Ozon радикально меняет тарифы и штрафы для продавцов. Большинство в сторону увеличения

Ozon вводит новые комиссии за отмены и просрочки заказов, тарифы за размещение товаров на своих складах и ряд других изменений. Основные вступают в силу 15 сентября 2023 г., остальные заработают не позднее 15 октября 2023 г. Большинство тарифов меняются в сторону увеличения, но доставка товара непосредственно до покупателя (курьером, в постамат или пункт выдачи), напротив, немного подешевеет.

Новые условия Ozon

Российская торговая площадка Ozon вводит новые тарифы для продавцов. Часть изменений, согласно публикации в официальном Telegram-канале Ozon, вступит в силу 15 сентября 2023 г., другие заработают спустя две недели, оставшиеся – 15 октября 2023 г. Таким образом, у владельцев магазинов на Ozon на подготовку в есть от двух недель до полутора месяцев.

Начнет Ozon с повышения комиссий с продаж – 15 сентября 2023 г. они вырастут на 1,5-4% в большинстве категорий. «Только для косметической техники, бытовой химии, товаров для гигиены и для курения комиссия станет выше на 5-6%», – сообщили CNews представители Ozon. На вопрос редакции о причинах повышения комиссий в Ozon ответили: «При формировании новой структуры комиссий мы учитывали среднюю маржинальность каждой подкатегории товаров».

С этого же дня изменится плата за размещение товаров на складах Ozon (методика торговли FBO или Fulfillment by operator). Она повысится с 15 коп. за литр товара в сутки до 25 коп., В дополнение к этому с 15 сентября 2023 г. надбавка за логистику до покупателя будет грозить продавцам, у которых индекс локализации окажется ниже 65%. Тем же, чей индекс превышает 70%, напротив, ждут скидки на логистику.

Фото: Ozon Продавцов, торгующих на Ozon, в ближайшие недели ждет много нового

Индекс локализации – это внутренний параметр Ozon для оценки продавца. По сути, это количество товаров, которые он отгружает и доставляет в пределах одной географической зоны. Согласно найденной редакцией CNews информации в интернете, чтобы индекс локализации был максимальным, нужно до максимума увеличить количество заказов из «домашней» зоны (из которой будет осуществляться отправка). Одновременно с этим нужно до минимума сократить число заказов из других географических зон.

По информации Ozon, на конец лета 2023 г. большинство продавцов держат индекс локализации выше 65%, поэтому им надбавки за логистику не страшны.

Что говорит Ozon

Представители Ozon так прокомментировали CNews изменения в тарифах для продавцов: «Сегодня для покупателей важны выгодные цены и возможность забрать заказ рядом с домом уже на следующий день. Чтобы сохранить их лояльность и одновременно стимулировать продажи продавцов, мы инвестируем в скидки и предлагаем бесплатную доставку для клиентов по всей стране». «Изменения в тарифах позволят нам увеличить эти инвестиции и ускорят рост оборота продавцов», – добавили они.

«Мы также оптимизируем время на доставку и стимулируем предпринимателей распределять товары по складам с учетом спроса внутри региона, – сообщили CNews в Ozon. – Это необходимо, чтобы товары быстрее попадали к покупателям, а продавцы экономили на стоимости отправки. Более того, наши партнеры смогут сэкономить на логистике за счет предусмотренных скидок и бонусов за поставки и локализацию товара.

Чего ждать через месяц

1 октября 2023 г. все продавцы на Ozon столкнутся с новым единым тарифу за межрегиональную доставку небольших товаров объемом до 1,9 литра и их возврат продавцу. Он составит 58 руб. для тех, кто торгует по методике FBO, то есть со склада Ozon, или 70 руб. для тех, кто выбрал методику FBS. Это Fulfillment by Seller, и она подразумевает отгрузку товара со склада продавца. В целом, это сделано для упрощения, поскольку в настоящее время на небольшие по объему товары действуют различные тарифы.

Все новые тарифы Ozon на перевозку товаров

Одновременно с ростом комиссий и вводом единых тарифов Ozon снижает для продавцов стоимость так называемой «последней мили». В данном случае это доставка товара непосредственно до двери (курьером), в постамат или пункт выдачи.

С 1 октября 2023 г. «последняя миля» в Ozon подешевеет в среднем на 1,6% в зависимости от стоимости товара. Для группы позиций общей стоимостью до 500 руб. «последняя миля» станет дешевле в среднем на 2%.

Новые комиссии за просрочки и отмены

15 октября 2023 г. Ozon увеличит комиссию за отмену отправления продавцом – она вырастет с нынешних 1,5% до 3% от цены отмененного товара. В то же время штраф за просрочку отгрузки товара штраф останется прежним – 1,5% от цены товара или товаров в отправлении.

Комиссии при этом могут суммироваться. Например, если продавец, торгующий со своего склада (FBS), сначала задержал отгрузку отправления, а затем и вовсе отменил его, то ему будет начислена комиссия в размере 4,5% от стоимости товара: 1,5% за задержку и 3% за отмену.

С середины октября 2023 г. Ozon также вводит новые расценки для услуг по изменению условий отгрузки – минимальный тариф составит 50 руб., максимальный останется на уровне 700 руб. Под термином «услуга по изменению условий отгрузки» Ozon подразумевает целый перечень различных услуг – изменение состава заказа, уведомление покупателя, работа службы поддержки по обработке и при необходимости перенаправлению вопросов покупателя продавцу и пр. К этому также относится пустой прогон грузового места, которое было закреплено за отправлением для последующей доставки покупателю, возникшего из-за отмены или просроченной отгрузки/доставки со стороны продавца, говорится на сайте Ozon.