Знаменитый файловый хостинг Dropbox вводит лимит места на безлимитном тарифе

Файловый хостинг Dropbox ограничил размер хранилища данных, доступного пользователям платного тарифного плана Advanced, в рамках которого ранее предоставлялся доступ к облачному пространству без каких-либо ограничений (“as much space as needed”). Теперь лимит составляет от 15 ТБ, пишет The Register.

Свое решение сервис объяснил резким увеличением количества случаев злоупотребления безлимитным хранилищем в последнее время. Так, по сообщению Dropbox, предприимчивые клиенты используют облако для хранения файлов совместно с несвязанными деловыми отношениями людьми, перепродают облачное пространство третьим лицам и даже применяют его в добыче криптовалюты.

В 2019 г. американским разработчиком Брэмом Коэном (Bram Cohen) была запущена криптовалюта Chia, в основе которой лежит принцип «доказательства пространства и времени». Для ее майнинга, а точнее, фарминга, используется пространство на устройствах хранения данных: чем больше свободного места на диске, тем быстрее добывается эта криптовалюта.

«В последние месяцы мы наблюдаем всплеск такого поведения, – поясняют в Dropbox. – Мы заметили, что подобные клиенты часто потребляют в тысячи раз больше пространства, чем реальные клиенты из сферы бизнеса».

Обновленные условия

По оценке Dropbox лишь 1% от общего числа клиентов сервиса потребляет более 35 ТБ в рамках одной лицензии.

Целевой аудиторией тарифного план Advanced, согласно официальному сайту Dropbox, являются небольшие рабочие группы пользователей. Стоимость подписки составляет от 24$ за пользователя в месяц.

После ее оформления рабочая группа теперь получает 15 ТБ в облачном пространстве на всех, если размер группы не превышает трех человек – установленный сервисом минимум. С добавлением каждого последующего пользователя к группе совокупная емкость хранилища увеличивается на 5 ТБ. Максимальный размер хранилища, которое может быть сформировано таким образом, составляет 1000 ТБ.

До внесения поправок в условия тарифа за $72 в месяц (при подписке на год) желающие могли получить в свое распоряжение неограниченный объем свободного пространства в облаке.

Что будет с действующими подписчиками тарифного плана Advaned

Для действующих подписчиков сервиса на тарифе Advanced, которые имеют не более 35 ТБ данных в облаке, Dropbox не будет поднимать расценки в течение пяти лет и подарит бонусные 5 ТБ.

У владельцев огромных хранилищ, размер которых превышает 35 ТБ, уже занятое пространство отнимать не станут. Более того, им совершенно бесплатно предоставят дополнительные 5 ТБ.

Однако с такими клиентами в будущем будут связываться специалисты Dropbox для обсуждения «ряда вариантов получения доступа к хранилищу, необходимого для бизнеса или организации».

Другими словами, «проблемных» клиентов, вероятно, будут склонять к переходу на другой тариф, например, Enterprise (корпоративный), в рамках которого по-прежнему предлагается безлимитное хранилище в облаке, а стоимость подписки оговаривается индивидуально.

По сообщению Dropbox, переводить действующих клиентов на новые условия обслуживания сервис начнет 1 ноября 2023 г. Затронутые нововведениями будут уведомлены в индивидуальном порядке за 30 дней до вступления новых правил в силу.

Все еще выгодное хранилище

Как отмечает The Register, для хранения пользовательских данных Dropbox преимущественно использует собственную инфраструктуру, а нехватку ресурсов компенсирует за счет сервисов облачного гиганта Amazon Web Services (AWS).

Хранение информации в рамках базового сервиса AWS – Simple Storage Service – стоит $0,023 за 1 ГБ информации в месяц. Таким образом, 35 ТБ в облаке Amazon обходятся пользователю в $805 в месяц – намного дороже сервиса Dropbox.

Неприятный сюрприз для желающих сменить сервис

Желающих отказаться от Dropbox в результате пересмотра тарифной сетки сервисом может ждать неприятный сюрприз, связанный с выгрузкой собственных данных из хранилища.

Согласно информации, опубликованной на странице поддержки сайта Dropbox, сервис предусматривает ограничение по трафику с целью предотвращения злоупотреблений со стороны пользователей. Поэтому на скачивание собственной информации для ее переноса в другой сервис у клиента может уйти вплоть до нескольких дней.

Так, для пользователей тарифов Advanced и Enterprise суточный лимит составляет 4 ТБ, ограничения по количеству файлов отсутствуют. Подписчики более дешевых планов Plus, Family, Standard и Professional ограничены 1 ТБ. Самые жесткие ограничения предусмотрены для пользователей тарифа Basic – 20 ГБ и до 100 тыс. файлов в сутки.

Dropbox неоднократно менял условия обслуживания на менее выгодные для пользователей, в особенности новых.

В 2016 г. сервис отключил автозагрузку фотографий на мобильных устройствах тех пользователей, которые не обладают платным аккаунтом и не имеют на своем компьютере десктопного приложения.

В 2019 г. владельцы бесплатных аккаунтов лишились возможность подключать для синхронизации к своему профилю больше трех устройств одновременно.