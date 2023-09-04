Мир захлестнула волна поддельных процессоров Intel. Под видом топовых чипов продают слабые модели

Пользователи стали жаловаться на подмену процессоров, продаваемых в интернет-магазинах. Один из них купил в Amazon новый Intel Core i9-13900K, который на поверку оказался более слабым Core i7-13700K – мошенники заменили крышку с маркировкой. И это далеко не единственный подобный случай.

Никому нельзя верить

В Сети стали появляться жалобы потребителей, купивших поддельные флагманские процессоры Intel, пишет портал Tom’s Hardware. Мошенники нашли простую схему, которая помогает им обманывать граждан и оставаться при этом в безопасности.

Схема заключается в покупке не самых передовых решений Intel и замене на них теплораспределительной крышки, закрывающей кристалл. Она создана и для защиты чипа от механических повреждений, и для лучшей передачи тепла от него к системе охлаждения, но также на этой крышке выгравирована вся информация о процессоре.

На крышке указываются модель процессора, его основные характеристики и пр. мошенники просто устанавливают крышки с топовых процессоров на менее продвинутые, после чего реализуют получившихся «Франкенштейнов» через различные онлайн-магазины, что позволяет им избегать личных контактов с покупателями.

На проблему обратил внимание, в числе прочих, и участник сообщества Reddit под псевдонимом Much_Designer_8417. Он опубликовал пост, в котором описал свою историю приобретения, и о том, как он попался на уловку нечестных продавцов.

Amazon как помощник афериста

Much_Designer_8417 купил процессор Intel Core i9-13900K на Amazon – американском аналоге отечественного Ozon. Другими словами, это торговая площадка, на которой продавцы размещают свои виртуальные мини-магазины.

Фото: Reddit Все не то, чем кажется

Core i9-13900K – это один из самых продвинутых процессоров в линейке Intel на момент выхода материала. Он входит в самую современную серию Raptor Lake (Core 13 поколения), имеет 24 ядра (16 энергоэффективных и восемь производительных), 32 потока, частоту до 5,8 ГГц и 36 МБ кэша третьего уровня.

За этот CPU пользователь Much_Designer_8417 отдал примерно $736 (70,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 сентября 2023 г.). лишь после того, как ему доставили посылку, он узнал, что на деле ему продали более слабый Core i7-13700K.

Справедливости ради, Core i7-13700K – тоже очень мощный чип, но его частота не превышает 5,4 ГГц, у него 30 МБ кэша третьего уровня и всего 16 ядер (по восемь производительных и энергоэффективных. Потоков у него 24.

Никакого подвоха. Почти

Заказ Much_Designer_8417 совершил на Amazon UK – британской версии американского маркетплейса. Ничего не предвещало беды, потому что ни по описанию, ни по фотографиям, ни тем более по цене не было понятно, что что-то здесь не так. Цена и вовсе была близка к рекомендуемой на тот момент самой Intel, что и усыпило бдительность Much_Designer_8417.

Фото: Intel Подобные истории с процессорами Intel - не редкость

Как пишет Tom’s Hardware, ситуация, в которой оказался пользователь Reddit, в последнее время становится регулярным явлением. Мошенники уже давно продают поддельные процессоры, и замена теплораспределительной крышки, как в данном случае – одна из самых старых тактик обмана потребителей. Другие стандартные методы мошенничества включают, например, наклеивание фальшивых наклеек на крышки процессоров.

Есть много способов обнаружить поддельный процессор ; однако типичный потребитель не проверяет подлинность продукта.

Как защититься

Проверить процессор после покупки в интернет-магазине можно лишь одним способом – установить его в компьютер и зайти хотя бы в BIOS / UEFI. Там будет предоставлена базовая информация о системе, в том числе и модели чипа. Также для этого можно использовать проверенные годами решения, например, бесплатную утилиту CPU-Z.

Фото: Reddit Пара кликов - и тайное стало явным

Much_Designer_8417, судя по всему, ничего этого сделал, поскольку купил процессор в апреле 2023 г., а свой пост на Reddit опубликовал лишь в начале сентября 2023 г. Эксперты Tom’s Hardware полагают, что он просто не использовал компьютер в таких задачах, где разница в производительности между оригинальным Core i9-13900K и менее мощным Core i7-13700K была бы очевидной.

Теории заговора

С учетом разницы в стоимости между Core i7-13700K и Core i9-13900K мошенники, промышляющие подобными схемами, получают примерно $180 (17,3 тыс. руб.) прибыли с каждого проданного процессора. В комментариях под постом Much_Designer_8417 развернулась дискуссия, участники которой предполагают, что выдача дешевого и медленного Core i3 за флагманский Core i9-13900K была бы намного более выгодной.

Были озвучены и другие теории о том, как поддельный Core i9-13900K мог попасть в руки незадачливого покупателя. Например, поддельный чип мог вернуть другой клиент Amazon – он купил оригинальный Core i9-13900K, после чего подменил крышки и сдал процессор обратно, тем самым обманув Amazon.