить. По решению суда у осужденного будут конфисковано несколько объектов недвижимости и транспортных средств, а также остатки денег на принадлежащих ему банковских счетах в размере нескольких миллионов долларов.