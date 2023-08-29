VK создала сервис для срочной эвакуации в Россию файлов из Google Drive, DropBox и MS OneDrive

VK предлагает оперативно перенести в «Облако Mail.ru» файлы из зарубежных хранилищ, пока они еще доступны из российского сегмента интернета. Процесс почти полностью автоматизирован и реализован в настольном приложении «Облака» для удобства копирования. Поддерживаются 11 сервисов, включая «Google диск» и OneDrive от Microsoft.

Спасти информацию от санкций Запада

Российские пользователи получили возможность оперативно перенести всю свою информацию из зарубежных облачных сервисов в отечественное хранилище. О запуске сервиса «эвакуации» личной информации из-за рубежа сообщили CNews представители холдинга VK.

Нововведение стало частью онлайн-проекта «Облако Mail.ru» (VK – это в прошлом Mail.ru Group). Владельцы частного хранилища в «Облаке» могут бесшовно подключить к нему 11 разных иностранных сервисов, в числе которых «Диск» интернет-гиганта Google, OneDrive корпорации Microsoft и DropBox. Редакция CNews обратилась в VK с вопросом о сроках расширения списка поддерживаемых иностранных хранилищ и ожидает ответа.

По словам представителей VK, услуга по переносу файлов из иностранных облаков в отечественное обеспечит пользователям защиту от иностранных санкций, в частности, блокировки доступа к профилю со стороны владельцев сервиса. Например, Microsoft с марта 2022 г. щедро осыпает россиян санкциями, в том числе закрывает им доступ к обновлениям Windows. Также она грозится уничтожить все данные пользователей бесплатной версии мессенджера Teams, заставляя их начать платить ей абонентскую плату. А поскольку транзакции на Запад почти не возможны из-за ухода из России платежных систем Visa и MasterCard и отлучения страны от системы межбанковских транзакций SWIFT, россияне в этом случае могут быть первыми в списках на удаление данных.

Как все работает

Спасение информации от удаления силами Google, Microsoft и прочих зарубежных ИТ-гигантов можно осуществить только посредством фирменной утилиты «Облака Mail.ru» для настольных ПК и ноутбуков. Установив необходимое ПО, необходимо авторизоваться в нем, введя название своего почтового ящика на Mail.ru и пароль к нему, а затем повторить процедуру авторизации, но уже в зарубежных облаках.

Все подключенные таким методом облака будут отображаться в приложении в виде обычных папок и подпапок с файлами, которыми можно будет управлять, как и папками на обычном компьютере. Процесс переноса документов будет напоминать операцию «копировать/вставить» при копировании информации с внешнего накопителя на системный диск.

Дополнительно в «Облаке Mail.ru» реализована возможность автоматической конвертации документов в общепринятые форматы, чтобы в дальнейшем не возникло трудностей с их открытием. Например, такая конвертация затронет все файлы в «Google документах» – таблицы, текстовые документы и презентации – утилита «Облако Mail.ru» превратит их в стандартные .xlsx, .docx и .pptx соответственно.

Такая же конвертация осуществляется и в самом «Диске» Google – при попытке скачать, к примеру электронную таблицу, сервис самостоятельно пересоберет ее формате .xlsx.

Опасности внутри и снаружи

Перенос информации из зарубежных облаков в российские в современных реалиях является если не необходимой, то как минимум очень желательной к проведению процедурой. Например, Google еще в конце весны 2022 г. начал банкротить свою российскую «дочку» ООО «Гугл», а к концу лета 2023 г. ее задолженность перед кредиторами перевалила за 20 млрд руб. Также в 2022 г. Google приступил к уничтожению своей инфраструктуры в России, позволяющей, в том числе, смотреть YouTube без длительного ожидания загрузки каждого ролика.

В апреле 2022 г. Google стал отменять платные подписки на облако One пользователям из России. Уведомления об этом получили даже те, кто оформил подписку на год вперед, а она оценивается не в сотни, а в тысячи рублей. В августе 2023 г. началось отключение россиян от корпоративного сервиса Google Workspace. Это аналог российского «Яндекс 360 для бизнеса», своим пользователям он предоставляет почту, облачное хранилище, совместную работу над документами и пр.

Сервис Dropbox к августу 2023 г. в явных антироссийских мероприятиях замечен не был, но и он постепенно «закручивает гайки». Например, в конце лета 2023 г. он отобрал у своих пользователей безлимитные хранилища.

Также не стоит забывать, что в России с 2019 г. действует закон «о суверенном Рунете», позволяющий отключить российский сегмент интернета от Глобальной сети в случае неких «внешних угроз». В стране регулярно проводятся соответствующие учения, которые рано или поздно могут превратиться в не менее регулярную практику – в этом случае файлы в иностранных облаках тоже окажутся вне доступа».