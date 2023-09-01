VK запретил устанавливать свой мессенджер на iPhone с джейлбрейком и Android с root-доступом

VK вложит 963 млн руб. в развитие корпоративного суперприложения VK Teams. Эта же платформа стала основной для автоматизированного рабочего места чиновников. В целях информационной безопасности VK запретила установку приложения на смартфоны с Jailbreak и root-доступом, а также на внешние носители.

Инвестиции в VK Teams

Интернет-холдинг VK вложит 963 млн руб. в развитие платформы корпоративных коммуникаций VK Team. Эта информация следует из дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготовленной VK, «1С», «Лабораторией Касперского» и «Ростелекомом» и утвержденной Правительственной комиссией по цифровому развитию.

VK Teams представляет из себя корпоративный суперапп, то есть обеспечивает доступ к множеству сервисов из одного приложения: почте, календарю, мессенджеру, обмену файлами, встречам и т.д. Кроме того, поддерживается создание интерфейсов к корпоративным системам (miniApp). Это могут быть «селф-сервисы», опросы, электронный документооборот и высокочастотные сервисы.

Ограничения на установку VK Teams

Как рассказывала на конференции VK Cloud руководитель проекта VK Teams Юлия Грошикова, в проекте уделяется большое внимание вопросам информационной безопасности. Так, приложение нельзя запускать на взломанных устройствах с недокументированными особенностями – iOS-смартфонах с Jailbreak и Android-смартфонах с root-доступом. Также на Android-устройствах есть запрет на установку приложения на внешние носители.

Фото: © Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика VK запретила установку приложения на iPhone с Jailbreak и Android с root-доступом, а также на внешние носители

В приложении поддерживается биометрическая идентификация. В скором времени будет реализована поддержка SSO (технология единого входа, позволяет переключаться между приложениями без повторной аутентификации). Продукт интегрирован с «Антивирусом Касперского», антифишинговым и антиспам-модулями.

Возможности VK Teams

Платформа VK Teams состоит из нескольких элементов. Непосредственно VK Teams - это сервис обмена мгновенными сообщениями. Он поддерживает треды, аудио-видео звонки и управление задачами. Задачи можно ставить прямо из чат с указанием дедлайна, исполнителя, тега, статуса и роли.

В мессенджере присутствует возможность работы с документами (обмен и хранение файлов) и групповой переписки двухуровневой вложенности. Возможно обсуждать новости компании, публикуемых в каналах; и обсуждение вопросы в чате в отдельной ветке без перегрузки не включенных в вопрос коллег излишними уведомлениями.

Аудио-видео звонки могут быть как в формате 1:1, так и групповые. Сейчас онлайн-встречи можно осуществлять в количестве до 100 человек, планируется увеличить этот показатель до 300. Присутствует возможность демонстрации экрана и подключения внешних участников по ссылке без авторизации.

Чат-боты предназначены для автоматизации рутинных задач. Для их создания существует специальный интерфейс BotAPI, сами боты можно создавать с помощью библиотек Go, Python и JavaScript. Также поддерживается интеграция с Jira (система управления проектами) и Confluence (вики-система для внутреннего пользования).

Примерами задач, которые решают чат-боты, могут быть заказ пропусков, бронирование переговорок, зарплатный листок, справки и отчеты, Также чат-бот может предоставить информацию по новому сотруднику.

Также частью платформы является VK Workmail. Это почтовый сервис с функциями календаря, адресной книги, постановкой задач. Продукт может быть интегрирован с корпоративными сервисами и чат-ботами.

Еще одной частью платформы является цифровой помощник VK Assistant. Продукт создан на базе технологий искусственного интеллекта и может разговаривать с пользователями на естественном языке и выполнять поручения. Данное решение содержит готовые интеграционные механизмы к корпоративным системам и low-code интерфейс (метод проектирования приложений с помощью интуитивно понятных графических приложений) для создания и управления нелинейными диалоговыми процессами и множеством NLP/NLU моделей (обработка естественного языка/понимание естественного языка).

Кроме того, к платформе относится сервис хранения и редактирования файлов VK WorkDisk. Он поддерживает возможность совместной работы, миграцию со сторонних сервисов и интеграцию с «Мой Офис».

Сколько нужно времени для разворачивания VK Teams

Юлия Грошикова утверждает, что разворачивание VK Team в облачной инфраструктуре VK можно осуществить за один день вместе с переносом истории переписок и файлов из других приложений.

В качестве примера успешного внедрения Грошикова приводит Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы. Организация использовала в своей работы различные инструменты коммуникации: Slack, VK Messenger, Telegram. Столкнувшись с проблемой ухода Slack из России, организация обратилась к VK и смогла осуществить переезда на VK Teams за один день.

Основа для мессенджера для чиновников

В конце 2021 г. структура VK – «Мэил.ру цифровые технологии» - выиграла тендер Минцифры на создание автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС). Стоимость контракта составила 450,5 млн руб.

Летом 2023 г. Минцифры заключило новый контракт с «дочкой» VK на 907 млн руб. на развитие АРМ ГС, Основой АРМ ГС является VK Teams , продукт объединяет мессенджер, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал.