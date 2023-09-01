Сбербанк и «Яндекс» создают искусственный интеллект, который будет писать код за программистов

«Яндекс» и Сбербанк трудятся над созданием виртуального помощника программистов, который будет ассистировать им в написании кода, как американский сервис Copilot от Microsoft. Сбербанк уже запустил проект, но пока только для своих сотрудников, у «Яндекса» все в начальной стадии.

Отечественный заменитель Copilot

В России появится отечественный искусственный интеллект для помощи программистам в написании кода. Как пишет «Коммерсант», это будет аналог американского сервиса Copilot от принадлежащего Microsoft репозитория GitHub.

Проект получил предварительное название GigaCode / JARVIS, и над ним в настоящее время работает Сбербанк. Попутно в стране ведется работа по созданию отечественного заменителя самого GitHub, притом в разработке находятся сразу несколько подобных проектов, но ни один из них к моменту выхода материала, за исключением столичного Mos.Hub, не был завершен и доступен широким массам на уровне всей страны.

Оригинальный Copilot работает с лета 2021 г., и его основная задача – помогать программистам, особенно начинающим, писать код, подсказывать варианты решения той или иной задачи. На момент запуска сервис был бесплатным, но позже Microsoft стала брать деньги за его использование. Осенью 2022 г. появились доказательства того, что Copilot не генерирует код, как ему положено, а ворует его у разработчиков и выдает за свой.

Первые шаги Сбербанка

По информации издания, на 1 сентября 2023 г. на руках у Сбербанка была регистрация программы GigaCode / JARVIS в реестре Роспатента. Дата присвоения регистрационного номера – 8 августа 2023 г.

Фото: ArthurHidden / FreePik Российские программисты получат ассистента, который не боится санкций Запада

За пять дней до этого, 3 августа 2023 г., банк зарегистрировал доме gigacode.ru. При попытке перейти по этому адресу все, кто не желает устанавливать на свой ПК российские сертификаты безопасности, увидят в окне браузера предупреждение о возможной опасности сайта.

На 1 сентября 2023 г. по этому адресу располагалась лишь форма входа в сервис GigaCode / JARVIS, а также присутствовала кнопка регистрации в нем. Клик по ней открывает форму ввода адреса электронной почты для отправки по нему информации для регистрации. Журналист CNews убедился, что функция регистрации не работает – сервис раз за разом выдавал сообщение о неправильно введенном адресе. Журналист пытался «скормить» системе адреса на yandex.ru и mail.ru, а также, вопреки новым законам, на gmail.com. Ни российские, ни зарубежные адреса GigaCode / JARVIS так и не принял, хотя, как сообщили изданию в Сбербанке, прямо сейчас база активных пользователей проекта насчитывает несколько тысяч человек.

Правда, все они – сотрудники самого Сбербанка, а доступ к GigaCode / JARVIS сторонним разработчикам будет открыт в ближайшие месяцы. Возможно, с этим и связана невозможность регистрации в системе.

Основа уже есть

Copilot корпорации Microsoft основан на генеративной нейросети, которую для софтверного гиганта делает компания Open AI в ответ на гигантские инвестиции в нее. С новым проектом Сбербанка ситуация, судя по всему, похожая.

Подключиться к новому проекту Сбербанка извне пока не представляется возможным

В апреле 2023 г. состоялся запуск нейросети GigaChat за авторством Сбербанка, с которой пользователи могут общаться, словно с реальным собеседником. Они могут вести с ней диалог, а могут попросить ее сгенерировать фрагмент программного кода. С высокой долей вероятности наработки GigaChat используются в GigaCode / JARVIS, на что «Коммерсанту» намекнул представитель Сбербанка. Он заявил, что GigaCode / JARVIS «развивается параллельно с GigaChat и имеет ряд пересечений».

Сервиса еще нет, а конкуренты уже появились

Еще до запуска GigaCode / JARVIS у него появился конкурент, притом от одной из крупнейших ИТ-компаний не только в России, но и во всем мире. Своя генеративная нейросеть в России есть, помимо «Сбербанка», еще и у «Яндекса» – проект, заработавший ранее в 2023 г., носит название YandexGPT.

«Яндекс», по информации издания, вполне серьезно рассматривает возможность запуска продуктов для разработчиков ПО на базе этой нейросети. Впрочем, с высокой долей вероятности детище Сбербанка станет доступно широким массам раньше, потому что «Яндекс» в настоящее время занят интеграцией YandexGPT в свои пользовательские продукты, нацеленные на массового потребителя.

В том же направлении, к слову, движется и Microsoft – нейросеть ChatGPT за авторством OpenAI сейчас встроена во множество ее продуктов. Copilot тоже можно найти в составе других разработок софтверного гиганта, например, в облачном офисном сервисе Microsoft 365.

Что говорят юристы

На начало осени 2023 г. Microsoft выступала ответчиком по коллективному иску разработчиков, обвиняющих ее в краже интеллектуальной собственности. Они утверждают, что корпорация тренировала лежащую в основе Copilot нейросеть на их программном коде, который они писали своими силами, безо всяких виртуальных помощников.

Вполне возможно, что примеру своих зарубежных коллег последуют и российские разработчики, но иски они будут подавать вовсе не к Microsoft. По словам юриста по интеллектуальной собственности Анастасии Сковпень, вероятность того, что сгенерированный нейросетью код будет повторять код, написанные ранее человеком, но она сомневается, что это будет нарушением. «Все зависит от того, сможет ли правообладатель доказать, что его произведение было в обучающих данных и что оно незаконно воспроизведено или переработано», – сообщила она изданию.